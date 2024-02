Medscape Education mène l'industrie vers une nouvelle ère d'éducation de précision avec un impact garanti

NEWARK, New Jersey, 9 février 2024 /PRNewswire/ -- Medscape Education vient de dévoiler son approche pionnière du développement et de la diffusion de l'éducation médicale, conçue pour garantir une portée, un ciblage précis et un impact lors de la conférence annuelle de l'Alliance 2024 de cette année. Après un investissement important dans des technologies et des méthodologies exclusives, Medscape Education a redéfini ses stratégies d'identification, d'engagement, de diffusion et d'évaluation de la formation qu'elle dispense aux cliniciens avec l'introduction de ses garanties de rendement de l'éducation de nouvelle génération. Cette approche révolutionnaire marque une avancée significative pour l'ensemble du secteur de la formation médicale, parfaitement alignée sur l'évolution des besoins pour démontrer l'impact et la valeur de l'éducation pour les professionnels de la santé (HCP) et leurs patients.

« Medscape a évolué pour devenir à la fois une organisation de formation axée sur les données et l'impact. Nous exploitons notre expertise et nos technologies en constante évolution pour transformer la façon dont nous fournissons, mesurons et même garantissons l'impact de la formation que nous dispensons. Non seulement nous garantissons notre portée auprès d'un public qualifié de professionnels de la santé en tant que pratique standard, mais notre approche raffinée du ciblage de précision et nos connaissances renforcent notre capacité à cibler avec précision et à mobiliser les professionnels de la santé les plus aptes à avoir un impact significatif sur les résultats pour les patients. Associée à nos garanties d'impact sans précédent – garantissant des progrès dans les résultats clés tout au long des étapes du changement de comportement – la valeur de Medscape Education est incontestable », a déclaré Katie Lucero, PhD, directeur de l'impact de Medscape Education.

« Il est de plus en plus crucial de démontrer à la fois l'impact et la valeur pour les patients. Chez Medscape Education, nous avons relevé ce défi avec enthousiasme. En tant que pionnier de la formation médicale continue, fort de plus de 29 ans d'expérience dans la création de contenus de confiance pour nos nombreux membres de professionnels de la santé du monde entier, nous redéfinissons les possibilités en matière de formation médicale », a déclaré Christina Hoffman, MS, directeur de la stratégie chez Medscape Education.

Avec plus de 13 millions de membres professionnels de santé dans le monde, Medscape a amassé une mine de données sur le comportement des professionnels de santé à travers le monde. En intégrant ces connaissances à son expertise en matière de mesure des résultats, d'analyse prédictive et d'investissements substantiels dans les technologies, Medscape fait entrer le secteur dans une nouvelle ère, celle de l'éducation de précision. Axée sur l'impact tangible et l'amélioration des résultats pour les patients, Medscape s'engage à dépasser les simples mesures et à garantir des résultats.

À propos de Medscape Education

Medscape Education (medscape.org) est la principale destination pour le développement professionnel continu, comprenant plus de 30 destinations spécialisées offrant des milliers de cours accrédités gratuits FMC et de formation continue pour les médecins, les infirmières et les autres professionnels de la santé.

À propos de WebMD

WebMD Health Corp., une entreprise de marques Internet, est le principal fournisseur de services d'information sur la santé, au service des patients, des médecins, des professionnels de la santé, des employeurs et des régimes de santé par le biais de portails en ligne publics et privés, de plateformes mobiles et de publications axées sur la santé. Le réseau WebMD Health Network comprend WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, prIME Oncology, MediQuality, Frontline, Vitals Consumer Services, Aptus Health, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education et d'autres sites appartenant à WebMD. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® et RxList® sont parmi les marques de commerce de WebMD Health Corp. ou de ses filiales.