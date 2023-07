Ouverture de la 19ème Foire internationale de Chine occidentale à Chengdu

CHENGDU, Chine, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Un article du Global Times

Photo: Courtesy of The 19th Western China International Fair

La cérémonie d'ouverture de la 19ème Foire internationale de Chine occidentale (WCIF) a eu lieu à Chengdu, le 29 juin. La WCIF, qui durera cinq jours au total, a pour thème « Une nouvelle ère pour la Chine, de nouvelles opportunités pour la Chine occidentale ». Le vice-premier ministre chinois He Lifeng, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a prononcé un discours et annoncé l'ouverture de l'événement. Huang Qiang, secrétaire adjoint du Comité provincial du PCC et gouverneur de la province du Sichuan, a présidé la cérémonie d'ouverture. Pornpetch Wichitcholchai, le président du Sénat de Thaïlande – le pays invité d'honneur à la WCIF de cette année – et Narayan Kaji Shrestha, le vice-premier ministre et ministre népalais des Affaires intérieures, ont prononcé des discours en compagnie d'autres invités.

M. Pornpetch s'est dit honoré que la Thaïlande participe en tant que pays invité d'honneur. « Nous présenterons les réalisations et les forces en matière de développement dans divers domaines au Pavillon national thaïlandais. La WCIF constitue une plateforme efficace pour de nombreux entrepreneurs et investisseurs chinois pour comprendre les politiques et les opportunités d'investissement de la Thaïlande. La Foire favorisera davantage la coopération économique et commerciale entre la Thaïlande et la province du Sichuan ainsi qu'avec la Chine occidentale, ce qui, à long terme, rendra les relations d'amitié entre les deux pays plus stables et plus étroites. Nous sommes disposés à maintenir une coopération étroite avec la Chine occidentale sur la plateforme de la WCIF et à fournir le soutien nécessaire. »

Le Bureau provincial de coopération économique du Sichuan et le Sichuan International Expo Group assumeront conjointement les fonctions de secrétariat du comité organisateur de la WCIF de cette année, et seront également responsables de l'organisation et de la mise en œuvre de l'événement.

Au total, 50 événements seront organisés pendant la WCIF, tels que la 12ème Foire de promotion des investissements en Chine occidentale et la cérémonie de signature des contrats de projets de coopération économique, la 14ème Foire internationale de l'approvisionnement en Chine occidentale et la 17ème Foire de la coopération commerciale et technologique UE-Chine. Des pavillons thématiques et des expositions professionnelles ont été mis en place, tels que le Pavillon de la coopération internationale de l'initiative « Belt and Road » (la Nouvelle route de la soie). La WCIF rassemble d'importantes réalisations en matière de développement dans les régions occidentales, et plus de 500 produits technologiques et produits de style de vie nationaux et étrangers. Plus de 30 activités différentes de promotion des investissements seront organisées, et un grand nombre de projets majeurs seront signés.

