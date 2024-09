Norge Mijnbouw: Groot Europees mijnbouwproject zal decennialang essentiële materialen leveren

Van voedselzekerheid tot defensie: projectmijlpaal verzekert onafhankelijkheid van toeleveringsketen in tijden van geopolitieke onzekerheid

LONDEN, 9 september 2024 /PRNewswire/ -- Een mijnbouwproject dat door de Noorse regering is gekwalificeerd om versneld te worden uitgevoerd, is nu klaar om kritieke en strategische mineralen veilig te stellen (essentieel voor voedselzekerheid, defensie, halfgeleiders, batterijen voor EV's en groene technologieën), nu een belangrijke mijlpaal is bereikt die de levensvatbaarheid van het project bewijst.

Door de groeiende vraag waarbij men echter afhankelijk is van een beperkt aantal producenten, zoals China en Rusland, is het creëren van een nieuwe geïntegreerde waardeketen voor kritieke grondstoffen in Europa een strategische noodzaak geworden.

Norge Mining, de Brits-Noorse onderneming die zich bezighoudt met de exploratie van delfstoffen van wereldklasse en die kritieke grondstoffen in het zuidwesten van Noorwegen vindt, is verheugd dat de business case voor haar Eigersund Project onafhankelijk is bevestigd. Dit maakt de weg vrij voor een gegarandeerde levering aan industrieën in Europa en daarbuiten voor de komende decennia.

De "pre-haalbaarheidsstudie" ("PFS") voor het Eigersund Project, een ecologisch en sociaal duurzaam greenfield mijnbouwproject, is met succes afgerond voor de eerste van de drie zones. Deze vertegenwoordigen slechts 5% van het totale mijnbouwgebied en ondersteunen de business case van de winning van fosfaat, titanium, vanadium en ferromagnetiet.

John Vergopoulos, Chief Executive Officer van Norge Mining, verklaart:

"Het nieuws van vandaag is een belangrijke stap voorwaarts om de veilige aanvoer van kritieke mineralen te verzekeren. Als dit niet mogelijk was, zouden veel van de industrieën waar we zo afhankelijk van zijn, met name onze voedselvoorziening en groene technologieën, ernstig in gevaar komen. In een tijd van reële onzekerheid is de behoefte aan zelfredzaamheid in de toeleveringsketen van kritieke materialen nog nooit zo groot geweest. De bevestiging van de business case van Norge Mining is een belangrijke stap op weg naar een verticaal geïntegreerde, Europese bevoorradingsbron van EU-kritische en strategische grondstoffen. Dit is bereikt zonder afbreuk te doen aan onze toewijding aan de hoogste normen op het gebied van ecologische en sociale duurzaamheid die de ontwikkeling van ons bedrijf aansturen."

De PFS geeft de ene zone van het Eigersund Project een netto contante waarde ("NCW") van US$ 2,01 miljard en stelt dat dit naar verwachting zal toenemen naarmate het project vordert en optimalisaties in kaart worden gebracht. De levering van CRM's en strategische mineralen uit deze eerste zone is vastgesteld voor de eerste 23 jaar van winning met een verwachte jaarlijkse startproductie van 20 Mtpa.

Het Eigersund Project is gelegen in het Storeknuten exploratiegebied van het bedrijf. Het beslaat in totaal 26 km2 en heeft nu een JORC-classificatie voor minerale hulpbronnen van in totaal 3,2 miljard ton. Dit maakt slechts 5% van de 520 km2 exploratielicenties van het bedrijf in het zuidwesten van Noorwegen uit. Het Eigersund Project vormt de eerste fase van de geplande mijnbouwactiviteiten van het bedrijf.

De kapitaalkosten van het Eigersund Project worden in de PFS geschat op US$ 2,31 miljard, inclusief de investeringen voor de open mijn, residuen, veredeling en infrastructuurontwikkeling. Naarmate het project vordert, worden de mogelijkheden om de kapitaalkosten te verlagen geëvalueerd.

