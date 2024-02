Masharee Company dévoile ses plans stratégiques de développement immobilier

Salama bin Saedan : « Nous avons l'intention de réaliser des offres d'une valeur de 12 milliards de SAR, d'enregistrer 3 entreprises à la bourse et d'établir 7 fonds. »

RIYAD, Arabie saoudite, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Masharee Company, une société de développement immobilier renommée en Arabie saoudite, a annoncé ses plans stratégiques détaillés pour les cinq prochaines années. En mettant l'accent sur la consolidation de sa position d'acteur de premier plan sur le marché immobilier, la croissance de l'entreprise et l'amélioration de la performance des projets, Masharee vise à capitaliser sur la prospérité actuelle du Royaume dans divers secteurs. Les projets en cours de la société s'alignent sur ceux de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite et contribuent aux progrès globaux du pays.

Salama bin Malhi bin Saedan, Chairman of Masharee Company.

Les plans stratégiques de Masharee Company renforcent son statut de premier promoteur immobilier dans le secteur privé au sein du Royaume. Les objectifs de la société comprennent la construction d'un million de mètres carrés de bureaux, 500 000 mètres carrés d'espace résidentiel, 200 000 mètres carrés d'espace commercial et l'établissement de cinq hôtels cinq étoiles. En outre, Masharee accordera la priorité au développement de zones résidentielles et touristiques dans tous ses projets. Cette annonce marque un nouveau chapitre passionnant dans le parcours d'investissement réussi de Masharee Company.

Salama bin Saedan, président du Conseil d'administration de Masharee Company, a souligné que les plans stratégiques de la société sont fondés sur une compréhension approfondie des avancées dans le secteur immobilier. Ces plans s'appuient sur les réalisations récentes du projet de l'entreprise et son engagement envers l'innovation et l'investissement dans tous les aspects culturels pour offrir une offre immobilière diversifiée. Cette approche s'aligne sur les progrès en cours en Arabie saoudite et permet à Masharee de répondre aux besoins des clients, y compris les entreprises du secteur privé et les particuliers, en leur offrant un style de vie enrichissant.

M. Bin Saedan a précisé que les plans stratégiques de la société reposent sur plusieurs piliers, y compris l'établissement de normes de durabilité, de gouvernance et de responsabilité sociale, l'expansion des options d'investissement, la maximisation des rendements des actifs, et améliorer l'efficacité opérationnelle et la gestion de projets immobiliers. En outre, Masharee a l'intention de lancer des offres évaluées à environ 12 milliards de SAR, d'inscrire trois sociétés sur le marché des capitaux saoudiens et d'établir sept fonds immobiliers. La société vise également à se concentrer sur le développement de bâtiments intelligents pour maintenir sa position de leader dans le secteur privé en tant que promoteur immobilier.