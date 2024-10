Mycelium Muse : à la découverte du Reishi™

De la collaboration entre l'entreprise de biotechnologie MycoWorks et une nouvelle garde de décoratrices, designers et artistes - commissionnées par l'agence Paragone - émane meubles et objets célébrant un nouveau matériau vertueux, Reishi. Des créations à découvrir dans le cadre de Design Miami.Paris.

PARIS, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Doux au toucher, sensuel et chaleureux - mais aussi souple et résistant -, Reishi est un nouveau matériau naturel développé par MycoWorks.

La collection Mycelium Muse est exposée à Design Miami.Paris du 15 au 20 octobre 2024. Photographie de Felix Speller, direction créative de MycoWorks Creative Studio.

Cette texture, entre une peausserie et un tissu, développée à partir de mycélium - un réseau de filaments à la base des champignons - , peut, tout comme le cuir, être teintée, embossée, vernis, bénéficier d'une multitude d'après. Afin de défricher de nouvelles applications à ce matériau dans les domaines du design et la décoration, Mycoworks collabore, à travers le projet Mycelium Muse, avec une nouvelle génération de talents qui ont été commissionnés par l'agence Paragone.

Sept talents s'approprient donc Reishi™, avec leur sensibilité propre et leur savoir-faire, afin de concevoir des objets prospectifs autant que poétiques allant du paravent au bureau en passant par le luminaire. Certaines sont décoratrices - Sophie Dries, Joséphine Fossey, Marion Mailaender et Fanny Perrier -, d'autres artistes plasticiennes - Sarah Valente et Pauline Guerrier – voire artisane - Anna Le Corno. Différents horizons créatifs, différents regards, mais une même approche résolument féminine du design qui passe par des jeux de déconstruction normative et des détournements formels, tout en intégrant des principes de durabilité minimisant l'impact environnemental. Si depuis l'antiquité les muses inspirent les artistes, le mycélium insuffle aux créatrices d'aujourd'hui des objets vertueux, fusionnant nature et art.

Pour Guillaume de Saint Lager, fondateur de Paragone, « Ces sept femmes incarnent l'essence même de ce que signifie être une muse moderne - créative, puissante et n'ayant pas peur de repousser les limites du design. Avec Mycelium Muse, nous assistons à un mélange harmonieux de nature et d'art, ouvrant la voie à un avenir durable et enrichi esthétiquement.»

Des propositions sensibles à découvrir dans le cadre de l'exposition Mycelium Muse, présentée à Design Miami.Paris (51 rue de l'université, 75005 Paris), du 15 au 20 octobre, 2024.

À propos de MycoWorks

Fondée en 2013 par Philip Ross et Sophia Wang, MycoWorks est une société établie à San Francisco spécialisée dans la création de matériaux à base de mycélium. Elle a mis au point une technologie brevetée baptisée Fine Mycelium™, un procédé de production avancé qui permet de développer un matériau innovant reconnu pour ses qualités esthétiques, son toucher, sa durabilité et sa résistance en contrôlant la croissance du mycélium permettant à ses filaments de s'entremêler entre eux. Son produit phare, Reishi™, séduit particulièrement les plus grandes marques de luxe au monde. Pour en savoir plus, consultez le site mycoworks.com.

À propos de Paragone

Paragone est bien plus qu'une agence ; c'est la promesse d'une redéfinition du paysage de l'architecture et du design. Paragone est né d'un engagement cher à son fondateur, Guillaume de Saint Lager : nourrir l'éclat d'une nouvelle génération d'architectes et designers. Nous ne représentons pas seulement une nouvelle garde de visionnaires ; nous favorisons la création d'une communauté où la créativité et la diversité sont inscrites au cœur. Notre défi : offrir des opportunités, du mentorat et une plateforme permettant à nos créatifs de déployer leurs visions narratives dans l'univers de l'architecture et du design. Aux côtés de notre curatrice, Anna Zaoui, cofondatrice de The Invisible Collection à Paris, Londres et New York, nous accompagnons une nouvelle génération d'esprits libres, dotés de champs d'expression riches, capables de réinventer le monde du luxe de demain.

