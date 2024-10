"OSEZ LA DIFFERENCE !" : SHEIN OUVRE LES PORTES DE SON POP-UP STORE MARSEILLAIS

PARIS, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- SHEIN, l'un des leaders mondiaux de l'e-commerce mode et lifestyle, investit pour la troisième fois la cité phocéenne. L'espace de 6 jours, le 2 rue Henri Barbusse à Marseille se transformera en véritable temple du shopping, où les fashionistas de la région pourront découvrir, dans un décor typiquement marseillais, des pièces variées surfant sur les tendances phares du moment. Le tout est porté par un message fort : Osez la différence !

SHEIN célèbre tous les styles

Pour cette nouvelle édition marseillaise, SHEIN a décidé de placer le thème des contrastes au centre de son événement. En tant que référence mode auprès de la Gen Z, la marque a choisi de mettre à l'honneur 8 tendances clés du moment qui seront représentées à Marseille : Gothique, Balletcore, Clean Girl, Dazzling Diva, Sport Chic, Academia, Gorpcore et Office Siren. Directement issues de la web culture, ces tendances aux codes pointus sont une invitation à explorer la mode dans toute sa pluralité. Sur place, il sera même possible de s'essayer à différentes esthétiques grâce à des jeux interactifs d'habillage virtuel, histoire de tester son sens du style, et, pourquoi pas, oser un look complètement nouveau. Et pour pousser cette envie d'audace et d'individualité encore plus loin, SHEIN a choisi de mettre en place un atelier de personnalisation des articles achetés avec patchs, motifs, etc.

Une ode à Marseille

SHEIN n'a pas choisi Marseille par hasard. À l'image des styles mis à l'honneur dans ce Pop-Up Store, la cité phocéenne est un bouillon de contrastes - voire même de contradictions - qui en font un lieu unique en son genre. C'est dans ce cadre si spécial que SHEIN incite à embrasser pleinement ses contraires, être un jour l'un puis l'autre, et même plusieurs en même temps, sans faire de compromis et toujours avec style. L'esprit marseillais y est célébré de partout, des visuels reprenant des quartiers clés de la ville jusqu'à l'ambiance très méditerranéenne, illustrée par un choix de teintes et de motifs rappelant l'atmosphère très colorée de la ville.

Et pour que leur visite soit la plus plaisante possible, SHEIN demande aux visiteurs de s'enregistrer via le lien suivant pour pouvoir accéder à la boutique : https://SHEINMARSEILLE.eventbrite.fr

POP-UP STORE SHEIN

Le 29 octobre (10h-17h) et du 30 octobre au 3 novembre (10h-20h)

2 rue Henri Barbusse

13001 MARSEILLE

À propos de SHEIN

SHEIN est une marketplace mondiale intégrée qui propose un très large éventail de produits mode et lifestyle, incluant des articles de la marque SHEIN mais aussi des produits d'un réseau mondial de vendeurs, et à prix toujours accessible. Basée à Singapour, SHEIN s'engage à rendre la mode accessible à tous, grâce à sa technologie unique de production à la demande au service d'une industrie plus agile et plus durable.

Contact Presse :

