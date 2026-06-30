Monport lance ses soldes de mi-année dans toute l'Europe avec des réductions sur les graveurs laser et des cadeaux exclusifs

BERLIN, LONDRES et PARIS, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Monport annonce ses soldes de mi-année en Allemagne, au Royaume-Uni et en France, proposant des remises importantes sur les graveurs laser CO₂ et les systèmes de gravure laser à fibre, ainsi que des cadeaux exclusifs et des réductions sur les accessoires pour une durée limitée.

Cette promotion comprend jusqu'à 50 % de réduction sur une sélection de systèmes de gravure laser ainsi qu'une remise supplémentaire de 8 % sur les accessoires, afin de répondre à la demande croissante en matière de fabrication de précision, de personnalisation et de production à petite échelle à travers l'Europe.

Graveurs laser CO₂ en promotion lors des soldes de mi-année

La gamme de graveurs laser CO₂ de Monport est conçue aussi bien pour les utilisateurs débutants que pour les environnements de production professionnels, allant des graveurs laser de bureau compacts aux plateformes de gravure intelligentes avancées.

Graveur et découpeur laser CO ₂ Monport Mega de 70 W – 1 499,99 £ (au lieu de 4 999,99 £)

Laser CO₂ haute performance de 70 W offrant une vitesse de gravure pouvant atteindre 600 mm/s, idéal pour la découpe en profondeur, la production en série et la fabrication sur mesure professionnelle.

– 1 499,99 £ (au lieu de 4 999,99 £) Laser CO₂ haute performance de 70 W offrant une vitesse de gravure pouvant atteindre 600 mm/s, idéal pour la découpe en profondeur, la production en série et la fabrication sur mesure professionnelle. Graveur laser CO ₂ Monport de 40 W Pro compatible LightBurn – 499,99 £ (au lieu de 859,99 £)

Graveur laser CO₂ compact d'entrée de gamme, homologué CE et compatible LightBurn.

– 499,99 £ (au lieu de 859,99 £) Graveur laser CO₂ compact d'entrée de gamme, homologué CE et compatible LightBurn. Graveurs laser CO ₂ de la série Reno La gamme Reno vient élargir l'offre de Monport en matière de graveurs laser CO₂ grâce à des performances améliorées et des options de vision intelligente : Reno45 Pro – 999,99 £ (au lieu de 2 199,99 £) Reno65 – 1 199,99 £ (au lieu de 2 699,99 £) Reno65 Pro – 1 499,99 £ (au lieu de 2 999,99 £) Reno65 Pro Vision – 1 799,99 £ (au lieu de 3 599,99 £)

La gamme Reno vient élargir l'offre de Monport en matière de graveurs laser CO₂ grâce à des performances améliorées et des options de vision intelligente :

La série Reno est conçue pour les utilisateurs qui ont besoin d'un débit plus élevé, d'une gravure sur de grands formats et, en option, d'une précision assistée par la vision pour la production en série et les applications sur surfaces courbes.

Réductions sur les graveurs laser à fibre incluses

Par ailleurs, Monport propose des tarifs promotionnels sur les graveurs laser à fibre destinés au marquage des métaux et aux applications industrielles, notamment sur l'acier inoxydable, l'aluminium et les surfaces revêtues.

Graveur laser à fibre Split Monport GT 30 W – 1 799,99 £ (au lieu de 3 699,99 £)

– 1 799,99 £ (au lieu de 3 699,99 £) Graveur laser à fibre MOPA Monport GPro 30 W – 2 199,99 £ (au lieu de 4 999,99 £)

– 2 199,99 £ (au lieu de 4 999,99 £) Machine laser à fibre intégrée Monport GA 20 W – 1 299,99 £ (au lieu de 3 499,99 £)

Les soldes de mi-année comprennent également des cadeaux exclusifs offerts pour tout achat d'une machine laser , ainsi que des offres groupées destinées à réduire les coûts de démarrage et d'expansion des ateliers et des petits fabricants.

Toutes les machines bénéficient d'une garantie, sont conformes aux normes CE et font l'objet d'un service d'assistance régional dans toute l'Europe.

Allemagne : https://www.monportlaser.de/

France : https://www.monportlaser.fr/

Royaume-Uni : https://www.monportlaser.uk/

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