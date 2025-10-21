OMODA 4 : avant-première médiatique : Façonner l'avenir de la mobilité avec les médias et les utilisateurs

WUHU, Chine, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- L'avant-première mondiale de OMODA 4 (anciennement O3) s'est déroulée avec succès, réunissant les médias et les fans pour découvrir le charme du nouveau modèle et explorer les possibilités infinies de la mobilité future. Il y a six mois, OMODA 3 a fait ses débuts dans le monde entier, attirant l'attention enthousiaste des jeunes du monde entier avec son design Cyber Mecha. Votre amour et vos commentaires nous ont fait réaliser que cette voiture méritait des attentes encore plus élevées. Sur la base des réactions positives recueillies lors des premières présentations du produit et des sessions de co-création avec les utilisateurs, l'entreprise a décidé de transformer O3 en O4, en alignant le nom du modèle sur ses points forts et sur la passion des utilisateurs. Il ne s'agissait pas d'une simple présentation de produit, mais d'un dialogue approfondi entre la marque et les utilisateurs, marquant le passage de la "construction de voitures pour les utilisateurs" à la "co-création avec les utilisateurs", démontrant l'engagement ferme d'OMODA&JAECOO à façonner l'avenir de la mobilité en collaboration avec sa communauté.

Le salon d'avant-première s'est démarqué des formats traditionnels en créant une expérience privée immersive sur le thème du cyber-mécha. Grâce à une présentation progressive et à des sessions interactives de co-création, les invités ont non seulement découvert en profondeur la philosophie du design et les avancées technologiques d'OMODA 4, mais ils sont également passés du statut d'observateurs à celui de participants actifs et de co-créateurs de la vision de la marque et des futurs concepts de mobilité. Des éléments interactifs tels que les tatouages autocollants phosphorescents d'OMODA 4, les graffitis de voitures fluorescentes, les barmans punks et les joueurs de jeux vidéo ont immergé chaque invité dans le monde futuriste dépeint par OMODA 4.

Cyber Mecha : Relier le virtuel et le réel dans une course vers l'avenir

L'OMODA 4 adopte la philosophie du design "Cyber Mecha" et présente un extérieur futuriste inspiré des méchas. Au cours du voyage dans l'O-Universe, de mystérieuses fluctuations quantiques sont activées et se transforment en l'unique "O-Universe Lightning", la signature visuelle la plus reconnaissable d'OMODA 4 et un symbole faisant le lien entre les mondes virtuel et réel. Le responsable de la conception, M. Richard, a expliqué que "la conception transfrontalière n'est pas seulement une question de mélange de styles ; il s'agit d'une remise en question complète des idées conventionnelles". Des feux avant acérés aux lignes latérales anguleuses, en passant par le design mécanique détaillé de l'arrière, chaque élément incarne l'esprit du SUV crossover Cyber Mecha. Les équipes de conception et d'ingénierie ont collaboré étroitement et ont procédé à des centaines d'itérations sur les ajustements du châssis et les positions du panneau avant afin d'équilibrer l'esthétique futuriste et la fonctionnalité pratique.

"Les consommateurs sont prêts à payer pour un style de science-fiction, mais ils ne toléreront pas que la forme l'emporte sur la fonction", a déclaré M. Richard. Les contours dynamiques de l'OMODA 4 ne reflètent pas seulement une esthétique de pointe, mais résonnent également avec l'état d'esprit passionné de la jeune génération. En réponse à la question de savoir si le design pouvait être trop audacieux, il a souligné que "le public d'OMODA 4 est une nouvelle génération d'aventuriers du style de vie qui osent briser les normes. La véritable innovation exige du courage, et ce courage provient d'une connaissance approfondie des utilisateurs".

La stratégie de conception de la double marque se reflète également dans l'OMODA 4 : OMODA met l'accent sur les couleurs vives et les éléments mécaniques pour créer un impact visuel, tandis que JAECOO utilise des matériaux raffinés et des proportions précises pour transmettre une confiance discrète. Ce positionnement précis découle d'une observation minutieuse des comportements des utilisateurs : le stationnement, le camping, le chargement et le déchargement, ainsi que d'autres activités quotidiennes, sont traduits en langage de conception pour le véhicule.

