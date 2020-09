Neuer CEO bei NNG - Chris Greentree wechselt im September zum globalen Automobil-Softwarehaus

Chris Greentree wuchs in Philadelphia auf, wo er bereits als Kind seinem Vater in der Werkstatt, einem Familienbetrieb, half. Fahrzeuge und das Autofahren selbst war schon immer seine Leidenschaft - Greentree betont gerne, dass „ Motorenöl in seinen Adern fließe ."

Er studierte in Pennsylvania Maschinenbau und vertiefte anschließend auch seine Kenntnisse über die kommerzielle Seite der Automobilindustrie, woraufhin er einen Executive MBA erwarb. So wechselte er seine Haupttätigkeit vom technischen Management zum Produktmanagement, Vertrieb und der allgemeinen Geschäftsführung.

20 Jahre lang leitete er globale Teams bei Honeywell Transportation Systems und war somit in den USA, in Frankreich, in China und in der Schweiz tätig. Danach wechselte er als Vorstandsmitglied und EVP Global Sales zu einem der größten deutschen Automobil-Software-Zulieferer (Elektrobit), um die Abteilung des Teams Key Account Management und den Produktvertrieb zu stabilisieren und neu zu organisieren. So trug Greentree dazu bei, dass sich die Firma zu einem Unternehmen der Weltklasse entwickelte.

"Ich freue mich auf die neue Position und habe hohe Erwartungen. Ich sehe große Perspektiven für das Unternehmen, und bin mir sicher, dass der bisherige Erfolg der NNG sowie die im Unternehmen vorhandene Kompetenz ein enormes Zukunftspotential bieten. Die Autobranche steht vor vielen Herausforderungen und ich betrachte dies als eine wichtige Gelegenheit - für mich und das Unternehmen - NNG sowohl zu einem wertgeschätzten Vordenker als auch zu einem wohlhabenden Automobilunternehmen zu machen", so Chris Greentree anlässlich seiner Ernennung.

INFORMATIONEN ÜBER NNG LLC

NNG, ein globales Softwarehaus für die Automobilindustrie, will der Menschheit das beste Fahrzeugerlebnis bieten. Das Unternehmen liefert außerordentlich wertvolle Konzepte im Rahmen der Bereiche vernetzte Navigation, Cybersicherheit und Benutzererfahrung.

Das Unternehmen ist für seine iGO-Navigationssoftware bekannt und seine Konzepte werden vorwiegend in White-Label-Produkten für große Autofirmen eingesetzt. Die Navigationstechnik der Firma NNG ist weltweit auf über 60 Millionen Geräten installiert - in 38 Automarken, wobei sich diese Zahlen ständig erhöhen.

Die Firma ist auf allen Kontinenten vertreten und ihre Niederlassungen befinden sich zum Beispiel in folgenden Ländern: USA, Brasilien, Schweiz, Ungarn, Israel, China, Südafrika, Japan, Russland und Südostasien. So können die einzelnen Zweigstellen hochgradig lokalisierte Konzepte anbieten sowie die Aggregation der besten auf jedem Markt verfügbaren Inhalte gewährleisten.

