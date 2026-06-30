Moon Surgical et Uncovr annoncent les 20 premiers cas cliniques de rapports opératoires automatisés sur Maestro®

Un déploiement dans le monde réel démontre la capacité de l'IA à générer des comptes rendus opératoires à partir de vidéos de laparoscopie, quelques minutes seulement après la fin de l'intervention

PARIS et NEW YORK, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Moon Surgical et Uncovr ont annoncé aujourd'hui les noms des 20 premiers patients dont les interventions chirurgicales ont bénéficié de la fonctionnalité de rapport opératoire automatisé sur la plateforme Maestro®, grâce à la version 2.7 récemment publiée du logiciel de Moon Surgical.

Les procédures ont été réalisées à l'Institut Arnaud Tzanck de Nice par le Dr Benjamin Cadiere, le Dr Maxime Fournier et le Dr Georges Debs. Lors de ces premières procédures, des rapports opératoires automatisés ont été générés directement à partir des vidéos de laparoscopie en direct. Cette démonstration confirme la possibilité de rationaliser considérablement la documentation postopératoire établie à partir des données de référence peropératoires et d'améliorer la saisie des données de facturation. Cela permettra aux chirurgiens et au personnel de gagner un temps précieux pour se concentrer sur les soins prodigués aux patients et aux hôpitaux d'améliorer leurs remboursements.

Ce déploiement marque la mise en œuvre d'une première solution IA tierce sur la plateforme Maestro dans le cadre de la pratique clinique, ce qui met en évidence l'architecture ouverte de la plateforme, qui permet la création d'un écosystème d'applications spécialisées et de modèles d'IA. Il s'appuie sur la version 2.7 du logiciel Maestro®, qui étend la plateforme pour en faire un système intelligent multimodèle couvrant l'ensemble du flux de travail chirurgical, y compris la création automatisée de rapports opératoires et le codage par le biais d'Uncovr.

Dans le cadre de cette intégration clinique, Uncovr traite les vidéos d'intervention enregistrées sur la plateforme Maestro localement, en périphérie, puis ne transmet au cloud que des résultats allégés, à partir desquels des brouillons structurés de comptes rendus opératoires sont générés en vue de leur examen par le chirurgien. En conservant localement les tâches sensibles à la latence, les rapports sont générés rapidement sans mobiliser la précieuse bande passante de l'hôpital. Les capacités de connectivité et de traitement sur l'appareil de Maestro constituent des éléments clés de ce flux de travail conjoint.

« C'est exactement le genre de fonctionnalité que les chirurgiens attendaient : une documentation qui part de ce qui s'est réellement passé pendant l'intervention, sans nous obliger à la reconstituer à partir de la mémoire », a déclaré le Dr Benjamin Cadiere.

« Chez Uncovr, nous pensons que les vidéos chirurgicales constituent l'une des sources d'informations cliniques les plus précieuses, mais aussi l'une des plus sous-exploitées », a déclaré Inès Iraki, PDG d'Uncovr. « Ce déploiement en conditions réelles chez Moon Surgical démontre que la création automatisée de rapports opératoires peut s'intégrer de manière transparente dans le flux de travail chirurgical et être générée en quelques minutes à la fin de l'intervention, garantissant ainsi aux chirurgiens et aux hôpitaux le remboursement du travail effectué. »

« Maestro a été conçu pour étendre l'automatisation à l'ensemble du flux de travail périopératoire, de la préparation à l'intervention chirurgicale en passant par les tâches postopératoires », a déclaré Anne Osdoit, PDG de Moon Surgical et Associée chez Sofinnova. « Ces premiers cas cliniques traités avec Uncovr constituent une validation importante de notre stratégie de plateforme ouverte. Nous développons une nouvelle catégorie d'applications basées sur l'IA qui facilitent le travail des équipes chirurgicales tout en jetant les bases d'une chirurgie plus évolutive, plus cohérente et basée sur les données. »

Ensemble, les entreprises considèrent cette étape importante comme un premier pas vers un déploiement commercial à plus grande échelle et vers la mise en place d'un écosystème riche d'applications périopératoires basées sur l'IA, notamment des rapports de plus en plus personnalisés, adaptés aux préférences des chirurgiens, aux exigences des établissements et aux pratiques propres à chaque spécialité.

À propos de Moon Surgical

Moon Surgical est un acteur de premier plan dans le domaine de l'IA physique pour le bloc opératoire. Sa plateforme Maestro® est conçue pour améliorer la précision, l'efficacité et la cohérence de la chirurgie laparoscopique. En associant une assistance peropératoire en temps réel à des analyses fondées sur les données et à l'automatisation de l'ensemble du processus chirurgical, Moon Surgical vise à rendre la chirurgie de haute qualité plus évolutive, plus accessible et plus équitable. Le siège social de l'entreprise se situe à Paris et à San Francisco.

À propos d'Uncovr

Uncovr est une entreprise spécialisée dans l'IA chirurgicale, qui révolutionne la manière dont les interventions sont analysées et transcrites sous forme de documentation haute fidélité. Sa plateforme transforme les vidéos chirurgicales et les données peropératoires en comptes-rendus opératoires automatisés et en recommandations de codage des interventions. En créant une documentation fondée sur les données de référence procédurales, Uncovr permet d'établir des rapports plus précis, d'améliorer l'efficacité des flux de travail, d'obtenir des informations cliniques et opérationnelles plus pertinentes et d'optimiser la saisie des données de facturation au sein des systèmes de santé. Le siège social de l'entreprise se situe à New York et à Paris.