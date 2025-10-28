OMRON considère l'année 2025 comme un tournant entre une société de l'optimisation et une société autonome, ouvrant la voie à une société naturelle

- Imagine une coexistence décentralisée et harmonieuse entre l'homme, la nature et la technologie



KYOTO, Japon, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Lors de la récente conférence « Shaping 2050: Natural, Autonomous & Self-Sustaining Society » (Construire 2050 : vers une société naturelle, autonome et autosuffisante) organisée dans le cadre des semaines thématiques de l'Exposition universelle d'Osaka 2025, des penseurs de premier plan issus du groupe multinational japonais OMRON et d'autres horizons se sont réunis pour esquisser une profonde transformation sociétale. L'événement a placé l'année 2025 comme un tournant marquant la fin de la « société de l'optimisation » et le début de la « société autonome » vers une « société naturelle ».

Ikuo Tateishi, Audrey Tang, and other experts convene in Osaka Expo 2025, Japan.

Il est apparu un consensus selon lequel le point d'aboutissement de l'évolution technologique n'est pas une dystopie froide et automatisée, mais une « société hyper-primitive » ou « société naturelle », où les humains, la nature et la technologie retrouvent un équilibre harmonieux et décentralisé.

Ikuo Tateishi, président du Human Renaissance Institute, a inauguré l'événement en déclarant : « Selon la théorie SINIC du fondateur d'OMRON, Kazuma Tateishi, l'ancien système d'optimisation a atteint ses limites. Notre mission est de co-créer une nouvelle société naturelle en harmonie avec la technologie, en étant les pionniers d'une « automatisation qui rend les gens vivants ».

Audrey Tang, lauréate du prix Right Livelihood 2025, a relié la théorie SINIC à un nouveau paradigme technologique, qu'elle a appelé « Plurality OS » - le nouveau « gouvernail » de la société.

Du contrôle central à l'harmonie distribuée

« Dans une société naturelle, l'espace pour la marge et le contrôle sans agent central sont essentiels au maintien de l'équilibre », souligne Masaki Suwa, directeur général principal du siège de la technologie et de la propriété intellectuelle d'OMRON. Cela signifie que l'on s'éloigne des structures de commandement descendantes au profit d'une coordination organique, semblable à celle d'un écosystème.

« Un principe clé de la société naturelle est l'accès universel à la technologie. L'espace pour la marge et les innovations libres favorisent les percées », a déclaré Yoshitaka Ushiku, vice-président de la recherche chez OMRON SINIC X.

Rôle de l'IA dans une société naturelle

Le panel a envisagé un avenir où l'IA et les robots s'intègrent non pas en tant qu'outils centralisés, mais en tant que partenaires distribués et autonomes. « Pour former l'IA au sein de la Pluralité, il existe six principes de civisme : l'attention, la responsabilité, la compétence, la réactivité, la solidarité et la symbiose », a déclaré Mme Tang. Ce changement fait passer le moteur de la société du « capital argent au capital empathie ».

Le rôle de l'humanité

Le discours a réaffirmé la valeur des qualités humaines. « Les humains possèdent la capacité d'empathie. C'est essentiel dans une société naturelle où les gens, la nature et les machines coexistent en harmonie », a expliqué Shoukei Matsumoto, moine bouddhiste de la Terre pure, ancien élève du programme Young Global Leaders du Forum économique mondial (2013).

« Les valeurs futures peuvent être difficiles à accepter, mais l'adaptation et l'évolution sont nécessaires », a déclaré Etsuko Ichihara, artiste et créatrice du concept du Pavillon du Japon à l'EXPO 2025, soulignant la nécessité d'une flexibilité sociétale.

Un appel à co-créer l'avenir

. Pour construire une société future meilleure, OMRON a rendu la théorie SINIC open source et invite les innovateurs du monde entier à collaborer

« Il ne s'agit pas seulement d'un document, mais d'une invitation, d'un mouvement », a déclaré Mme Tang. « C'est un appel à devenir de bons ancêtres, à co-créer le gouvernail qui nous guidera vers une société autonome et naturelle. »

