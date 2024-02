Naulover 1957 choisit Orisha | Openbravo pour améliorer l'efficacité de ses opérations retail

BARCELONE, Espagne, 8 février 2024 /PRNewswire/ -- Orisha | Openbravo, éditeur international d'une plateforme SaaS du commerce unifié basée sur le cloud pour les chaînes du retail, annonce aujourd'hui l'adoption de sa solution par l'enseigne espagnole de mode de luxe accessible Naulover 1957.

La nouvelle solution implémentée par Practics Business Solutions, partenaire officiel d'Orisha | Openbravo, permettra à Naulover 1957 d'assurer une gestion centralisée et en temps réel de l'activité quotidienne de tous ses magasins y compris des rapports détaillés sur les ventes et la gestion des stocks, essentiels pour améliorer l'efficacité et la rentabilité de ses opérations. Le contrôle des stocks en magasin avec les activités de réception, d'expédition et d'inventaires à partir de terminaux mobiles garantit des informations précises sur les stocks disponibles à tout moment.

"Nous avons choisi la solution d'Orisha | Openbravo en raison de ses fonctionnalités complètes et de sa rapidité d'implémentation. Sa facilité d'utilisation a favorisé l'adoption rapide par les employés, nous avons constaté des améliorations dans nos opérations quelques semaines après le déploiement dans nos magasins", a déclaré Carme Noguera, CEO Naulover 1957.

Orisha | Openbravo permet à Naulover 1957 d'accéder à un large éventail de fonctionnalités telles qu'une vue unique des clients, la fidélisation, les recommandations de produits et la gestion flexible des prix. Combiné à la possibilité d'utiliser des terminaux mobiles pour l'assistance à la clientèle en magasin, cela ouvre la voie à de nouveaux scénarios d'achat pour l'avenir. Le modèle SaaS donne à l'entreprise la possibilité de se concentrer davantage sur son activité, grâce à une plateforme Cloud contrôlée en permanence pour garantir une performance maximale de ses opérations.

"Le partenariat avec Naulover 1957 est un exemple clair de notre flexibilité à nous adapter aux besoins des chaînes du retail de différents profils, que ce soit en termes d'activité ou de taille, facilité par notre modèle SaaS. Cela renforce également notre engagement pour les retailers du secteur de la mode, aujourd'hui confrontés à des défis majeurs influencés par les attentes croissantes des clients, la concurrence et la situation économique du secteur ; ils se doivent d'être beaucoup plus performants et d'atteindre une meilleure rentabilité dans leurs opérations, a déclaré Mar Vieiro, directrice des ventes pour l'Europe du Sud et l'Amérique latine chez Orisha | Openbravo.

À propos de Naulover

Naulover est une marque espagnole de luxe accessible fondée en 1957. Une collaboration fascinante entre l'artisanat et la mode. La marque a évolué au fil des ans, mais la base de la collection reste la même aujourd'hui qu'hier : des vêtements élégants, séduisants et raffinés qui plaisent aux femmes du monde entier. Des modèles uniques utilisant des tissus innovants confèrent à la marque une réputation incontestée de qualité et de confort.

Pour en savoir plus, visitez naulover.com .

À propos de Orisha | Openbravo

Grâce à sa plateforme SaaS entièrement modulaire et performante dans le cloud, Orisha | Openbravo, éditeur du groupe Orisha, permet aux chaînes du retail d'accélérer leurs stratégies de commerce unifié, offrant d'excellentes expériences d'achat aux clients et aux employés, et augmentant l'agilité et la capacité d'innovation dans leurs opérations.

Avec des clients internationaux tels que BUT, Decathlon, Miniso, Norauto, Sharaf DG, SMCP, et Toys 'R' Us Iberia, présents dans plus de 50 pays, Orisha | Openbravo est aujourd'hui utilisé par plus de 10 000 utilisateurs back-office et dans plus de 40 000 retail touchpoints, tels que des terminaux de vente fixes, mobiles, libre-service, des kiosques et autres, gérant un total annuel de plus de 20 milliards d'euros en transactions commerciales.

Pour en savoir plus, visitez openbravo.com/fr et orisha.com .

