Norge Mining : un grand projet minier européen fournira des matériaux essentiels pendant des décennies

De la sécurité alimentaire à la défense, une étape importante du projet garantit l'indépendance de la chaîne d'approvisionnement en période d'incertitude géopolitique

LONDRES, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Un projet minier qualifié pour être accéléré par le gouvernement norvégien est maintenant prêt à sécuriser des minéraux critiques et stratégiques (essentiels pour la sécurité alimentaire, la défense, les semiconducteurs, les batteries de VE et les technologies vertes), ayant atteint une étape majeure qui prouve la viabilité du projet.

Avec une demande croissante mais une dépendance à l'égard d'un nombre limité de producteurs, tels que la Chine et la Russie, la création d'une nouvelle chaîne de valeur intégrée pour les matières premières essentielles en Europe est devenue un impératif stratégique.

Norge Mining, la société anglo-norvégienne d'exploration minière qui possède des ressources de classe mondiale en matières premières essentielles dans le sud-ouest de la Norvège, est heureuse de voir l'analyse de rentabilité de son projet Eigersund confirmée de manière indépendante, ouvrant ainsi la voie à un approvisionnement garanti des industries en Europe et au-delà pour les décennies à venir.

L'étude de préfaisabilité du projet Eigersund, un nouveau projet minier durable sur le plan environnemental et social, a été achevée avec succès pour la première des trois zones, qui ne représente que 5 % de l'ensemble de la zone minière, ce qui prouve que l'extraction du phosphate, du titane, du vanadium et de la ferromagnétite est rentable.

John Vergopoulos, directeur général de Norge Mining, déclare :

« L'annonce d'aujourd'hui constitue une avancée majeure pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en minéraux essentiels, sans lesquels de nombreuses industries dont nous dépendons si fortement, en particulier notre approvisionnement alimentaire et nos technologies vertes, seraient gravement compromises. En cette période d'incertitude réelle, le besoin d'autonomie dans la chaîne d'approvisionnement en matériaux critiques n'a jamais été aussi criant. La confirmation de l'analyse de rentabilité de Norge Mining constitue une étape importante dans la mise en place d'une source d'approvisionnement européenne verticalement intégrée en matières premières critiques et stratégiques de l'UE. Nous y sommes parvenus sans compromettre notre engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de durabilité environnementale et sociale, qui guident le développement de notre entreprise » .

L'étude de faisabilité attribue à la zone unique du projet Eigersund une valeur actuelle nette de 2,01 milliards USD et indique que cette valeur devrait augmenter au fur et à mesure de l'avancement du projet et de l'identification d'optimisations. L'approvisionnement en matières premières essentielles et en minéraux stratégiques de cette première zone est prévu pour les 23 premières années d'extraction, avec une production annuelle attendue de 20 millions de tonnes par an dans un premier temps.

Le projet Eigersund est situé dans la zone d'exploration Storeknuten de la société, qui totalise 26 km2 et dispose désormais d'une déclaration de ressources minérales JORC totalisant 3,2 milliards de tonnes, ce qui représente seulement 5 % des 520 km2 de licences d'exploration de la société dans le sud-ouest de la Norvège. Le projet Eigersund représente la première étape des opérations minières prévues par la société.

Le coût d'investissement du projet Eigersund est estimé dans l'étude préliminaire de faisabilité à 2,31 milliards USD, ce qui comprend les dépenses liées à la mine à ciel ouvert, aux résidus, à l'enrichissement et au développement de l'infrastructure. Les possibilités de réduire le coût du capital seront évaluées au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Les droits d'extraction pour le projet Eigersund ont été accordés par le gouvernement norvégien en juin de cette année, en même temps que les droits d'extraction pour toutes les autres zones de licence de prospection de la société, ce qui représente la plus grande zone de plus de 26 km2 jamais accordée dans l'histoire de la Norvège.

L'entreprise s'est engagée à respecter les normes les plus strictes en matière de développement durable dans le cadre du projet Eigersund et a créé une société de R&D en Norvège, NM R&D, qui étudie d'autres utilisations des résidus de la mine, susceptibles de trouver des applications commerciales dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et d'autres industries. Outre la réduction des déchets, ces applications permettraient d'améliorer la rentabilité du projet Eigersund.

Après l'achèvement de l'étude préliminaire de faisabilité, une étude de transition est en cours pour évaluer l'optimisation du projet et les opportunités telles que l'utilisation des résidus. Une fois cette étude de transition achevée, une étude de faisabilité définitive débutera.

L'étude préliminaire de faisabilité a été élaborée conjointement par les consultants en ingénierie et en exploitation minière de la société, Hatch, Norconsult et SRK. Elle est basée sur la dernière déclaration de ressources conforme à la norme JORC pour Storeknuten, qui a été annoncée le 25 juin 2024.

Parallèlement à l'élaboration de l'étude de faisabilité, la société et ses consultants ont étudié la possibilité d'inclure des activités en aval dans le projet Eigersund, notamment en ce qui concerne la production de phosphore blanc, d'acide phosphorique, de titane métal et de vanadium. Ces travaux progressent bien et devraient être achevés parallèlement à l'étude de faisabilité technique.

La société a créé une entreprise en Allemagne, NM Deutschland GmbH, afin d'évaluer et de développer des opportunités en aval dans le domaine du phosphore. Cette opportunité importante reconnaît que les industries basées sur le phosphore exigent des normes élevées de durabilité dans les processus en amont et en aval afin de garantir la crédibilité ESG de leurs propres produits. Ils dépendent également de chaînes d'approvisionnement sûres.

À propos de Norge Mining

Norge Mining est une société anglo-norvégienne de ressources naturelles qui se consacre à l'exploration minière en Norvège.

Les estimations des ressources JORC de la société pour le projet d'exploration Bjerkreim, dans le sud-ouest de la Norvège, ont confirmé l'existence de gisements de classe mondiale de phosphate, de vanadium et de titane, des matières premières essentielles pour l'UE, qui jouent un rôle clé dans la transition vers une énergie propre, la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et d'autres domaines. La provenance de ces matériaux revêt également une importance stratégique considérable pour les engagements zéro émission nette et ESG, dont la transparence de la chaîne d'approvisionnement est une condition essentielle.

Norge Mining, qui possède 61 licences d'exploration totalisant plus de 520 kilomètres carrés en Norvège, y compris les droits d'extraction, mène un programme de travaux d'exploration, en s'appuyant sur des études antérieures réalisées par le Service géologique de Norvège (NGU).

Fondée en novembre 2018, la société a son siège au Royaume-Uni et possède une filiale norvégienne détenue à 100 %, Norge Mineraler AS. L'ambition de la société est de devenir une entreprise d'exploration et d'exploitation minière de premier plan, durable et stratégique en Europe.

