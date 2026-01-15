OceanWell et Eau d'Azur signent un protocole d'accord en vue du développement d'une ferme sous-marine en France

Les essais débuteront en 2026 et testeront la technologie de captage d'eau douce en eaux profondes d'OceanWell, qui fonctionne à des profondeurs supérieures à 400 mètres. En exploitant la pression naturelle des océans pour alimenter l'osmose inverse, les pods modulaires d'OceanWell peuvent chacun capter jusqu'à 4 000 m³ d'eau douce par jour. Cette approche est conçue pour réduire les besoins énergétiques par rapport au dessalement traditionnel, tout en limitant les rejets de saumure concentrée et l'impact sur les écosystèmes marins

Robert Bergstrom, PDG d'OceanWell : « Assurer l'avenir de nos ressources en eau est un défi mondial, et cela exige des solutions qui fonctionnent avec la nature plutôt que contre elle. De la Californie à la Côte d'Azur, nos fermes aquatiques sous-marines sont conçues pour fournir un approvisionnement fiable et résilient au climat sans le coût environnemental du dessalement traditionnel. Ce partenariat marque une nouvelle étape vers notre objectif de fournir une eau durable à grande échelle, aux communautés côtières du monde entier.

Arnaud Rostan, directeur général par intérim d'Eau d'Azur : « Ce protocole nous donnera l'opportunité de développer de nouvelles approches pour diversifier et sécuriser l'approvisionnement en eau sur le territoire, des enjeux majeurs face aux défis croissants du changement climatique. »

Hervé Laubertie, PDG de Team Nice Côte d'Azur : « L'implantation d'OceanWell sur notre territoire illustre l'immense potentiel de Nice Côte d'Azur dans l'Économie Bleue. En favorisant des collaborations avec des acteurs locaux clés comme Eau d'Azur, nous pouvons à la fois stimuler la croissance économique et contribuer à la protection de nos océans, une priorité pour notre région et pour la planète. »

Cette collaboration a été initiée lors d'une mission économique en Californie en juin 2024, où l'équipe de Team Nice Côte d'Azur a identifié le fort potentiel de la solution révolutionnaire d'OceanWell pour la région. Avec le soutien de l'équipe Team Nice Côte d'Azur et de partenaires locaux, OceanWell a choisi Nice pour son écosystème de technologiques maritimes à vocation internationale, et son partenariat technique stratégique avec Eau d'Azur. Pour mener à bien le projet, OceanWell a établi son siège européen à Nice, OceanWell France SAS. qui bénéficie d'un soutien financier du programme Business Landing de la Métropole Nice, Côte d'Azur.

La collaboration avec Eau d'Azur étend la présence d'OceanWell au-delà de l'Amérique du Nord, où l'entreprise développe le projet Water Farm 1 dans la baie de Santa Monica en Californie, en partenariat avec sept agences de l'eau. Ces efforts illustrent la mission d'OceanWell de déployer des fermes sous-marines pour renforcer les approvisionnements en eau, à l'échelle mondiale.

Ce nouveau site constitue une étape clé vers la mise en place d'un démonstrateur en Méditerranée, visant à sécuriser un approvisionnement fiable en eau douce de haute qualité tout en protégeant la biodiversité marine. Le premier déploiement, prévu pour une durée d'environ 12 mois à compter de 2026, intégrera une évaluation complète des impacts environnementaux, un programme de suivi des écosystèmes marins et des études d'ingénierie adaptées au site, en vue d'un déploiement commercial potentiel entre 2028 et 2030

À propos d'OceanWell

OceanWell a développé une solution modulaire de ferme aquatique sous-marine qui utilise la pression hydrostatique naturelle de la mer, à une profondeur de plus de 400 mètres, pour produire de l'eau douce de manière durable. Cette technologie combine efficacité énergétique (consommation jusqu'à 40 % inférieure au dessalement), respect de l'environnement marin (absence de décharge de saumure forte) et facilité de déploiement (modulaire, sans empreinte foncière significative). Cette approche supprime les lourdeurs du dessalement traditionnel : consommation énergétique élevée, coûts importants, impacts écologiques et grandes infrastructures industrielles en bord de mer

Soutenu par Kubota Corporation, OceanWell est diplômé de l'European Water Tech Accelerator et de l'Accélérateur d'impact social de BCG, participe au concours XPRIZE sur les défis liés à la pénurie d'eau, et soutenu par un groupe de travail de 25 agences californiennes de l'eau. Pour en savoir plus, rendez-vous sur oceanwellwater.com.

À propos d'Eau d'Azur

Située entre la mer et les montagnes, les 51 communes qui composent la Métropole Nice Côte d'Azur s'étendent sur 1 479 km2. La Métropole Nice Côte d'Azur œuvre dans de nombreux domaines : développement économique, transports, logement, collecte et traitement des déchets, gestion de l'eau et de l'assainissement, routes, éclairage public, stationnement, stations de ski, marinas, urbanisme et systèmes informatiques géographiques. Elle a également étendu son activité pour couvrir l'ensemble du réseau router, les transports scolaires, et les zones d'activités économiques (ZEA).

