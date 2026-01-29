Natus introduit l'innovation AVEMG lors du lancement de la dernière édition du logiciel Natus Elite

Fort de plus de 60 ans d'expertise clinique, Natus Elite a acquis la réputation d'être le logiciel EMG de confiance pour évaluer les patients et effectuer des recherches importantes avec une plus grande certitude.

Alors que la pratique de l'EMG à l'aiguille traditionnelle nécessite une formation approfondie pour pouvoir interpréter en toute confiance l'activité de l'électrode-aiguille dans le cadre d'une évaluation visuelle et sonore, l'AVEMG permet une évaluation plus objective grâce à un algorithme exclusif à Natus Elite. Ce nouvel algorithme permet de quantifier en ligne les principales caractéristiques du signal tout en conservant l'ancien flux de travail d'EMG à l'aiguille. Le résultat permet d'optimiser le temps passé par le patient et renforce la confiance des cliniciens dans l'évaluation initiale de routine de l'EMG à l'aiguille.

« Notre volonté d'écouter les remarques des clients sans déroger à notre philosophie d'évolution progressive a fait de Natus Elite une source de confiance sur le marché », a déclaré Jordan Grace Miller, Vice-président du marketing mondial chez Natus. « Même si la familiarité a traversé toutes les générations de logiciel et continue d'apporter confort et confiance à nos clients, l'introduction d'innovations révolutionnaires comme l'AVEMG renforce notre position de leader mondial de l'EMG. »

Les cliniciens qui ont eu l'occasion d'utiliser l'AVEMG ont loué la cohérence, l'objectivité et la valeur pédagogique du logiciel.

« Les points essentiels à retenir sont que l'AVEMG est rapide, qu'il rend plus objectifs des tests en principe subjectifs, qu'il est facile à utiliser et qu'il présente un grand intérêt en tant qu'outil pédagogique », a déclaré M. Miller. « Il faut parfois des mois, voire des années, aux cliniciens pour apprendre à reconnaître les sons à partir de l'EMG traditionnel. L'AVEMG accélère la courbe d'apprentissage en fournissant des graphiques et tracés visuels qui confirment ce qu'ils entendent ».

Parmi les autres améliorations apportées au logiciel Natus Elite figure l'analyse avancée et automatisée des tremblements révélateurs de troubles du mouvement, qui s'aligne sur les tendances internationales et contribue à une solution de diagnostic EMG plus complète. Un nouvel outil de diffusion en continu offre un accès simple et complet aux données neurophysiologiques pour les chercheurs de haut niveau. Les améliorations apportées à l'échographie, y compris l'évaluation simultanée de l'échographie et de l'EMG à l'aiguille, ainsi que les améliorations progressives apportées à l'examen, améliorent encore les flux de travail.

La familiarité et la fiabilité du logiciel Natus Elite permettent aux cliniciens de prodiguer des soins optimaux aux patients grâce à des capacités de test avancées. Outre l'EMG à l'aiguille et l'AVEMG, les capacités de test comprennent les études de conduction nerveuse, les potentiels évoqués et l'échographie neuromusculaire.

D'autres caractéristiques exclusives (l'EMG haute définition avec son ultra-haute résolution et l'outil de comparaison avancé InSight NCS, par exemple) consolident la position de leader de Natus Elite dans le secteur.

À PROPOS DE NATUS

Les prestataires de soins de santé du monde entier font confiance à Natus en tant que solution de dépistage, de diagnostic et de traitement des troubles du cerveau et des voies neuronales. Les solutions de premier plan de Natus, y compris le service, l'assistance sur le terrain et la formation, permettent aux cliniciens de réhausser le niveau des soins prodigués, améliorant ainsi les résultats et la qualité de vie des patients. Pour plus d'informations sur Natus, veuillez consulter le site natus.com/neuro.

