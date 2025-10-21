Mediapreview van OMODA 4: de toekomst van mobiliteit krijgt vorm dankzij media en gebruikers

WUHU, China, 21 oktober 2025 /PRNewswire/ -- De wereldwijde preview van OMODA 4 (voorheen O3) was een succes en bracht media en fans samen om de charme van het nieuwe model te ervaren en de oneindige mogelijkheden van toekomstige mobiliteit te verkennen. Zes maanden geleden maakte OMODA 3 haar wereldwijde debuut en trok met het Cyber Mecha-ontwerp de enthousiaste aandacht van jongeren over de hele wereld. Jullie liefde en feedback deden ons beseffen dat dit voertuig nog hogere verwachtingen verdiende. Op basis van de positieve feedback die tijdens de eerste productvoorstellingen en co-creatiesessies met gebruikers werd verzameld, besloot het bedrijf om O3 te upgraden naar O4 en de naam van het model op zijn kracht en de passie van gebruikers af te stemmen. Dit was niet zomaar een productintroductie, maar een diepgaande dialoog tussen het merk en de gebruikers, die de sprong markeerde van "auto's bouwen voor gebruikers" naar "co-creëren met gebruikers", wat getuigt van OMODA&JAECOO's vaste voornemen om samen met de gemeenschap de toekomst van mobiliteit vorm te geven.

De preview salon brak met traditionele formaten en creëerde een meeslepende privé-ervaring met Cyber Mecha als thema. Via een progressieve ervaringsgerichte lay-out en interactieve co-creatiesessies konden gasten niet alleen de ontwerpfilosofie en technologische hoogtepunten van OMODA 4 diepgaand ervaren, maar transformeerden ze zich ook van toeschouwers in actieve deelnemers en medescheppers van de merkvisie en toekomstige mobiliteitsconcepten. Interactieve elementen zoals OMODA 4 glow-in-the-dark tattoo-stickers, fluorescerende car wrap graffiti, punk barmannen en game cosplayers dompelden elke gast onder in de futuristische wereld die OMODA 4 uitbeeldt.

Cyber Mecha: virtueel en echt verbinden in een toekomstgerichte rit

De OMODA 4 volgt de "Cyber Mecha"-ontwerpfilosofie en heeft een futuristische, op een mech geïnspireerde buitenkant. Tijdens de reis door het O-Universe worden mysterieuze kwantumfluctuaties geactiveerd, die in de unieke "O-Universe Lightning" transformeren, de meest herkenbare visuele handtekening van OMODA 4 en een symbool dat een brug slaat tussen de virtuele en de echte wereld. Design lead Mr. Richard legt uit: "Grensoverschrijdend ontwerp is meer dan enkel stijlvermenging; het gaat om het volledig herwerken van conventionele ideeën." Elk element belichaamt de kerngeest van de Cyber Mecha crossover SUV, van de scherpe koplampen en hoekige zijlijnen tot het mechanisch gedetailleerde ontwerp van de achterkant. De ontwerp- en engineeringteams hebben nauw samengewerkt en honderden keren aanpassingen aan het chassis en posities van het voorpaneel bedacht om de futuristische esthetiek met praktische functionaliteit in evenwicht te brengen.

"Consumenten willen voor sciencefictionstijl betalen, maar ze tolereren geen vorm boven functie," aldus Mr. Richard. De dynamische contouren van de OMODA 4 weerspiegelen niet alleen de allernieuwste esthetiek, maar sluiten ook aan bij de gepassioneerde ingesteldheid van de jongere generatie. In antwoord op de vraag of het ontwerp misschien te gewaagd is, benadrukt hij: "Het publiek van de OMODA 4 is een nieuwe generatie lifestyle-avonturiers die normen durven te doorbreken. Voor echte innovatie is moed nodig en die moed wordt geput uit een diep inzicht in gebruikers."

De dual-brand ontwerpstrategie wordt ook in de OMODA 4 weerspiegeld: OMODA benadrukt felle kleuren en mech-elementen voor visuele impact, terwijl JAECOO verfijnde materialen en precieze proporties aanwendt om ingetogen vertrouwen uit te stralen. Deze nauwkeurige positionering komt voort uit zorgvuldige observatie van gebruikersgedrag — parkeren, kamperen, in- en uitladen en andere alledaagse activiteiten worden in ontwerptaal voor het voertuig vertaald.

