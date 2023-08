MycoWorks ouvrira en septembre la première usine de mycélium fin™ à portée commerciale au monde

Un site de 136 000 pieds carrés pour augmenter la production de Reishi™, une alternative au cuir de luxe

UNION, Caroline du Sud, 8 août 2023 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la société de technologie des biomatériaux MycoWorks a annoncé la date d'ouverture de la première usine de production de mycélium fin à portée commerciale au monde. Avec une mise en service prévue le 20 septembre 2023, l'usine de 136 000 pieds carrés (12 600 mètres carrés) emploiera plus de 350 personnes, ce qui permettra à MycoWorks de fournir à ses partenaires de luxe des millions de pieds carrés de Reishi par an. Le Reishi est une nouvelle catégorie de matériaux naturels haut de gamme qui offre la résistance, la durabilité et le toucher des meilleurs cuirs d'animaux tout en ayant un impact moindre sur l'environnement.

« C'est le moment tant attendu par l'industrie du luxe : une alternative au cuir sans plastique qui offre une beauté et des performances indiscutables et à grande échelle », a déclaré Patrick Thomas, ancien PDG d'Hermès et membre du conseil d'administration de MycoWorks. « Maintenant que le problème de l'approvisionnement a été résolu, les marques vont rapidement commercialiser des articles fabriqués avec du Reishi. »

Le processus de production exclusif Fine Mycelium de MycoWorks cultive le mycélium dans un environnement contrôlé, exploitant sa croissance naturelle pour créer de magnifiques feuilles de Reishi, la seule alternative au cuir qui réponde aux normes de performance de l'industrie du luxe. Depuis l'introduction de Reishi, l'entreprise s'est associée à de grandes marques des secteurs du luxe, de la mode, de l'ameublement et de l'automobile, notamment Hermès, Ligne Roset et GM.

« Depuis des décennies, il y a eu deux obstacles à la recherche d'une alternative au cuir de luxe : la qualité du produit et la fabrication évolutive », a déclaré Matt Scullin, PDG de MycoWorks. « En 2016, nous avons éliminé le premier en introduisant Reishi au monde, et en septembre 2023, nous répondons à la question de l'échelle avec cette installation de pointe en Caroline du Sud. »

MycoWorks opère de manière verticale, en étant propriétaire de son ensemble de technologies plutôt que d'accorder des licences ou de sous-traiter. Le développement et le contrôle de chaque étape de son processus de production ont permis à l'entreprise d'acquérir l'expertise nécessaire pour lancer cette nouvelle catégorie de matériaux sur le marché.

« La plateforme Fine Mycelium de MycoWorks constitue une avancée sans précédent dans le domaine des matériaux », a déclaré Kiersten Stead, associée directrice de DCVC Bio et membre du conseil d'administration de MycoWorks. « En ouvrant les portes de la première usine à l'échelle commerciale, MycoWorks est prête à répondre au désir de l'industrie du luxe de fabriquer des objets avec des alternatives naturelles au cuir. »

Cette annonce aujourd'hui fait suite au partage des résultats de tests démontrant que Reishi répond aux normes de luxe pour la performance des matériaux sans l'utilisation de plastiques. Le mycélium fin se distingue dans un domaine d'alternatives qui dépendent de films de polyuréthane (PU) ou de chlorure de polyvinyle (PVC), de charges ou de supports pour assurer la solidité et la durabilité.

En octobre 2023, MycoWorks organisera une cérémonie d'inauguration à laquelle participeront des partenaires de la marque, des invités de marque et des représentants du gouvernement pour célébrer cette première dans l'industrie. Les participants auront l'occasion de découvrir la technologie de pointe de l'usine et d'en apprendre davantage sur les diverses applications de Reishi.

Pour en savoir plus sur les possibilités d'emploi chez MycoWorks, consultez le site https://www.mycoworks.com/careers

À propos de MycoWorks

En 2013, Philip Ross et Sophia Wang ont co-fondé MycoWorks, une société de biomatériaux basée à San Francisco et spécialisée dans l'introduction de nouveaux matériaux de mycélium dans le monde. La technologie brevetée Fine Mycelium de MycoWorks, une plateforme de fabrication avancée et une percée dans la science des matériaux, conçoit le mycélium pendant la croissance pour former des structures cellulaires exclusives et imbriquées pour une beauté, une sensation au toucher, une résistance et une durabilité inégalées. Le matériau phare de l'entreprise, le Reishi, constitue une nouvelle catégorie de matériaux pour les plus grandes marques de luxe du monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mycoworks.com et madewithreishi.com.

CONTACT : [email protected]

SOURCE MycoWorks