NNG nomme un nouveau PDG - Chris Greentree rejoindra l'entreprise mondiale de logiciels automobiles en septembre

Après avoir étudié le génie mécanique en Pennsylvanie, il obtient un MBA pour cadres afin de se rapprocher du côté commercial de l'industrie automobile. Cela le conduit à quitter le domaine de la gestion de l'ingénierie pour rejoindre celui de la gestion des produits, du marketing des produits, des ventes, puis de la gestion générale.

Pendant 20 ans, il dirige des équipes mondiales chez Honeywell Transportation Systems, travaillant aux États-Unis, en France, en Chine et en Suisse. Ensuite, il rejoint l'un des plus grands fournisseurs allemands de logiciels automobiles (Elektrobit) en tant que membre du conseil d'administration et vice-président directeur des ventes internationales. Sa mission consiste à stabiliser et réorganiser les équipes chargées de la gestion des comptes clés et des ventes de produits, le conduisant à créer une organisation de calibre mondial.

« J'ai hâte de prendre les fonctions de ce nouveau poste qui suscite de grands espoirs. J'entrevois de belles perspectives pour l'entreprise et je suis convaincu que le succès historique de NNG, ainsi que l'expertise de ses équipes, laissent présager un avenir très prometteur. L'industrie automobile fait actuellement face à de nombreux défis, mais pour l'entreprise et moi, il s'agit d'une excellente occasion de faire de NNG un leader d'opinion apprécié et un acteur prospère du secteur », a déclaré Chris Greentree à l'occasion de sa nomination.

À PROPOS DE NNG LLC

NNG, un éditeur mondial de logiciels automobiles, s'efforce de fournir à tous la meilleure expérience dans les véhicules. L'entreprise apporte des solutions d'une valeur exceptionnelle pour la navigation connectée, la cybersécurité et l'expérience utilisateur.

Réputée pour son logiciel de navigation iGO, elle apporte des solutions qui sont principalement utilisées dans des produits de marque blanche par les grandes entreprises automobiles. La solution de navigation de NNG est installée sur plus de 60 millions de dispositifs à l'échelle mondiale, représentant actuellement 38 marques de voitures, un chiffre qui ne cesse de croître.

Représentée sur tous les continents, NNG compte des bureaux aux États-Unis, au Brésil, en Suisse, en Hongrie, en Israël, en Chine, en Afrique du Sud, au Japon, en Russie et en Asie du Sud-Est, ce qui lui permet d'apporter des solutions grandement localisées et d'ajouter les meilleurs contenus disponibles sur chaque marché.

Pour aller plus loin : https://nng.com

Vous pouvez nous suivre sur :

@NNG_News

nng.com/LinkedIn

nng.com/YouTube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1275383/NNG_CEO_Chris_Greentree.jpg

Contact :

NNG Group

Marketing et communication

[email protected]

+36 (1) 872-0000

Liens connexes

https://www.nng.com



SOURCE NNG