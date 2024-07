Ochama lanceert "Ochama 1h Delivery", versterkt inzet voor stiptheid

ROTTERDAM, Nederland, 16 juli 2024 /PRNewswire/ -- Ochama, JD.com's innovatieve omni-channel retailer, kondigde onlangs de lancering van "ochama 1h delivery" aan. Hiermee benadrukt het bedrijf zijn toewijding om snelle en betrouwbare winkelervaringen te bieden die inspelen op de veranderende behoeften van zijn klanten. De nieuwe service biedt gratis bezorging binnen een uur voor geselecteerde producten in het grootste deel van Amsterdam. Het is daarmee de enige gratis service in zijn soort in Nederland.

De nieuwe "ochama 1h delivery" service omvat een breed scala aan productcategorieën zoals verse en diepvriesproducten, dranken, bieren, persoonlijke verzorgingsproducten en meer. Klanten die tussen 9.00 en 23.00 uur bestellen, ontvangen hun pakket binnen een uur. Voor bestellingen die na 23.00 uur worden gedaan, wordt de levering voor 10.00 uur de volgende dag gepland.

Als dochteronderneming van JD.com, China's grootste retailer qua omzet, maakt ochama gebruik van geavanceerde supply chain-technologieën en -capaciteiten om efficiënte levering te bieden. De hoeksteen van de nieuwe bezorgdienst binnen het uur is het strategisch gelegen Forward Distribution Center (FDC) in Amsterdam. Het FDC is optimaal gepositioneerd om klanten te bedienen en ondersteunt opslag, sorteren en onmiddellijke orderverwerking. Dit zorgt voor de effectieve levering aan consumenten binnen een straal van 3 km. Bestellingen worden onmiddellijk na plaatsing doorgegeven aan het Amsterdam FDC. Daar verzamelt en verpakt het ijverige team van ochama snel de artikelen. Het pakket wordt dan direct bij de klant afgeleverd door ochama's eigen koeriers, wat zorgt voor een naadloos en efficiënt leveringsproces.

Om verder tegemoet te komen aan de verschillende afhaalvoorkeuren van consumenten, heeft ochama onlangs meer dan 1.000 afhaalkluisjes in Nederland en België geplaatst. Deze innovatieve, geautomatiseerde afhaalmogelijkheid vergroot het gemak van ochama's bestaande afhaaldiensten. Ochama biedt momenteel thuisbezorgdiensten aan in 24 landen en heeft meer dan 800 afhaalpunten in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk. Daarnaast introduceerde ochama afhaaldiensten op dezelfde dag in geselecteerde regio's in Nederland.

Tijdens de recente "618 Grand Promotion", een jaarlijks verkoopevenement met aanzienlijke kortingen op een breed scala aan producten, meldde ochama een stijging van 245% jaar-op-jaar in de verkoop van elektronica, een bewijs van het groeiende vertrouwen en de voorkeur onder zijn klantenbestand.

Ook in de toekomst blijft ochama toegewijd aan zijn missie om superieure kwaliteit, betaalbaarheid en gemak te bieden, waarbij het een verbeterde winkelervaring voor al zijn klanten garandeert.

Over ochama

Ochama is een innovatieve B2C omnichannel retailer die gebruikmaakt van geavanceerde retail- en supply chain-oplossingen om een uitgebreid, volledig assortiment van zowel eersteklas als budgetvriendelijke producten tegen de beste prijzen aan te bieden.