MycoWorks fête son dixième anniversaire avec de nouveaux produits Reishi™ et des performances révolutionnaires

Reishi™ s'engage pour une production à l'échelle commerciale dans une usine de Caroline du Sud

PARIS, 21 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La société de technologie des biomatériaux MycoWorks a dévoilé aujourd'hui trois produits Reishi™ et révèle des améliorations de performance dans ce matériau révolutionnaire fabriqué à partir de Fine Mycelium™. Fondée en 2013, MycoWorks fête cette année son dixième anniversaire avec les lancements de Reishi Doux, Reishi Natural et Reishi Pebble. Chacun de ces produits surpasse les niveaux de performance exigés par l'industrie du luxe et présente les mêmes propriétés que certains cuirs d'origine animale. Ils seront bientôt produits dans la première usine de Fine Mycelium à l'échelle commerciale, à Union, en Caroline du Sud.

Left to right: Reishi Doux, Reishi Natural and Reishi Pebble Reishi is a new category of material for the world’s best luxury brands.

QUALITÉ INÉGALÉE

« C'est une révolution pour l'industrie du luxe, a déclaré Thibault Schockert, PDG de la manufacture de maroquinerie de luxe Cuir du Vaudreuil . Cette amélioration nous permet de doter notre activité d'une catégorie entièrement nouvelle », en référence au dernier matériau Reishi™ produit par MycoWorks, qui bénéficie de nouvelles avancées à la fois dans la fermentation du mycélium fin et dans le tannage du mycélium.

Ces étapes sont le point culminant de 30 ans de travail d'avant-garde sur les matériaux à base de mycélium, qui a commencé dans les années 1990 avec les premières démonstrations au monde des capacités structurelles du mycélium par le cofondateur de MycoWorks, Phil Ross. Les prototypes du matériau Fine Mycelium™ de MycoWorks, semblable à du cuir, ont été dévoilés pour la première fois en 2016, présentant à la fois durabilité et douceur, mais une résistance à la traction relativement faible. Après avoir atteint des performances de niveau luxueux au fil des années d'améliorations, les récentes innovations amènent Reishi™ à un autre niveau de performances tant sur le plan sensoriel que sur le plan technique. Les caractéristiques du Reishi™, notamment la douceur, la durabilité, la flexibilité, l'adhérence de la finition, la résistance à la déchirure, la résistance à l'abrasion et l'homogénéité, sont présentées ci-dessous.

Une qualité de niveau historique ne peut être atteinte qu'avec un dévouement à long terme à la découverte, associé à un engagement envers l'artisanat et la transmission d'une expertise approfondie, a fait remarquer Patrick Thomas, membre du conseil d'administration de MycoWorks et ancien PDG d'Hermès . La plateforme Fine Mycelium™ de MycoWorks est fondée sur ces principes, et réunit la maîtrise artisanale avec une approche rigoureuse de l'innovation matérielle de manière évolutive. »

LE FINE MYCELIUM COMME BIOMATÉRIAU, ET NON COMME SIMPLE INGRÉDIENT

« La force de notre plateforme Fine Mycelium™ unique est attestée par les nouveaux niveaux de performance que nous avons atteints au cours du premier semestre de cette année en partenariat avec nos partenaires tanneurs européens, a précisé Bill Morris, vice-président de la gestion des produits chez MycoWorks, et notre produit actuel a surpris et ravi nos partenaires de marque, qui ont été témoins de son évolution. Notre dernier matériau a non seulement le toucher naturel caractéristique de Fine Mycelium™, mais il y ajoute de nouveaux niveaux de performance technique. »

Parmi les partenaires de MycoWorks figurent Hermès , General Motors , Ligne Roset , Heron Preston , Nick Fouquet et d'autres encore à annoncer. « Il a fallu beaucoup de développement, d'innovation et de patience pour atteindre cette étape, a ajouté Matt Scullin, PDG de MycoWorks, et la ferveur autour de la création avec ce matériau est palpable au sein de MycoWorks et chez nos partenaires. » Avec ces nouveaux articles Reishi™, MycoWorks et ses partenaires de marque sont impatients d'entrer dans les cycles de commercialisation, avec, comme Nick Fouquet et d'autres, de nouveaux styles et produits Made With Reishi™.

La plateforme Fine Mycelium™ de MycoWorks présente une grande souplesse d'adaptation et constitue une véritable feuille de biomatériau cultivé, plutôt qu'un ingrédient de mycélium ajouté, comme on en trouve dans d'autres « cuirs de champignons ». Le processus de MycoWorks est unique dans sa capacité à apporter des améliorations à l'infini. Les récents progrès en matière de qualité ont été réalisés grâce à l'utilisation d'une association de conditions de croissance améliorées et d'une approche de tannage fondamentalement nouvelle, en instance de brevet, que MycoWorks a mise au point en interne. En raison du caractère unique du processus Fine Mycelium, chaque progrès marque une différence entre la plateforme technologique de MycoWorks et celle d'autres sociétés de biomatériaux.

« Alors que la plupart des matériaux alternatifs à base de plantes ou de mycélium utilisent du plastique pour répondre aux normes de performance de base, MycoWorks a passé 10 ans à travailler dur afin de parvenir aux innovations biotechnologiques qui sous-tendent notre processus exclusif, a souligné M. Scullin. Le fait de fonctionner verticalement, c'est-à-dire de posséder l'ensemble de notre technologie, plutôt que d'accorder des licences et de sous-traiter, nous a permis d'acquérir l'expertise nécessaire pour mettre un nouveau matériau sur le marché. »

En répondant aux normes de luxe pour la performance des matériaux sans l'utilisation de plastiques, Fine Mycelium™ se démarque dans un domaine d'alternatives qui dépendent de films de polyuréthane (PU) ou de chlorure de polyvinyle (PVC), de charges ou de supports pour assurer la solidité et la durabilité.

« Ce que MycoWorks a réalisé avec le mycélium est vraiment unique dans l'histoire des matériaux, a indiqué Maud Ohler, vice-présidente du développement technologique chez MycoWorks, et si les applications de nos produits suivent aujourd'hui les normes pour le cuir, ce n'est que le point de départ. Fine Mycelium™ est bien plus que cela. Nous sommes fiers de nos récentes données et enthousiastes à l'idée d'intensifier la production en Caroline du Sud. »

Téléchargez les données de performance de Reishi™

À propos de MycoWorks

En 2013, Philip Ross et Sophia Wang ont co-fondé MycoWorks, une société de biomatériaux basée à San Francisco et spécialisée dans l'introduction de nouveaux matériaux de mycélium dans le monde. La technologie brevetée Fine Mycelium de MycoWorks, une plateforme de fabrication avancée et une percée dans la science des matériaux, conçoit le mycélium pendant la croissance pour former des structures cellulaires exclusives et imbriquées pour une beauté, une sensation au toucher, une résistance et une durabilité inégalées. Le matériau phare de l'entreprise, le Reishi, constitue une nouvelle catégorie de matériaux pour les plus grandes marques de luxe du monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mycoworks.com et madewithreishi.com .

