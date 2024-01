Taylor Swift et Natalie Portman resplendissent avec les bijoux De Beers lors des Golden Globes 2024

LOS ANGELES, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Les bijoux en diamant naturel et responsable de De Beers Jewellers ont fait rayonner les nominées Taylor Swift et Natalie Portman lors de la 81e édition des Golden Globes qui s'est tenue au Beverly Hilton de Los Angeles.

Taylor Swift, autrice-compositrice-interprète et superstar mondiale nommée dans la catégorie Accomplissement cinématographique et financier, a fait montre d'un style glamour moderne en portant des bijoux en diamant de De Beers Jewellers, notamment des boucles d'oreilles Arpeggia, un clip d'oreille Dewdrop, des boucles d'oreille classiques en diamant et un assortiment de bagues en diamant.

L'actrice Natalie Portman, nommée dans la catégorie Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie, a rayonné par son élégance naturelle en portant des pièces classiques en diamant de De Beers Jewellers, notamment des boucles d'oreilles Lea en diamant et une alliance d'éternité en diamant.

Par son accès unique à la source, De Beers offre à la maison un accès inégalé aux diamants les plus spectaculaires de la planète, tout en garantissant leur qualité supérieure, leur traçabilité et leur impact positif. Forte de plus de 130 ans d'expertise dans le domaine du diamant, De Beers sélectionne consciemment les diamants les plus impressionnants pour créer de main de maître des œuvres d'art à porter extraordinaires qui magnifient et immortalisent la beauté de la nature grâce à des designs intemporels.

Créations De Beers portées lors de la 81e édition des Golden Globes :

Taylor Swift, nommée dans la catégorie Accomplissement cinématographique et financier, Taylor Swift: The Eras Tour

Boucles d'oreilles De Beers Arpeggia trois rangs en diamants et or blanc 18 carats, 9,09 carats.

Boucles d'oreilles De Beers Arpeggia un rang en diamants et or blanc 18 carats, 4,71 carats.

Boucles d'oreilles rondes classiques De Beers en diamant brillant et platine, 2,00 carats.

Clip d'oreille De Beers Dewdrop en or blanc 18 carats.

Bracelet De Beers Arpeggia un rang en diamant et or blanc 18 carats, 2,43 carats.

Bague De Beers taille poire en diamants et platine, 5,45 carats.

Bague De Beers cinq rangs en diamants et or blanc 18 carats, 1,72 carats.

Bague De Beers pavée Dewdrop un rang en or blanc 18 carats.

Bague De Beers classique Darling pavée en or blanc 18 carats, 1,08 carats.

Alliance d'éternité De Beers Aura en diamants et or blanc 18 carats.

Alliance d'éternité De Beers Allegria en diamants et platine, 3,34 carats.

Alliance d'éternité De Beers Allegria en diamants et platine, 3,70 carats.

Natalie Portman, nommée dans la catégorie Meilleure actrice dans un film musical ou une comédie, May December

Boucles d'oreilles De Beers Lea en diamants et platine, 4,83 carats.

Alliance d'éternité De Beers ronde en diamants et platine, 2,94 carats.

À propos de De Beers Jewellers

Fondée à Londres, implantée sur Old Bond Street et présente dans les sites les plus exclusifs du monde, De Beers Jewellers est le summum de la joaillerie diamantaire de luxe. S'appuyant sur les 130 ans d'expertise de De Beers, la maison glorifie les plus beaux diamants du monde grâce à sa créativité et à son savoir-faire dans des créations audacieuses et originales.

De Beers s'engage à ce que tous les diamants qu'elle découvre aient un impact positif durable sur les personnes et les lieux où ils sont découverts. Cela s'accompagne d'un engagement à bâtir un avenir meilleur, plus juste, plus sûr, plus propre et plus sain, dans lequel les communautés prospèrent, les pratiques éthiques sont maintenues et l'environnement naturel est protégé. Nous appelons cet engagement à long terme « Building Forever ».

Les bijoux en diamant De Beers sont disponibles dans plus de 30 bijouteries à travers le monde, ainsi qu'en ligne sur le site debeers.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2313115/Taylor_Swift_and_Natalie_Portman_Shine_in_De_Beers_at_the_2024_Golden_Globe_Awards.jpg