Natus élargit l'accès à l'examen EEG de niveau expert avec le lancement mondial de l'outil d'analyse autoSCORE AI

Avec son introduction sur le marché américain en août 2024 pour les études EEG de routine, les équipes de soins neurologiques ont été les premières à bénéficier des avantages d'autoSCORE, qui a allégé les exigences en matière de ressources cliniques et de personnel grâce à un modèle d'apprentissage profond développé en Norvège par Holberg EEG et entraîné à l'aide de 30 000 enregistrements EEG étiquetés par des experts. Proposé exclusivement avec le logiciel Natus NeuroWorks, autoSCORE a obtenu une autorisation 510(k) de la FDA pour une indication élargie aux études EEG de routine, EEG de longue durée (LTM) et EEG ambulatoire. Il a également reçu le marquage CE pour le marché européen et d'autres marchés internationaux.

« Le développement du premier modèle d'IA capable d'interpréter des EEG cliniques au niveau des meilleurs experts mondiaux marque un moment décisif à la fois pour Natus et pour le domaine du neurodiagnostic », a déclaré Chris Landon, PDG de Natus Neuro. « Aujourd'hui, nous sommes fiers de mettre cette innovation révolutionnaire à la disposition des prestataires de soins de santé du monde entier, car elle s'inscrit dans notre mission d'élargir l'accès des patients et d'améliorer leur qualité de vie grâce à des solutions neurologiques d'avant-garde ».

Les premiers utilisateurs ont salué la confiance que procure la capacité d'autoSCORE à aller au-delà des détecteurs conventionnels de pointes et de crises, en évaluant de multiples anomalies cliniquement pertinentes et en fournissant des évaluations au niveau de l'examen pour informer les prestataires de soins de santé si une étude EEG est normale ou anormale. Ils ont également apprécié son modèle d'IA fermé, qui garantit la cohérence et la sécurité.

« L'association d'humains et de machines intelligentes est devenue une caractéristique fondamentale d'un système d'aide à la décision clinique performant », a déclaré le Dr Ram Mohan Sankaraneni, neurologue certifié et membre de l'American Epilepsy Society et de l'American Academy of Neurology . « (autoSCORE) est un collègue fiable qui peut fournir un deuxième avis... une voie puissante vers des interventions plus rapides ».

L'examen visuel de l'EEG est considéré comme la référence absolue pour ce qui est de déterminer les anomalies, mais il peut peser sur les ressources du service. L'application autoSCORE basée sur l'IA est conçue pour permettre aux équipes de réaliser l'analyse des données EEG de manière plus efficace et cohérente.

Les prestataires de soins de santé du monde entier font confiance à Natus en tant que solution de dépistage, de diagnostic et de traitement des troubles du cerveau et des voies neuronales. Les meilleures solutions Natus, y compris le service, l'assistance sur le terrain et la formation, permettent aux cliniciens de faire progresser leurs normes de soins, d'améliorer les résultats pour les patients ainsi que leur qualité de vie. Pour plus d'informations sur Natus, visitez natus.com/neuro.

