A settembre, il nuovo CEO di NN, Chris Greentree, entrerà a far parte dell'azienda globale di software per il settore automobilistico

Ha studiato ingegneria meccanica in Pennsylvania e, programmando di avvicinarsi al settore commerciale dell'industria automobilistica, ha conseguito un Executive MBA. Per questo è passato dalla gestione ingegneristica alla gestione dei prodotti, al marketing dei prodotti, fino alle vendite e alla gestione generale.

Per 20 anni ha gestito team globali in Honeywell Transportation Systems, lavorando negli Stati Uniti, in Francia, in Cina e in Svizzera. Ha quindi lavorato per il più grande fornitore di software automobilistici della Germania (Elektrobit) in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e Vice presidente delle vendite globali con il compito di stabilizzare e riorganizzare i team di Key Account Management e Product sales, creando un'organizzazione di livello mondiale.

"Attendo con ansia di occupare la nuova posizione e nutro grandi aspettative. Vedo grandi prospettive per l'azienda e sono convinto che il successo storico di NNG, così come le competenze disponibili in azienda, offrano un enorme potenziale per il futuro. L'industria automobilistica sta affrontando molte sfide, ma le considero un'opportunità importante, sia per l'azienda che per me; un'opportunità per fare di NNG sia un prezioso leader di pensiero che un attore di successo nel settore automobilistico", ha dichiarato Chris Greentree in occasione della sua nomina.

Informazioni su NNG LLC

NNG, una società globale di software per il settore automobilistico, lavora per fornire la migliore esperienza in-vehicle per tutti. L'azienda offre soluzioni di eccezionale valore per la navigazione connessa, la sicurezza informatica e l'esperienza dell'utente.

Nota per il software di navigazione iGO, produce soluzioni principalmente utilizzate nei prodotti white label per le principali case automobilistiche. La navigazione di NNG è installata su oltre 60 milioni di dispositivi in tutto il mondo, per 38 marchi automobilistici, a cui se ne aggiungeranno altri.

NNG è rappresentata in tutti i continenti, con sedi in Stati Uniti, Brasile, Svizzera, Ungheria, Israele, Cina, Sud Africa, Giappone, Russia e Sud-est asiatico, garantendo soluzioni altamente localizzate e aggregando i migliori contenuti disponibili su ciascun mercato.

