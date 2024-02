Miley Cyrus brille en De Beers aux Grammy Awards 2024

LOS ANGELES, 6 février 2024 /PRNewswire/ -- Les bijoux en diamants naturels et éthiques de la Maison de joaillerie De Beers ont brillé sur Miley Cyrus, lauréate d'un Grammy, lors de la 66e cérémonie annuelle des Grammy Awards qui s'est tenue au Crypto.com Arena à Los Angeles.

Miley Cyrus, nommée pour six Grammy Awards, a ébloui le public lors de l'interprétation de son hit mondial « Flowers » avec ses boucles d'oreilles en diamant taille princesse glamour en gouttes comptant plus de seize carats. Au cours de la soirée, elle a remporté deux Grammys, y celui du record de l'année et celui de la meilleure performance solo pop.

Par son accès unique à la source, De Beers offre à la maison un accès inégalé aux diamants les plus spectaculaires de la planète, tout en garantissant leur qualité supérieure, leur traçabilité et leur impact positif. Forte de plus de 130 ans d'expertise dans le domaine du diamant, De Beers sélectionne consciemment les diamants les plus impressionnants pour créer de main de maître des œuvres d'art à porter extraordinaires qui magnifient et immortalisent la beauté de la nature grâce à des designs intemporels.

Plus en détail, le look de Miley Cyrus comporte les bijoux De Beers suivants :

Miley Cyrus, double lauréate des Grammy Awards

Boucles d'oreilles taille princesse en goutte De Beers en or blanc 18 carats, 16,33 carats.

À propos de De Beers Jewellers

Fondée à Londres, implantée sur Old Bond Street et présente dans les sites les plus exclusifs du monde, De Beers Jewellers est le summum de la joaillerie diamantaire de luxe. S'appuyant sur les 130 ans d'expertise de De Beers, la maison glorifie les plus beaux diamants du monde grâce à sa créativité et à son savoir-faire dans des créations audacieuses et originales.

De Beers s'engage à ce que tous les diamants qu'elle découvre aient un impact positif durable sur les personnes et les lieux où ils sont découverts. Cela s'accompagne d'un engagement à bâtir un avenir meilleur, plus juste, plus sûr, plus propre et plus sain, dans lequel les communautés prospèrent, les pratiques éthiques sont maintenues et l'environnement naturel est protégé. Nous appelons cet engagement à long terme « Building Forever ».

Les bijoux en diamant De Beers sont disponibles dans plus de 30 bijouteries à travers le monde, ainsi qu'en ligne sur le site debeers.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2334199/Miley_Cyrus_in_De_Beers_at_the_2024_Grammy_Awards.jpg