Onderdompelende functies en personalisering

OMODA 4 ondersteunt onderdompelend entertainment in de auto en maakt gepersonaliseerde aanpassingen mogelijk via Born UNIQUE en het Modification Ecosystem, zodat gebruikers hun creativiteit en voorkeuren in de auto kunnen integreren voor een werkelijk unieke ervaring. Daarnaast bieden de lakopties van het EST-IN-CLASS officiële thema en de BEST-IN-CLASS e-sports cockpit-upgrade jonge gebruikers een professionele gaming en e-sportervaring. Het E-sports Ecosystem breidt deze ervaring in de auto, buiten en online uit en verrijkt lifestyle scenario's.

Wereldwijde co-creatie, toonaangevend voor de toekomst van mobiliteit

Tijdens deze exclusieve OMODA 4 preview salon werd officieel het wereldwijde "Co-Creation Ambassador" wervingsprogramma gelanceerd, dat dient als een belangrijke brug voor een diepe band tussen het merk en zijn gebruikers. Als u Global Co-Creation Ambassador wordt, ontvangt u niet alleen een officieel certificaat, maar krijgt u ook vroegtijdige toegang tot de nieuwste productinformatie van OMODA 4 en speciale privileges bij de aankoop van uw voertuig. De lancering van dit programma vormt niet alleen een erkenning van de waarde voor de gebruiker, maar ook van OMODA 4's streven om samen met gebruikers de toekomst van mobiliteit te verkennen.

Daarnaast omvatte het evenement een speciaal ontworpen "Voice & Insights Interaction"-segment. Door middel van ontspannen gesprekken en boeiende activiteiten werden gasten uitgenodigd om hun verwachtingen op het vlak van mobiliteit, voorkeuren voor productkenmerken en openhartige gedachten over prijs en ervaring te delen. Elke stem werd zorgvuldig gehoord, wat inzichten van onschatbare waarde opleverde voor voortdurende productoptimalisatie en regionale strategieontwikkeling, terwijl elke deelnemer van een passief publiekslid veranderde in een actieve medeschepper van het merk, die uit eerste hand de kracht van zijn inbreng mocht ervaren.

De OMODA 4 Global Preview Salon was meer dan enkel een productervaringsevenement: het was een bruisend forum voor diepgaande samenwerking tussen het merk en zijn gebruikers. Het evenement demonstreerde de unieke waarde van OMODA 4 als een voertuig van de nieuwe generatie, van trendsettende ervaringen en productdemonstraties tot onderdompelende interacties en het delen van persoonlijke inzichten. In de toekomst zullen OMODA&JAECOO hand in hand met gebruikers blijven werken om samen het volgende tijdperk van mobiliteit te definiëren.

In oktober 2025 vond de succesvolle OMODA&JAECOO International User Summit plaats met als thema "CO-CREATE • CO-DEFINE" en de visie "ENTER SUPER NEXT", waarbij gebruikers van over de hele wereld werden samengebracht om nieuwe mogelijkheden voor toekomstige mobiliteit te verkennen. Geleid door de merkvisie "samen met jonge mensen een beter leven creëren", richt OMODA zich op het bouwen van 's werelds meest professionele crossover-merk, terwijl JAECOO vasthoudt aan "geïnspireerd door klassiekers, voorbij klassiekers", met als doel 's werelds meest toonaangevende premium off-road merk te creëren. De dual-brand strategie brengt een gedifferentieerd concurrentievermogen tot stand. Op basis van deze positionering kende OMODA&JAECOO in 2025 een sterke groei op de Europese markt en werd het snelst groeiende automerk in de regio. In de sector van nieuwe energie, gebruikmakend van toonaangevende SHS-technologie, richt OMODA&JAECOO zich op hybride NEV's, waarbij superieure prestaties, ultralange actieradius, ultralaag energieverbruik en veiligheid van het hoogste niveau worden geïntegreerd, zodat efficiënte wereldwijde nieuwe energieoplossingen worden geboden terwijl gestaag wordt toegewerkt naar het doel om 's werelds nummer één hybride merk te worden. Naast auto-innovatie breidt OMODA&JAECOO haar technologische innovatie uit naar intelligente technologie, zoals de Mojia Robot, die samen met AiMOGA werd ontwikkeld, waarmee het merk haar intelligente transformatie demonstreert en haar waardegrenzen verlegt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799732/Omoda_4_Global_Preview_2__2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2799733/Omoda_4_Global_Preview_1__2.jpg