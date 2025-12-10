MINISO inaugure le plus grand magasin d'Allemagne sur la Flinger Straße, une rue animée de Düsseldorf France - Français USA - English Deutschland - Deutsch MINISO 10 déc, 2025, 04:54 GMT Partager cet article Partager cet article DÜSSELDORF, Allemagne, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 5 décembre 2025, MINISO a ouvert son nouveau magasin au 27 Flinger Straße à Düsseldorf, marquant ainsi son plus grand emplacement de vente au détail en Allemagne à ce jour. L'ouverture de ce nouveau magasin répond non seulement aux attentes des consommateurs locaux, mais renforce également la présence croissante de MINISO sur le marché européen. Le magasin de Düsseldorf, qui s'articule autour d'expériences immersives sur le thème d'univers narratifs, constitue une nouvelle destination de shopping joyeuse dans la ville, juste à temps pour la période de Noël. Continue Reading

Situé dans Flinger Straße, la rue historique et très fréquentée de Düsseldorf, le nouveau magasin MINISO se trouve au centre de l'une des zones commerciales les plus dynamiques de la ville, entouré de grandes marques de mode et lifestyle. Cet emplacement de choix renforce la présence croissante de MINISO en Allemagne tout en assurant une forte fréquentation quotidienne.

S'étendant sur plus de 500 mètres carrés, le magasin présente un design lumineux et ludique avec des zones immersives sur le thème d'univers narratifs, notamment une figurine de Stitch de 2 mètres de haut, un mur de boîtes mystères et des présentoirs co-marqués, créant ainsi une expérience d'achat vivante et axée sur la découverte pour les visiteurs de tous âges.

Le nouveau magasin propose environ 3 000 références, dont des peluches en vinyle, des boîtes mystères et une large gamme de produits lifestyle créatifs. Avec l'un des assortiments les plus ludiques de porte-clés peluche en vinyle de MINISO, la boutique est rapidement devenue un petit « paradis des porte-clés en peluche » pour les fans cherchant à choisir leurs favoris.

Parmi les points forts, la nouvelle collection de MINISO sur le thème de Zootopia, lancée dans le sillage de l'engouement autour du nouveau film. Les adorables peluches en vinyle, les boîtes mystères et les accessoires ont rapidement fait partie des articles les plus vendus le jour de l'ouverture. La collection Hello Kitty & Friends Capybara s'est également distinguée et a notamment fait ses débuts en Allemagne, où son design adorable et son charme en ont fait un choix populaire parmi les acheteurs.

Le magasin rassemble également des univers narratifs préférés des fans tels que Hello Kitty & Friends Original, Stitch Gen Z et One Piece, offrant ainsi une gamme de produits plus variée et plus ludique. Les consommateurs peuvent explorer librement différents univers narratifs, en rencontrant une variété de personnages et de styles créatifs dans l'ensemble de l'espace.

Le jour de l'ouverture, le magasin a organisé une cérémonie d'inauguration et mis en place une série d'activités interactives, notamment une roue de la chance et un spectacle de DJ, qui ont attiré une foule nombreuse désireuse de participer. L'atmosphère animée et le fort engagement sur les réseaux sociaux ont rapidement fait du magasin un nouvel endroit populaire pour les photos et les moments à partager sur les réseaux sociaux à Düsseldorf.

Alors que le commerce de détail axé sur les univers narratifs et expérientiel continue de gagner du terrain à l'échelle mondiale, MINISO consolide rapidement sa présence en Europe. En Allemagne, la marque a connu une croissance notable depuis l'ouverture de son premier magasin dédié aux collections d'univers narratifs à Essen en 2024. MINISO est désormais présent dans des villes clés telles que Munich, Hanovre et Düsseldorf, et occupe notamment un emplacement très fréquenté dans le Westfield Centro d'Oberhausen, le plus grand centre commercial du pays et un haut lieu commercial. Avec d'autres ouvertures confirmées, MINISO est prêt à apporter encore plus d'énergie nouvelle, d'univers narratifs bien-aimés et d'expériences de vente au détail attrayantes aux consommateurs à travers l'Allemagne et au-delà.

