MoEngage reconnue pour la première fois comme un acteur de niche dans le rapport The 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs

MoEngage compte le plus grand nombre d'évaluations Gartner® Peer Insights™ dans la catégorie des hubs de marketing multicanal, avec une note globale de 4,9 sur 5.

SAN FRANCISCO, 4 août 2022 /PRNewswire/ -- MoEngage, la plateforme d'engagement de la clientèle fondée sur des renseignements, a annoncé aujourd'hui avoir été reconnue comme un acteur de niche dans le rapport Gartner® Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs 2022. C'est la première fois que MoEngage est reconnue dans ce rapport. En plus de ce rapport Magic Quadrant, MoEngage a également été nommée leader dans le rapport 2020 du Gartner Magic Quadrant pour les plateformes de marketing mobile.

Les hubs de marketing multicanal aident les marques à offrir des expériences contextuellement pertinentes tout au long du parcours du client. MoEngage estime que sa plateforme d'engagement des clients basée sur les informations donne aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de produits les moyens d'obtenir des informations fondées sur l'IA et les outils nécessaires pour créer des expériences multicanales pour les clients. Grâce aux données clients en temps réel et aux informations prédictives, les marques peuvent facilement comprendre leur public et proposer des communications et des recommandations personnalisées qui trouvent un écho individuel tout au long du parcours client.

MoEngage est nommée pour la toute première fois dans le classement Magic Quadrant de ce rapport. Elle a aussi obtenu le plus grand nombre d'évaluations de Gartner Peer Insights dans la catégorie des hubs de marketing multicanal , conservant une note moyenne de 4,9 sur 5 de la part des clients. MoEngage obtient les meilleures notes individuelles pour les catégories Service et support (4,9/5), Capacités des produits (4,8/5), et Intégration et déploiement (4,8/5), 95 % des évaluateurs clients étant prêts à recommander notre produit à d'autres. L'approche de mobilisation des clients de MoEngage, axée sur le mobile et le numérique, associée à l'intelligence artificielle et aux API et intégrations de la plateforme à d'autres technologies, sources de données et canaux, offre aux spécialistes du marketing la facilité et la flexibilité ultimes pour mieux comprendre leurs clients et personnaliser les engagements sur tous les canaux au bon moment. Près de 90 % de la clientèle de MoEngage mène aujourd'hui des campagnes multicanal sur plus de trois canaux.

Au cours des 12 derniers mois, MoEngage a augmenté ses revenus récurrents annualisés (RAR) de 105 %, acquis 500 nouveaux clients et doublé ses effectifs pour dépasser les 700 employés dans ses bureaux à travers le monde. Aujourd'hui, MoEngage soutient certaines des plus grandes marques mondiales et collabore avec elles, notamment McAfee, Nestle, Deutsche Telekom, Samsung, Airtel, Unilever, Zurich, Ola, Flipkart, etc. La société a récemment levé 77 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série E afin d'investir dans son produit et de renforcer sa présence géographique croissante en Amérique du Nord et en Europe (qui représente aujourd'hui 40 % de sa clientèle), et de s'étendre à de nouveaux marchés comme l'Amérique latine et l'Australie. MoEngage a également renforcé son réseau de partenaires pour inclure plus de 150 partenaires technologiques, agences et intégrateurs de systèmes mondiaux. Parmi les partenariats mondiaux figurent des organisations telles que Microsoft, AWS, mParticle, Mixpanel, Ogilvy, TCS, Wipro, Dentsu et Customyltics.

L'année dernière, MoEngage a également mis sur le marché plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont plusieurs sont axées sur l'IA, telles que les prédictions, l'optimiseur de parcours intelligent et l'assistant d'IA Sherpa. Les capacités de Moengage en matière d'IA permettent d'effectuer des actions de grande envergure avec des données à grande échelle (telles que des segmentations basées sur des modèles Affinity ou RFM) ainsi que des suggestions hyper-personnalisées pour les clients individuels au sein des segments, y compris des fonctions telles que le Canal le plus préféré, les Recommandations et l'Optimisation de contenu ; celles-ci peuvent être utilisées pour personnaliser l'expérience de chaque individu pendant le flux de création de campagnes.

« Nous croyons que la reconnaissance de MoEngage par Gartner confirme notre vision et notre stratégie selon laquelle la mobilisation des clients axée sur les renseignements représente l'avenir du marketing multicanal, a déclaré Raviteja Dodda, PDG et cofondateur de MoEngage. « Nous tenons à remercier Gartner pour cette reconnaissance, ainsi que nos clients et partenaires pour leur confiance et leur partenariat sans faille. »

Vous pouvez obtenir une copie du rapport 2022 Gartner Magic Quadrant for Multichannel Marketing Hubs ici .

Gartner Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs, par le ou les analystes : Rob Brosnan, Benjamin Bloom, Tia Smart, Michael McCune, Ryan Brady, Mike McGuire, publié le 18 juillet 2022.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER et Magic Quadrant sont des marques déposées et des marques de service, et PEER INSIGHTS est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et sont utilisées aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

Le contenu de Gartner Peer Insights est constitué d'opinions d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres expériences et ne doit pas être interprété comme une déclaration de fait et ne représente pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de MoEngage

MoEngage est une plateforme d'engagement client guidée par les insights, à laquelle font confiance plus de 1 200 marques mondiales de consommation telles que Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino's, Nestlé, Deutsche Telekom, Travelodge, et plus encore. MoEngage permet aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de produits d'obtenir des informations sur le comportement des clients et d'agir en fonction de ces informations afin d'interagir avec leurs clients sur le web, sur leurs téléphones portables, via leurs mails, sur les réseaux sociaux et canaux de messagerie. Des marques grand public dans 35 pays utilisent MoEngage pour faire vivre des expériences numériques à plus d'un milliard de clients chaque mois. Avec des bureaux dans dix pays, MoEngage est soutenu par Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast et Helion Ventures.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.moengage.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1742120/image_5013157_21016134_Logo.jpg

SOURCE MoEngage