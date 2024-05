Oneflow kondigt een belangrijke uitbreiding van zijn strategie aan met een nieuw AI-gestuurd platform

STOCKHOLM, 13 mei 2024 /PRNewswire/ -- Oneflow (Stockholm: ONEF) lanceert Oneflow AI, een AI-platform dat bedrijven helpt contracten 10x sneller en op grote schaal te schrijven, beoordelen en analyseren.



"Met de introductie van Oneflow AI, is de toekomst van contracten niet alleen digitaal, maar ook vergroot door AI," zegt Anders Hamnes, CEO en oprichter van Oneflow. Oneflow AI is een platform met vooraf getrainde AI-pakketten om bedrijven te helpen contracten 10x sneller en op grote schaal te schrijven, beoordelen en analyseren.

Oneflow, een SaaS-bedrijf dat wordt verhandeld op de Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm, ontwikkelt en verkoopt software voor contractautomatisering om bedrijven te helpen de oude werkwijze met contracten te transformeren.

"Sinds de eerste code die we in Oneflow hebben geschreven, was en is ons doel om bedrijven te bevrijden van fricties bij het beheren van hun belangrijkste bedrijfsdocumenten, namelijk contracten," aldus Anders. "De markt wordt gedomineerd door gevestigde e-signing aanbieders. Dit maakt het ondertekenen van contracten gemakkelijk, maar ondertekening is slechts een van de vele stappen in het gehele contractmanagement proces."

Oneflow biedt een interactief platform met verschillende features om elke stap van het contractproces te verbeteren. Dit noemt Oneflow de pre-sign, sign en post-sign fases. Het creëren van contracten in datarijke formats biedt een sterke basis voor volledig geautomatiseerde workflows.

Oneflow AI biedt inzichten en bespaart tijd bij het opstellen van contracten.

Oneflow AI helpt bedrijven niet alleen om onnodig en kostbaar routinematig contractwerk uit de weg te helpen, maar het minimaliseert ook het risico op fouten. Dankzij het platform krijgen gebruikers toegang tot bruikbare intelligentie op een snelheid die mensen eenvoudigweg niet kunnen evenaren. Contracten vormen de kern van elk bedrijf en hoe trager de contracten, hoe trager het bedrijf.

Oneflow bepaalt de koers voor de toekomst van contracten.

"Ons pad naar het bereiken van onze missie wordt nu versneld door AI. Oneflow AI zal een game-changer zijn voor klanten die hoge normen willen stellen aan hun workflows. Contracten correct en efficiént over de eindstreep krijgen is van fundamenteel belang voor de bedrijfsvoering."

Volgens het onderzoek van Oneflow "The State of AI in Contract Management", meldt 35% van de ondervraagde professionals dat ze vandaag AI gebruiken in contractbeheer en 23% is van plan om AI in te zetten. Het is nu tijd om AI te gebruiken voor contractbeheer.

Anders Hamnes, CEO en oprichter

Mobiel: +46 76 788 50 76

E-mail: [email protected]

Over Oneflow

Oneflow ontwikkelt een contractautomatiseringsplatform op basis van AI, waarmee bedrijven een volledig geautomatiseerd contractproces kunnen uitvoeren. Contracten vormen de kern van alle bedrijven en toch, terwijl de wereld een digitale transformatie ondergaat, zitten contracten vast in een frustrerende warboel tussen PDF's, legacysystemen, inboxen, alleen maar om een contract getekend te krijgen. Oneflow gelooft dat er een betere workflow voor contracten is. Een die intelligent en eenvoudig is, rijk aan data, met alle stappen van het proces op één plek en die meer duidelijkheid en samenwerking tussen alle betrokken partijen mogelijk maakt. Mensen kunnen dan doorgaan met waar ze goed in zijn. Met Oneflow zijn contracten slimmer en geven we onze gebruikers een dergelijke mooie belevenis die aanvoelt als magie. Begin gratis op oneflow.com .