De Noorse overheid keurde de winningsrechten voor het Eigersund Project in juni van dit jaar toe, samen met de winningsrechten voor alle andere exploratielicentiegebieden van het bedrijf. Dit is het grootste ooit goedgekeurde gebied van meer dan 26 km2 in de Noorse geschiedenis.

Het bedrijf zet zich in om de hoogste duurzaamheidsnormen te bereiken bij het Eigersund Project. Het heeft een onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf opgericht in Noorwegen, NM R&D, dat alternatieve toepassingen onderzoekt voor mijnresiduen, die mogelijk commerciële toepassingen vinden in de bouw, landbouw en andere industrieën. Dergelijke gebruiksmogelijkheden zouden niet alleen de hoeveelheid afval verminderen, maar ook de winstgevendheid van het Eigersund Project verder verbeteren.

Na voltooiing van de PFS wordt een overbruggingsstudie uitgevoerd om de optimalisatie van het project en mogelijkheden zoals het gebruik van residuen te beoordelen. Zodra deze overbruggingsstudie is voltooid, zal een definitieve haalbaarheidsstudie ("DFS") van start gaan.

De PFS werd gezamenlijk opgesteld door de ingenieurs- en mijnbouwconsultants van het bedrijf, Hatch, Norconsult en SRK. De studie is gebaseerd op de meest recente JORC-compatibele hulpbronnenclassificatie voor Storeknuten, die werd aangekondigd op 25 juni 2024.

Tegelijkertijd met het werk aan de PFS hebben het bedrijf en zijn consultants de mogelijkheden onderzocht om downstreamactiviteiten op te nemen in het Eigersund Project, in het bijzonder met betrekking tot de productie van witte fosfor, fosforzuur, titaniummetaal en vanadium. Dit werk vordert goed en zal naar verwachting parallel met de DFS worden afgerond.

Het bedrijf heeft activiteiten gestart in Duitsland, NM Deutschland GmbH, om downstream mogelijkheden in fosfor te evalueren en te ontwikkelen. Deze belangrijke kans erkent dat fosforhoudende industrieën hoge duurzaamheidsnormen nodig hebben in upstream- en downstreamprocessen om de ESG-credentials van eigen producten te waarborgen. Deze zijn ook afhankelijk van veilige toeleveringsketens.

Contacten: +44 (0) 20 7466 5000 / [email protected]

Norge Mining

John Vergopoulos, CEO

Burson Buchanan

Mark Court / George Pope

Over Norge Mining

Norge Mining is een Brits-Noors bedrijf dat zich richt op de exploratie van mineralen in Noorwegen.

De JORC-resource schattingen van het bedrijf van het Bjerkreim exploratieproject in het zuidwesten van Noorwegen hebben bevestigd dat er afzettingen van wereldklasse zijn van de EU-kritische grondstoffen fosfaat, vanadium en titanium. Deze materialen spelen een belangrijke rol in de overgang naar schone energie, de zekerheid van de voedselvoorziening en andere gebieden. De herkomst van deze materialen is ook van groot strategisch belang voor de 'netto-nul koolstofuitstoot'- en ESG-verplichtingen. De transparantie van de toeleveringsketen is daarom heel belangrijk.

Norge Mining, dat 61 exploratielicenties bezit voor in totaal meer dan 520 vierkante kilometer in Noorwegen, inclusief extractierechten, voert een programma van exploratiewerkzaamheden uit dat voortbouwt op eerdere studies van de Geologische Dienst van Noorwegen (NGU).

Het bedrijf is opgericht in november 2018, heeft zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en bezit een 100% Noorse dochteronderneming, Norge Mineraler AS. De onderneming ambieert een substantieel, duurzaam en strategisch belangrijk exploratie- en mijnbouwbedrijf in Europa te worden.

Ga voor meer informatie naar www.norgemining.com