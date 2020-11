Montepino atteint son objectif de développement d'un million de mètres carrés d'espace logistique

Ce chiffre a fait de l'entreprise, présente à Saragosse, Madrid et Barcelone, le leader du secteur BTS en Espagne et l'un des plus grands développeurs de logistique en Europe. Montepino a atteint ce palier au moment le plus opportun. L'entreprise se développe en effet rapidement au niveau national et est sur le point de mettre en œuvre sa stratégie d'expansion au niveau international. Elle cherche à exporter son modèle commercial au succès démontré, axé sur le client et fondé sur l'innovation, la durabilité et la croissance à court, moyen et long terme.