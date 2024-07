Ochama lance la « livraison Ochama en une heure », renforçant ainsi son engagement en matière de respect des délais

ROTTERDAM, Pays-Bas, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Ochama, le détaillant omnicanal innovant de JD.com, a récemment annoncé le lancement de la « livraison Ochama en une heure », soulignant l'engagement de la société à fournir des expériences d'achat rapides et fiables qui répondent aux besoins en constante évolution de ses clients. Ce nouveau service propose la livraison gratuite en une heure de certains produits quasiment partout à Amsterdam, ce qui en fait le seul service gratuit de ce type aux Pays-Bas.

Le nouveau service de « livraison Ochama en une heure » couvre une large gamme de catégories de produits tels que les aliments frais et surgelés, les boissons, les bières, les articles de soins personnels, et d'autres encore. Les clients qui passent commande entre 9 heures et 23 heures recevront leur colis dans un délai d'une heure. Pour les commandes passées après 23 heures, la livraison sera prévue avant 10 heures le lendemain.

Filiale de JD.com, le plus grand détaillant chinois par son chiffre d'affaires, Ochama s'appuie sur des technologies et des capacités avancées en matière de chaîne d'approvisionnement pour proposer des livraisons efficaces. La pierre angulaire du nouveau service de livraison en 1 heure est le centre de distribution en aval, stratégiquement situé à Amsterdam. Idéalement situé pour servir les clients, ce centre assure le stockage, le tri et l'exécution immédiate des commandes, ce qui permet de servir efficacement les consommateurs dans un rayon de 3 km. Plus précisément, les commandes sont immédiatement transmises au centre de distribution en aval d'Amsterdam dès qu'elles sont passées. Là, l'équipe dévouée d'Ochama sélectionne et emballe rapidement les articles. Le colis est ensuite livré directement à la porte du client par les coursiers internes d'Ochama, ce qui garantit un processus de livraison fluide et efficace.

Pour mieux répondre aux différentes préférences des consommateurs en matière de retrait des colis, Ochama a récemment déployé plus de 1 000 casiers de retrait aux Pays-Bas et en Belgique. Cette option innovante de retrait automatisé améliore la commodité des services de retrait existants d'Ochama. Ochama propose actuellement des services de livraison à domicile dans 24 pays et gère plus de 800 points de retrait aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et en France. En outre, Ochama a introduit des services de retrait le jour même dans certaines régions des Pays-Bas.

Lors de la récente « 618 Grand Promotion », un événement commercial annuel proposant des réductions importantes sur une large gamme de produits, Ochama a enregistré une augmentation de 245 % des ventes d'appareils électroniques par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne de la confiance et de la préférence croissantes de sa clientèle.

Pour l'avenir, Ochama reste fidèle à sa mission : offrir une qualité supérieure, un prix abordable et une grande commodité, en garantissant à tous ses clients une expérience d'achat améliorée.

À propos d'Ochama

Ochama est un détaillant omnicanal B2C innovant qui utilise des solutions de pointe pour la vente au détail et la chaîne d'approvisionnement afin d'offrir un assortiment complet, par catégorie, de produits les mieux notés et les plus économiques aux meilleurs prix.