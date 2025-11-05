Putailai New Energy Technology et OneD Battery Sciences signent un accord de développement conjoint pour le développement de matériaux d'anode en silicium

PALO ALTO, Californie et SHANGHAI, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- OneD Material Inc. (dba OneD Battery Sciences) et Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. (Putailai) ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de développement en commun afin de finaliser la conception de produit et la production à grande échelle de matériaux d'anode silicium-graphite de nouvelle génération pour les batteries lithium-ion.

Dans le cadre de cet accord, les deux entreprises vont collaborer pour finaliser la conception des produits et en augmenter la production, en s'appuyant sur les capacités de production de Putailai et sur la technologie SINANODE de OneD.

Les principaux aspects de la collaboration sont les suivants :

Accélération de la production à grande échelle de matériaux d'anode carbone-silicium à faible coût pour les cellules de batteries lithium-ion, en s'appuyant sur la plate-forme technologique SINANODE® de OneD.





Exploitation d'un modèle pratique de commercialisation dans lequel la livraison aux fabricants de cellules se fait par l'intermédiaire d'un grand fournisseur de matériaux anodiques bien établi, permettant ainsi une large disponibilité pour l'industrie des batteries par l'intermédiaire d'un fournisseur de confiance.





Optimisation et mise à l'échelle conjointes des produits, en combinant les substrats de carbone de pointe de Putailai avec la technologie et la connaissance des processus de OneD afin d'améliorer les performances et répondre aux exigences des clients en Asie, en Europe et aux États-Unis.

« Le partenariat avec OneD s'inscrit dans notre mission de fournir des matériaux d'anode avancés à grande échelle », a déclaré Fang Liu, PDG de Putailai-Zichen. « En combinant des capacités complémentaires, nous espérons accélérer la mise à l'échelle et la qualification des produits et répondre aux objectifs de performance et de coût des clients. »

« Grâce à cet accord, nous allons combiner la technologie SINANODE de OneD avec la fabrication de graphite de classe mondiale de Putailai pour fournir des cellules à plus haute densité énergétique à un coût abordable », a déclaré Jeff Chamberlain, PDG de OneD Battery Sciences. « Ensemble, nous ouvrons une voie plus rapide et plus rentable vers l'adoption commerciale de l'anode en silicium. Cette relation avec Putailai est précisément ce que OneD avait envisagé dès le départ - un modèle évolutif pour une collaboration et une intégration plus larges de l'industrie par le biais de fournisseurs établis et respectés. »

La collaboration comprend des volets de travail parallèles pour le transfert de technologie, l'adaptation des produits et un plan d'échelle commerciale capable de fournir des anodes de haute qualité et rentables aux principaux fabricants de batteries, en garantissant un chemin clair du développement à l'adoption commerciale en passant par la mise à l'échelle stratégique.

À propos de Putailai :

PTL a été créée en novembre 2012 et a été introduite avec succès à la Bourse de Shanghai en novembre 2017. PTL dessert le marché des batteries lithium-ion, qui se situe dans les liens industriels clés liés à l'énergie propre, à la conservation de l'énergie, à la protection de l'environnement et au stockage efficace de l'énergie. PTL s'est engagé à devenir le premier fournisseur mondial dans l'industrie des batteries lithium-ion et s'est concentré sur la fourniture de matériaux clés et de solutions d'automatisation complètes.

À propos de OneD Battery Sciences :

OneD Battery Sciences est le développeur de la plateforme technologique SINANODE® , une technologie révolutionnaire permettant d'ajouter du nano-silicium à divers substrats de carbone, y compris des matériaux d'anode en graphite artificiel et naturel provenant de fournisseurs qualifiés pour les véhicules électriques. Ce matériau augmente la densité énergétique et réduit le coût des batteries des véhicules électriques, ce qui permet d'offrir des véhicules électriques plus abordables, à plus grande autonomie et à chargement plus rapide. OneD permet désormais à ses partenaires de tirer parti de son vaste portefeuille de brevets, qui compte plus de 220 brevets délivrés dans le monde entier, en vue d'une production à grande échelle de la technologie d'anode en silicium de OneD.

