OneD Battery Sciences annonce l'achèvement et la mise en service réussis de l'usine de fabrication pilote SINANODE

MOSES LAKE, Wash., 26 août 2024 /PRNewswire/ -- OneD Battery Sciences (« OneD »), l'un des principaux développeurs de matériaux d'anode en silicium, a annoncé aujourd'hui l'achèvement et la mise en service réussis de sa ligne de production pilote SINANODE à Moses Lake, Washington. Cette étape marque une étape importante dans l'intensification de la production des matériaux SINANODE de OneD pour le marché mondial des batteries.

SINANODE Pilot Manufacturing Plant in Moses Lake, Washington, USA

Au cours des 12 derniers mois, le projet de construction pilote SINANODE a progressé depuis les embauches initiales et le design de la construction, jusqu'au lancement des travaux en octobre 2023, à l'installation des équipements en avril 2024, et au démarrage et à la mise en service en juillet 2024. Ceci a été réalisé grâce à une collaboration intense entre l'équipe OneD, l'entrepreneur général Dahlgren Industrial et divers partenaires, notamment Advanced Material Solutions, Meier Architecture • Engineering, Royal HaskoningDHV, Grant County PUD et CVD Equipment Corporation. De plus, REC Silicon, notre principal fournisseur de silane, a inspecté et approuvé notre station de déchargement de silane, essentielle à un fonctionnement sûr.

« L'étape d'aujourd'hui met en valeur le résultat de l'excellent travail d'équipe entre notre équipe Opérations et notre entrepreneur général et ses nombreux sous-traitants, ainsi que la formation et l'accompagnement assurés par l'équipe R&D OneD depuis notre siège de Palo Alto, Californie », a déclaré Jan-Marc Luchies, Directeur des Opérations chez OneD.

Les premiers cycles de production de SINANODE ont démontré que les performances correspondent bien avec les performances des matériaux d'anode produits dans l'installation de R&D de OneD à Palo Alto, en Californie.

« Nous avons passé de nombreuses années à perfectionner les étapes du processus SINANODE pour garantir que ces étapes puissent être transférées et étendues efficacement sur d'autres sites. Nos clients exigent que les paramètres de processus optimisés à Palo Alto puissent être utilisés pour produire de plus grandes quantités avec une qualité constante et documentée pour soutenir le programme de qualification rigoureux requis par les fabricants de cellules EV », a déclaré Yimin Zhu, co-fondateur et directeur de la technologie.

« Les clients souhaitent également vérifier la structure de coûts exceptionnellement attractive de notre procédé SINANODE dans un environnement de fabrication, lorsqu'il est appliqué à plusieurs types de matériaux d'anode en graphite de qualité EV provenant de plusieurs fournisseurs. Nous planifions actuellement des visites de notre usine de Moses Lake avec des clients et des partenaires et collectons des données pour présenter les indicateurs clés », a ajouté Vincent Pluvinage, co - fondateur et chef de la direction.

Plus de détails sur OneD Battery Sciences et le programme pilote SINANODE peuvent être trouvés ici.

À propos de OneD Battery Sciences

OneD Battery Sciences est le développeur de la plateforme technologique SINANODE, la technologie révolutionnaire qui ajoute avec succès du nano-silicium à divers substrats de carbone, y compris des matériaux d'anode en graphite artificiel et naturel provenant de fournisseurs qualifiés pour les véhicules électriques.

Cela augmente la densité énergétique et réduit le coût des batteries des véhicules électriques, permettant ainsi des véhicules électriques plus abordables, à plus longue autonomie et à recharge plus rapide. Grâce à 15 années d'innovation sous la direction du Dr Zhu, OneD peut désormais tirer parti de son vaste portefeuille de plus de 220 brevets délivrés dans le monde entier pour accorder des licences à ses partenaires de la chaîne d'approvisionnement en batteries et protéger leurs investissements dans des installations de production à grande échelle avec une liberté de propriété intellectuelle inégalée.

En septembre 2022, GM Ventures a annoncé publiquement un investissement dans le financement de série C de OneD, aux côtés de Volta Energy, une société de capital-risque possédant une expertise approfondie dans les sciences des matériaux et les technologies des batteries.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1654807/OneD_Battery_Sciences_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2489035/SINANODE_Pilot_Manufacturing_Plant.jpg