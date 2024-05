Oneflow annonce une expansion significative de sa stratégie grâce à une nouvelle plateforme alimentée par l'IA

STOCKHOLM, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- Oneflow (Stockholm : ONEF) lance Oneflow AI , une plateforme alimentée par l'IA pour aider les entreprises à rédiger, examiner et analyser les contrats 10x plus rapidement et à grande échelle.



« L'avenir des contrats n'est pas seulement numérique, il est amélioré par l'IA », a déclaré Anders Hamnes, PDG et fondateur de Oneflow, alors que l'entreprise présente Oneflow AI, une plateforme de progiciels d'IA pré-entraînés pour aider les entreprises à rédiger, réviser et analyser les contrats 10 fois plus rapidement et à plus grande échelle.

Oneflow announces the launch of Oneflow AI - Write, review and analyze contracts at scale

Oneflow, une société SaaS suédoise cotée sur le marché Nasdaq First North Premier Growth de Stockholm, propose une plateforme d'automatisation des contrats pour aider les entreprises à révolutionner leur processus contractuels.

« Depuis la première ligne de code que nous avons écrit dans Oneflow, notre objectif était et est toujours de libérer les entreprises des contraintes liées à la gestion de leurs principaux documents commerciaux, à savoir les contrats », selon Anders. « Le marché est dominé par les fournisseurs historiques de signature électronique, qui facilitent la signature des contrats, mais la signature n'est qu'une des nombreuses étapes du parcours d'un contrat »

Oneflow offre une plateforme interactive avec de nombreuses fonctionnalités pour améliorer chaque étape du processus contractuel, de la pré-signature à la post-signature. La création de contrats dynamiques et collaboratifs fournit une base solide pour des flux de travail entièrement automatisés.

Oneflow AI révèle des informations et fait gagner du temps lors du processus contractuel

Oneflow AI n'aide pas seulement les entreprises à éliminer les tâches contractuelles routinières et coûteuses, mais elle minimise également le risque d'oubli et révèle des informations exploitables. Tout cela à une vitesse que les humains ne sont tout simplement pas en mesure de concurrencer. Les contrats sont au cœur de toute entreprise, donc chaque retard sur un contrat, entraîne un certain retard sur le business.

Oneflow donne le ton et ça promet

« Notre parcours vers la réalisation de notre mission est désormais accéléré par l'IA. Oneflow AI changera la donne pour les clients qui veulent à tout prix atteindre des objectifs élevés dans leurs processus de travail. Il est essentiel pour les activités de l'entreprise que les contrats répondent aux besoins des équipes à tout moment. »

Selon le rapport de Oneflow sur « Le statut de l'IA dans la gestion des contrats », 35 % des professionnels interrogés ont déclaré qu'ils utilisent aujourd'hui l'IA dans la gestion des contrats i et 23 % prévoient de tirer parti de cette IA. Le moment est donc venu de commencer à utiliser l'IA dans la gestion des contrats.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Anders Hamnes, PDG et fondateur

Téléphone mobile : +46 701 788 50 76

E-mail : [email protected]

À propos de Oneflow

Oneflow développe une plateforme d'automatisation des contrats alimentée par l'IA, qui aide les entreprises à mettre en place un processus contractuel entièrement automatisé. Les contrats sont au cœur de toutes les entreprises et pourtant, alors que le monde est en pleine transformation numérique, les contrats sont coincés dans un désordre frustrant entre les PDF, les anciens systèmes, les boîtes de réception, juste pour faire signer un contrat. Oneflow estime qu'il existe un meilleur processus pour les contrats. Un workflow intelligent, facile, riche en données, qui réunit toutes les étapes du processus en un seul endroit, permettant ainsi une meilleure clarté et une meilleure collaboration entre toutes les parties impliquées. Avec Oneflow, les contrats sont plus intelligentset offrent à nos utilisateurs une expérience si presque magique. Venez tester sur oneflow.com.