Fonctionnalités immersives et personnalisation

OMODA 4 prend en charge le divertissement immersif à bord du véhicule et permet une personnalisation grâce à Born UNIQUE et à l'écosystème de modification, ce qui permet aux utilisateurs d'intégrer leur créativité et leurs préférences dans le véhicule pour une expérience vraiment unique. En outre, les options de peinture du thème officiel EST-IN-CLASS et la mise à niveau du cockpit de sport électronique BEST-IN-CLASS offrent aux jeunes utilisateurs des expériences de jeu et de sport électronique de niveau professionnel. L'écosystème des sports électroniques prolonge cette expérience à l'intérieur de la voiture, à l'extérieur et en ligne, enrichissant ainsi les scénarios de vie.

Co-création mondiale, à la tête de l'avenir de la mobilité

Lors de ce salon d'avant-première exclusif OMODA 4, le programme mondial de recrutement des "ambassadeurs de la co-création" a été officiellement lancé, servant de passerelle importante pour une connexion profonde entre la marque et ses utilisateurs. En devenant ambassadeur de la cocréation mondiale, vous recevrez non seulement un certificat officiel, mais vous bénéficierez également d'un accès anticipé aux dernières informations sur les produits OMODA 4 et de privilèges spéciaux pour l'achat de véhicules. Le lancement de ce programme représente non seulement la reconnaissance de la valeur de l'utilisateur, mais aussi l'engagement d'OMODA 4 à s'associer aux utilisateurs pour explorer l'avenir de la mobilité.

En outre, l'événement comportait un segment "Voice & Insights Interaction" spécialement conçu à cet effet. Grâce à des conversations détendues et à des activités attrayantes, les invités ont pu faire part de leurs attentes en matière de mobilité, de leurs préférences quant aux caractéristiques des produits et de leurs réflexions sincères sur le prix et l'expérience. Chaque voix a été soigneusement entendue, fournissant des informations précieuses pour l'optimisation continue des produits et le développement de stratégies régionales, tout en transformant chaque participant d'un membre passif du public en un co-créateur actif de la marque, expérimentant de première main le pouvoir de sa contribution.

Le salon OMODA 4 Global Preview était bien plus qu'un simple événement de présentation du produit : il s'agissait d'un forum dynamique permettant une collaboration approfondie entre la marque et ses utilisateurs. Des expériences innovantes aux démonstrations de produits, en passant par les interactions immersives et le partage d'idées personnelles, l'événement a pleinement mis en valeur la valeur unique de l'OMODA 4 en tant que véhicule de nouvelle génération. Pour l'avenir, OMODA&JAECOO continuera à travailler main dans la main avec les utilisateurs pour définir ensemble la prochaine ère de la mobilité.

En octobre 2025, le Sommet international des utilisateurs OMODA&JAECOO s'est tenu avec succès sur le thème "CO-CREATE • CO-DEFINE" et la vision "ENTER SUPER NEXT", rassemblant des utilisateurs du monde entier pour explorer de nouvelles possibilités pour la mobilité future. Guidée par la vision de la marque "co-créer une vie meilleure avec les jeunes", OMODA se concentre sur la construction de la marque de crossover la plus professionnelle au monde, tandis que JAECOO soutient "inspiré par les classiques, au-delà des classiques", visant à créer la première marque de tout-terrain haut de gamme au monde. La stratégie de double marque permet de créer une compétitivité différenciée. Sur la base de ce positionnement, OMODA&JAECOO a enregistré une forte croissance sur le marché européen en 2025, devenant la marque automobile à la croissance la plus rapide dans la région. Dans le secteur des nouvelles énergies, OMODA&JAECOO s'appuie sur la technologie SHS de pointe pour se concentrer sur les NEV hybrides, intégrant des performances supérieures, une très grande autonomie, une très faible consommation d'énergie et une sécurité de haut niveau, afin de fournir des solutions globales efficaces en matière de nouvelles énergies tout en progressant régulièrement vers l'objectif de devenir la première marque de véhicules hybrides au monde. Au-delà de l'innovation automobile, OMODA&JAECOO étend son innovation technologique aux technologies intelligentes, comme le montre le robot Mojia, développé conjointement avec AiMOGA, qui témoigne de la transformation intelligente de la marque et élargit les limites de sa valeur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2799732/Omoda_4_Global_Preview_2__2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2799733/Omoda_4_Global_Preview_1__2.jpg