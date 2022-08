MoEngage é reconhecida como "Niche Player" pela primeira vez no Quadrante Mágico™ do Gartner® de 2022 para centros de marketing multicanal

A MoEngage tem o maior número de avaliações Gartner® Peer Insights™ em centros de marketing multicanal, com uma pontuação geral de 4,9 de 5.

SÃO FRANCISCO, 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A MoEngage, plataforma de engajamento do cliente orientada por dados, anunciou hoje que foi reconhecida como "Niche Player" no Quadrante Mágico™ do Gartner® de 2022 para centros de marketing multicanal. Essa é a primeira vez que a MoEngage foi reconhecida nesse relatório. Além desse Quadrante Mágico, a MoEngage também foi nomeada "Leader" no Quadrante Mágico do Gartner de 2020 para plataformas de marketing móvel.

Os centros de marketing multicanal ajudam as marcas a oferecer experiências contextualmente relevantes em toda a jornada do cliente. A MoEngage acredita que sua plataforma de engajamento com o cliente orientada por dados proporciona aos profissionais de marketing e proprietários de produtos dados orientados por IA e as ferramentas necessárias para criar experiências multicanal para os clientes. Com informações dos clientes em tempo real e dados preditivos, as marcas podem entender facilmente seu público e oferecer comunicações e recomendações personalizadas que se reflitam de forma individual durante toda a jornada do cliente.

A MoEngage foi incluída pela primeira vez pelo Quadrante Mágico desse relatório. Também recebeu o maior número de avaliações Gartner Peer Insights na categoria de centros de marketing multicanal , mantendo uma pontuação média de 4,9 de 5, de acordo com os clientes. A MoEngage conta com as classificações individuais mais altas em serviço e suporte (4,9/5), recursos de produto (4,8/5) e integração e implementação (4,8/5), e 95% dos clientes avaliadores disseram estar dispostos a recomendar nosso produto a outras pessoas. A abordagem da MoEngage que prioriza o móvel e o digital para o engajamento do cliente – juntamente com IA e APIs e integrações da plataforma a outras tecnologias, fontes de dados e canais – oferece aos profissionais de marketing a máxima facilidade e flexibilidade para entender melhor seus clientes e personalizar os engajamentos em todos os canais no momento oportuno. Quase 90% da base de clientes da MoEngage está realizando campanhas multicanal em mais de três canais atualmente.

Nos últimos 12 meses, a MoEngage aumentou seu faturamento recorrente anual (FRA) em 105%, acrescentou 500 novos clientes e dobrou seu número de funcionários, que hoje ultrapassa 700, em seus escritórios no mundo todo. Atualmente, a MoEngage apoia e e é parceira de algumas das maiores marcas globais do mundo como McAfee, Nestlé, Deutsche Telekom, Samsung, Airtel, Unilever, Zurich, Ola, Flipkart e muitas outras. Recentemente, a empresa levantou seu financiamento da Série E de 77 milhões de dólares para investir em seu produto e aprofundar sua crescente presença geográfica na América do Norte e na Europa (que corresponde a 40% de sua base de clientes atual), além de expandir para novos mercados como a América Latina e a Austrália. A MoEngage também fortaleceu sua rede de parceiros incluindo mais de 150 parceiros globais de tecnologia, agências e integradores de sistemas. Entre suas parcerias globais estão empresas como Microsoft, AWS, mParticle, Mixpanel, Ogilvy, TCS, Wipro, Dentsu e Customyltics.

A MoEngage também trouxe vários novos recursos para o mercado no ano passado, muitos dos quais são recursos com foco em IA, como Predictions, Intelligent Path Optimizer e Sherpa AI Assistant. Os recursos de IA da MoEngage permitem ações amplas com dados em escala (como segmentações baseadas nos modelos Affinity ou RFM), bem como sugestões hiperpersonalizadas para clientes individuais dentro dos segmentos, incluindo recursos como canais que têm a maior preferência e recomendações e otimização de conteúdos; esses recursos podem ser utilizados para personalizar a experiência de cada indivíduo durante o fluxo de trabalho de criação da campanha.

"Acreditamos que o reconhecimento da MoEngage pelo Gartner valida a visão e a estratégia de nossa empresa de que o engajamento do cliente orientado por dados é o futuro do marketing multicanal", afirmou Raviteja Dodda, CEO e cofundador da MoEngage. "Gostaríamos de agradecer ao Gartner por esse reconhecimento e a nossos clientes e parceiros por sua confiança e parceria contínuas."

Uma cópia do Quadrante Mágico do Gartner de 2022 para centros de marketing multicanal pode ser obtida aqui .

Gartner Magic Quadrant™ for Multichannel Marketing Hubs, By Analyst(s): Rob Brosnan, Benjamin Bloom, Tia Smart, Michael McCune, Ryan Brady, Mike McGuire, publicado em 18 de julho de 2022

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a escolher apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

GARTNER e Quadrante Mágico são marcas registradas e marcas de serviço e PEER INSIGHTS é uma marca registrada e marca de serviço do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são utilizadas nesse documento com permissão. Todos os direitos reservados.

As avaliações do Gartner Peer Insights constituem as opiniões subjetivas de usuários finais individuais com base em suas próprias experiências e não devem ser interpretadas como declarações de fato, nem representam as opiniões do Gartner ou de suas afiliadas. O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito nesse conteúdo, nem faz quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com relação a esse conteúdo, sobre sua precisão ou integridade, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico.

Sobre a MoEngage

A MoEngage é uma plataforma de engajamento orientada por dados que tem a confiança de mais de 1.200 marcas globais de consumo como Ally Financial, McAfee, Flipkart, Domino's, Nestlé, Deutsche Telekom, Travelodge e muitas outras. A MoEngage capacita profissionais de marketing e proprietários de produtos fornecendo-lhes informações sobre o comportamento dos clientes e a capacidade de agir com base nessas informações para interagir com os clientes nos canais de internet, celular, e-mail, redes sociais e mensagens. Marcas de consumo em 35 países utilizam a MoEngage para impulsionar experiências digitais de mais de um bilhão de clientes todos os meses. Com escritórios em dez países, a MoEngage é apoiada pela Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast e Helion Ventures.

Para saber mais, acesse www.moengage.com .

