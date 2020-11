Montepino bereikt zijn doel en ontwikkelt een miljoen vierkante meter aan logistieke ruimte

Met dit cijfer is het bedrijf, dat gevestigd is in Zaragoza, Madrid en Barcelona, de leider van de BTS-sector in Spanje en een van de grootste logistieke ontwikkelaars in Europa. Montepino heeft deze mijlpaal op het best mogelijke moment bereikt, nu het bedrijf op nationaal niveau snel groeit en binnenkort zijn expansiestrategie voor groei op internationaal niveau zal implementeren. Het bedrijf wil zijn aantoonbaar succesvolle bedrijfsmodel, dat klantgericht is en op innovatie, duurzaamheid en groei op de korte, middellange en lange termijn gebaseerd is, exporteren.

Een groeiplan met de blik op Europa gericht

De laatste jaren heeft Montepino records gebroken in Spanje. Het bedrijf is er ook in geslaagd om de reikwijdte van zijn businessplan in amper drie jaar te verdubbelen en een portefeuille met een waarde van bijna 1 miljard euro op te bouwen, die tegen eind 2021 23 verschillende platforms zal omvatten. De activa bestaan uit zowel Big Box of XXL logistieke platforms als 'last mile'-platforms en zijn gebouwd op strategische, belangrijke locaties voor baanbrekende logistiek.

Voor Juan José Vera, directeur-generaal van Montepino, "is het duidelijk dat onze logistieke operatoren centraal staan in het proces, en daarom bouwen we ons hele team om hen heen." Dankzij deze aanpak heeft Montepino een langdurige vertrouwensrelatie kunnen opbouwen met eersteklas klanten.

De toegenomen e-commerceactiviteit van de afgelopen maanden laat zien hoe belangrijk het is dat de logistieke markt blijft groeien en zichzelf opnieuw blijft uitvinden om innovatieve platformen aan te bieden. Tegen deze achtergrond heeft Montepino aan zijn plan om uit te breiden naar de rest van het continent en zijn waarde binnen de komende vijf jaar weer te verdubbelen gewerkt.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1326803/Montepino_Operations_Centre.jpg

SOURCE Montepino