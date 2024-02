Naulover 1957 escolhe Orisha | Openbravo para aprimorar a eficiência de suas operações de varejo

BARCELONA, Espanha, 8 de fevereiro de 2024 /PRNewswire/ -- Orisha | Openbravo, provedor global de uma plataforma de comércio unificado baseada em nuvem e SaaS para cadeias de varejo, anunciou hoje a adoção de sua solução pela varejista espanhola de moda de luxo acessível Naulover 1957.

A nova solução implementada pela Practics Business Solutions, parceira oficial da Orisha | Openbravo, permitirá que a Naulover 1957 alcance a gestão centralizada e em tempo real da atividade diária em todas as suas lojas, incluindo relatórios detalhados de vendas e níveis de inventário, fundamentais para aprimorar a eficiência e a rentabilidade de suas operações. O controle de inventário na loja, com atividades de recebimento, envio ou contagem por meio de terminais móveis, garante informações precisas sobre o estoque disponível a todo momento.

"Escolhemos a Orisha | Openbravo devido à sua funcionalidade abrangente e curto tempo de implementação. Sua facilidade de uso possibilitou uma rápida adoção pelos funcionários, permitindo-nos começar a ver melhorias em nossas operações dentro de semanas após a implantação em nossas lojas", afirmou Carme Noguera, CEO da Naulover 1957.

A Orisha | Openbravo proporciona à Naulover 1957 acesso a um amplo conjunto de recursos, como uma visão única dos clientes, fidelidade, recomendações e gestão flexível de preços. Aliado a opções como a possibilidade de usar terminais móveis para suporte ao cliente na loja, isso abre a perspectiva de novos cenários de compras no futuro. O modelo SaaS permite à empresa focar mais no negócio, com uma plataforma em nuvem continuamente monitorada para garantir o máximo desempenho de suas operações.

"A parceria com a Naulover 1957 é um claro exemplo de nossa flexibilidade para nos adaptarmos às necessidades de cadeias de varejo de diferentes perfis, seja em termos de atividade ou tamanho, o que nosso modelo SaaS facilita. Também reafirma nosso valor para os varejistas de moda, que hoje enfrentam desafios-chave influenciados pelas crescentes expectativas dos clientes, concorrência e situação econômica do setor, que os obrigam a ser muito mais eficientes e a obterem maior rentabilidade em suas operações", disse Mar Vieiro, Diretora de Vendas do Sul da Europa e América Latina da Orisha | Openbravo.

Sobre a Naulover

A Naulover é uma marca espanhola de luxo acessível fundada em 1957. É uma colaboração fascinante entre artesanato e moda. A marca evoluiu ao longo dos anos, mas a base da coleção permanece a mesma hoje como ontem: roupas elegantes, sedutoras e refinadas que atraem mulheres de todo o mundo. Designs únicos usando tecidos inovadores conferem à marca uma reputação indiscutível de qualidade e conforto.

Para saber mais, visite naulover.com .

Sobre a Orisha | Openbravo

Apoiada na sua plataforma SaaS completamente modular e de alto rendimento na nuvem,

a Orisha | Openbravo, como parte do grupo Orisha, permite a cadeias retalhistas acelerar as

suas estratégias de comércio unificado, oferecendo excelentes experiências de compra a

clientes e funcionários e aumentando a agilidade e capacidade de inovação nas suas

operações.

Com clientes internacionais como BUT, Decathlon, Miniso, Norauto, Sharaf DG, SMCP e Toys 'R' Us Iberia, presentes em mais de 50 países, a Orisha | Openbravo é hoje utilizada por

mais de 10.000 utilizadores back office e em mais de 40.000 pontos de contacto retalhista,

tais como terminais fixos de venda, móveis, de autoapagamento, quiosques e outros,

gerindo um total de mais de 20.000 milhões de euros anuais em transações de venda.

Para mais informações mais visite openbravo.com e orisha.com/en .

