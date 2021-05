Neteera figure sur la liste annuelle CNBC Disruptor 50 pour la deuxième année consécutive

JERUSALEM, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- Neteera , leader mondial de la détection sans contact des signes vitaux, a été nommée pour la deuxième année consécutive au CNBC Disruptor 50 , une liste annuelle de sociétés privées financées par des fonds de capital-risque qui transforment l'économie et notre mode de vie. Cette année, plus de 1 500 candidats étaient en lice pour ce prix prestigieux.

La startup basée à Jérusalem a mis au point une solution inédite pour surveiller les paramètres physiologiques humains. Le microcapteur Neteera présente une approche sans contact, sans mains, sans câbles et sans produits jetables pour faciliter en toute sécurité la détection rapide et précise des signes vitaux et des données biologiques en temps réel, tout en fournissant des données historiques, ce qui permet de sauvegarder et d'améliorer des vies. La technologie convient aussi bien au domicile qu'aux hôpitaux et aux établissements de soins. Neteera permet de personnaliser les soins dans le monde entier grâce à une gestion avancée de la santé.

La surveillance transparente et continue des patients, sans intervention de leur part, est une solution recherchée depuis longtemps qui simplifiera considérablement la compréhension de leur état, améliorera leur pronostic et réduira leur niveau de stress et leur coût. La technologie de Neteera repose sur une combinaison de micro-radars propriétaires sur puce, d'algorithmes, d'intelligence artificielle et de cloud. Il n'y a pas de caméras et toutes les informations obtenues sont rendues anonymes, ce qui garantit une confidentialité absolue.

Isaac Litman, fondateur et PDG de Neteera, a déclaré : « Notre nomination pour la deuxième année consécutive au sein de CNBC Disruptor 50 est une indication claire du potentiel de Neteera à changer les soins de santé tels que nous les connaissons. Les soins de santé se redéfinissent rapidement et nous sommes fiers d'être le fer de lance de la sécurité, du confort, de la qualité et de l'égalité des soins pour tous. Comme l'a dit l'un de nos clients : Neteera devrait faire partie de tous les points d'aboutissement des soins cliniques, des hôpitaux aux cliniques en passant par les foyers.

À PROPOS DE NETEERA TECHNOLOGIES

Neteera est une entreprise de haute technologie basée à Jérusalem dont la vision est de rendre les soins de santé accessibles à tous, quel que soit le montant de leur couverture médicale. Neteera facilite la prestation de soins de santé à partir du domicile, de l'hôpital ou des établissements de soins, soutient les soignants en leur offrant un environnement de travail plus sûr, et permet aux systèmes de soins de santé d'économiser de l'argent et des ressources dans les soins aux patients, améliorant et sauvant ainsi des vies.

