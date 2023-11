Nanshan, à Shenzhen, et les talents innovants mondiaux se réunissent à l'occasion du forum X-Lake

SHENZHEN, Chine, 21 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Du 15 au 20 novembre, le forum X-Lake 2023 se tient à la Cité internationale des sciences et de l'éducation du lac Xili, dans le district de Nanshan, à Shenzhen. Les leaders mondiaux de la science et de l'éducation se sont réunis à Shenzhen pour discuter des tendances du développement ouvert et intégré avec les mots clés « Frontière, Réforme, Connexion ».

La cérémonie d'ouverture du forum X-Lake de cette année a été marquée par la publication de réussites majeures. Lors de cet événement, sept grandes avancées scientifiques et technologiques ont été annoncées, notamment l'introduction d'infrastructures scientifiques et technologiques majeures et la création de collèges spécialisés, qui concernent des industries stratégiques émergentes et des domaines tels que les grands modèles d'intelligence artificielle, les circuits intégrés et l'électronique flexible. Les accomplissements ont été nombreux et de grande qualité et ont couvert divers domaines, démontrant pleinement la force de Shenzhen en matière d'innovation et les progrès fructueux réalisés dans le domaine du développement de haute qualité.

Le forum X-Lake de cette année comprenait une cérémonie d'ouverture et une réunion plénière, 13 forums parallèles et de nombreux événements de soutien.

Lors de la cérémonie d'ouverture, les grandes lignes de l'aménagement du territoire de la Cité internationale des sciences et de l'éducation du lac Xili ont été présentées. L'objectif est de faire de la Cité internationale des sciences et de l'éducation du lac Xili une « ville de paysage, d'innovation, d'habitabilité et d'intelligence » durable.

La Cité internationale des sciences et de l'éducation du lac Xili est située dans la partie nord du district de Nanshan à Shenzhen, avec une superficie prévue de 69,8 kilomètres carrés. Elle possède les ressources scientifiques et éducatives les plus riches, la plus grande densité de talents de haut niveau, les capacités d'innovation scientifique et technologique les plus fortes et le niveau de développement industriel le plus avancé de Shenzhen. La Cité internationale des sciences et de l'éducation du lac Xili rassemble 35 académiciens à temps plein, 4 900 experts de haut niveau et plus de 86 000 étudiants et membres du corps enseignant, et abrite plus de 500 porteurs d'innovation de niveau national, provincial et municipal.

Selon de nombreux professionnels de l'innovation scientifique et technologique, la Cité internationale des sciences et de l'éducation du lac Xili, l'iPark de Nanshan situé à proximité et l'atmosphère favorable à l'innovation à Nanshan témoignent de la promotion par Nanshan de l'intégration des universités, des parcs industriels et des communautés afin de renforcer l'attrait local pour les talents et la capacité d'innovation.

Meng Qinghu, professeur au département d'ingénierie électronique et électrique de l'université des sciences et technologies du Sud (SUSTech), est le scientifique en chef de Yuanhua Robotics, Perception and AI Technologies (Shenzhen) Ltd. dans le domaine des robots chirurgicaux. L'entreprise est située à Nanshan iPark, à côté de la SUSTech, ce qui permet au professeur Meng de fournir des conseils techniques à l'entreprise tout en enseignant.

Le forum de cette année a mis en lumière les capacités d'innovation des jeunes. Il a non seulement invité de nombreux jeunes scientifiques et représentants d'étudiants, mais a également accueilli un forum d'innovation axé sur les jeunes leaders scientifiques et technologiques internationaux.

Le forum X-Lake s'est tenu en 2021 et 2022 et a été bien accueilli par la société. Il s'est transformé en un forum prestigieux à l'impact mondial, qui illustre parfaitement les caractéristiques de la Région de la Grande Baie et celles de l'innovation intégrée.