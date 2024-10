OURHOME présentera K-Food au SIAL Paris 2024

Participation du 19 au 23 octobre à Paris pour développer les exportations sur le marché mondial

pour développer les exportations sur le marché mondial Présentation de K-Food, y compris le kimchi, la cuisine de rue et les soupes, afin d'attirer les visiteurs locaux et les acheteurs internationaux.

Le "KOOSSI-BANGA green leaf cabbage kimchi" remporte le Grand Prix dans la catégorie des aliments prêts à l'emploi, en tant qu'unique concurrent coréen.

SEOUL, Corée du Sud, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- OURHOME, une entreprise mondiale de restauration basée en Corée, a annoncé le 18 octobre qu'elle participerait au " SIAL Paris 2024 ", le plus grand salon alimentaire du monde, afin d'accélérer ses activités d'exportation à l'échelle mondiale.

The OURHOME booth at SIAL Paris 2024, taking place from October 19th to 23rd in Paris, France The poster image installed at the OURHOME booth (SIAL Paris 2024)

Le SIAL Paris 2024, l'un des trois plus grands salons agroalimentaires au monde, se tiendra du 19 au 23 octobre au parc des expositions de Paris Nord Villepinte, en France. Le SIAL fête cette année son 60e anniversaire et accueillera plus de 7 500 entreprises de plus de 130 pays, ce qui en fait le plus grand événement de son histoire.

OURHOME prévoit de présenter 107 produits phares, dont des plats cuisinés (également connus sous le nom de substituts de repas prêts à consommer, HMR), des ingrédients alimentaires, des sauces et des huiles aromatisées, au salon SIAL Paris de cette année, afin de mettre en avant ses capacités de R&D et de fabrication, dans le but d'exporter vers des marchés étrangers tels que les États-Unis, l'Europe, l'Asie centrale et l'Amérique du Sud. Pour attirer l'attention des visiteurs, l'entreprise a ajouté des éléments d'architecture traditionnelle coréenne, tels que des tuiles et des motifs de pavillon, à la conception du stand d'exposition afin d'exprimer l'identité de K-Food.

L'exposition des produits sera divisée en quatre catégories : K-street food, Kimchi & Traditional Korean Foods, Seasoning Sauces & Flavor Oils, et Vegan Tofu. La section "K-street food" présentera des produits populaires tels que le tteokbokki (galettes de riz sautées) et le gimbap (rouleaux de riz cuits à la vapeur et farcis de divers ingrédients), qui sont appréciés des consommateurs du monde entier. La section "Kimchi et aliments coréens traditionnels" présentera les produits kimchi de OURHOME , ainsi que des soupes et des ragoûts de qualité supérieure comme le sundubu-jjigae (ragoût de tofu mou) et le galbitang (soupe de côtes de bœuf). Le kimchi sera fourni par la Pologne, ce qui permet de réduire le temps de transport et de préserver la fraîcheur. En outre, le kimchi de chou entier avec poisson à queue de poisson et le seokbakji (kimchi de radis et de chou en cubes) seront introduits avec le "KOOSSI-BANGA green leaf cabbage kimchi", qui a remporté le Grand Prix dans la catégorie des aliments prêts à l'emploi.

En outre, OURHOME présentera une large gamme de sauces et d'huiles aromatisées pour répondre aux besoins mondiaux croissants. Un total de 26 produits, dont les sauces tteokbokki (galettes de riz sautées) et sundubu-jjigae (ragoût de tofu mou) et les huiles aromatisées pour grillades et barbecues, qui peuvent aider les consommateurs à cuisiner facilement des plats coréens authentiques. Dans la section du tofu végétalien, des produits à base de tofu, dont les exportations mondiales ont augmenté, ainsi que des shakes au seonsik (poudre coréenne de remplacement de repas) seront présentés.

OURHOME proposera des plats K-Food aux visiteurs et acheteurs locaux dans la section cuisine de son stand. Pour promouvoir la supériorité et la commodité de ses produits, l'entreprise proposera des boulettes de riz au kimchi, des geotjeori (salade de légumes frais assaisonnée d'ail et de poudre de chili, etc.) et des bulgogi japchae. Elle présentera également les méthodes permettant d'améliorer l'efficacité de la production et la sécurité de l'hygiène grâce à une démonstration simulée des procédures de prétraitement des produits agricoles tels que les pommes de terre, les oignons et les céréales.

Par ailleurs, le "KOOSSI-BANGA green leaf cabbage kimchi", lauréat du Grand Prix, et le "Kimchi Congbiji (purée de soja) Jjigae", sélectionné en tant que produit innovant, seront présentés dans un hall principal distinct pendant l'exposition. Avant l'événement, le SIAL Paris 2024 a sélectionné les produits innovants et les lauréats du Grand Prix dans 16 catégories. Le "KOOSSI-BANGA green leaf cabbage kimchi", seule marque coréenne à avoir remporté le Grand Prix, sera en compétition avec les produits des autres finalistes pour les médailles d'or, d'argent et de bronze.

OURHOME profitera de sa participation au SIAL Paris 2024 pour accélérer ses exportations vers de nouveaux marchés, notamment la France, l'Europe, les Amériques, l'Asie centrale et l'Amérique du Sud. Au cours de l'exposition, l'entreprise recherchera des partenaires stratégiques, tels que des distributeurs et des grands détaillants sur différents marchés.

"Le fait d'avoir été sélectionné comme produit innovant et d'avoir remporté le Grand Prix lors de la plus grande exposition alimentaire au monde est une excellente occasion pour nous de présenter nos capacités de R&D et de fabrication et de promouvoir l'excellence de K-Food à l'échelle mondiale", a déclaré un porte-parole de OURHOME. "Nous prévoyons de développer nos exportations pour nos clients actuels et d'explorer de nouveaux marchés comme l'Europe et le Moyen-Orient.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533208/The_OURHOME_booth_at_SIAL_Paris_2024.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533209/The_poster_image_installed_at_the_OURHOME_booth__SIAL_Paris_2024.jpg