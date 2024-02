Medscape Education guida il settore verso una nuova era nella formazione di precisione con impatto garantito

NEWARK, N.J., 9 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Medscape Education ha presentato il suo nuovissimo approccio pionieristico allo sviluppo e all'offerta di formazione medica studiato per assicurare portata garantita, targeting preciso e impatto in occasione dell'edizione corrente della conferenza annuale Alliance 2024. Grazie a importanti investimenti in tecnologie e metodologie proprietarie, Medscape Education ha ridefinito le strategie utilizzate per identificare, coinvolgere, fornire e valutare la formazione offerta ai medici con l'introduzione delle sue garanzie di prossima generazione per un 'ritorno sulla formazione'. Questo approccio innovativo rappresenta un progresso importante per l'intero settore della formazione medica e rispecchia perfettamente le esigenze dinamiche di dimostrazione dell'impatto e del valore della formazione per gli operatori sanitari professionali (HCP) e i loro pazienti.

"Medscape si è trasformata in un'organizzazione per la formazione basata sia sui dati che sull'impatto. Stiamo sfruttando le nostre competenze e tecnologie in evoluzione per trasformare il modo in cui offriamo, valutiamo e persino assicuriamo l'impatto della formazione fornita. Non solo garantiamo di coprire un pubblico qualificato di operatori sanitari professionali come pratica standard, ma il nostro curato approccio preciso al targeting e agli approfondimenti potenzia la nostra capacità di individuare e coinvolgere con precisione gli operatori sanitari professionali maggiormente in grado di generare un impatto significativo sulla salute dei pazienti. Insieme alle nostre ineguagliabili garanzie di impatto, che assicurano il progresso nei risultati chiave attraverso le fasi del cambiamento comportamentale, il valore di Medscape Education è indiscutibile", ha affermato Katie Lucero, PhD, Chief Impact Officer presso Medscape Education.

"È sempre più cruciale dimostrare sia l'impatto sui pazienti, sia il valore generato. Noi di Medscape Education abbiamo raccolto con entusiasmo questa sfida. In qualità di forza pionieristica nella formazione medica continua, che vanta oltre 29 anni di esperienza nella cura di contenuti affidabili per la nostra base in crescita di operatori sanitari professionisti in tutto il mondo, stiamo ridefinendo le possibilità offerte dalla formazione medica", ha dichiarato Christina Hoffman, MS, Chief Strategy Officer presso Medscape Education.

Con più di 13 milioni di iscritti tra gli operatori sanitari a livello globale, Medscape ha acquisito un'enorme quantità di dati sui comportamenti all'interno del settore sanitario internazionale. Integrando queste conoscenze con la competenza nella misurazione dei risultati e nell'analisi predittiva, e a seguito di cospicui investimenti in ambito tecnologico, Medscape sta guidando il settore verso una nuova era nella formazione di precisione. Focalizzata sull'offerta di un impatto tangibile e sul miglioramento della salute dei pazienti, Medscape si impegna a superare la semplice valutazione e ad assicurare risultati garantiti.

Informazioni su Medscape Education

Medscape Education (medscape.org) è il principale riferimento per lo sviluppo professionale continuo ed è formata da oltre 30 specializzazioni che offrono migliaia di corsi ECM e CE gratuiti accreditati rivolti a medici, infermieri e altri professionisti sanitari.

Informazioni su WebMD

WebMD Health Corp., una società del gruppo Internet Brands, è il fornitore leader di servizi di informazione sanitaria al servizio di pazienti, medici, operatori sanitari professionali, datori di lavoro e piani sanitari, attraverso portali online pubblici e privati, piattaforme mobili e pubblicazioni incentrate sulla salute. WebMD Health Network comprende WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, prIME Oncology, MediQuality, Frontline, Vitals Consumer Services, Aptus Health, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education e altri siti di proprietà di WebMD. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org® e RxList® sono alcuni dei marchi commerciali di WebMD Health Corp. o delle sue affiliate.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/227874/medscape_education_logo.jpg