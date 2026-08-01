Ouverture du salon « 2026 AI Product & Application Expo » à Suzhou

SUZHOU, Chine, 1er août 2026 /PRNewswire/ -- Le salon « 2026 AI Product & Application Expo » (Salon 2026 des produits et applications d'IA, ci-après dénommé le « Salon ») a ouvert ses portes le 30 juillet à Suzhou. Cet événement s'articule autour de trois domaines principaux : la nouvelle industrialisation, les modèles de base de l'IA et les infrastructures informatiques, ainsi que l'entrepreneuriat individuel et l'économie des jetons. Il met en avant les dernières avancées en matière d'IA tout en servant de plateforme de haut niveau pour les échanges et la collaboration au sein du secteur.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le rapport annuel sur le développement de l'intelligence artificielle de nouvelle génération (2025-2026) et l'indice de développement de l'intelligence artificielle urbaine en Chine (2025-2026) ont été présentés. Le Salon a également a mis à l'honneur les lauréats du programme « 2026 AI Technology Leadership Talent » (Programme de développement des talents en technologies de l'IA 2026) et a remis des prix aux gagnants de la quatrième édition du Concours d'innovation et d'entrepreneuriat consacré aux applications des produits d'intelligence artificielle. Par ailleurs, Microsoft (China) Co., Ltd. et la municipalité de Suzhou ont signé un accord de coopération stratégique.

Sur une superficie de plus de 15 000 mètres carrés, le salon accueille près de 400 entreprises qui présentent plus de 1 500 produits et solutions. Le Salon de cette année inaugure un nouvel espace dédié à l'énergie pour les entrepreneurs individuels, qui rassemble 18 outils d'agents IA, plus de 50 applications d'IA de pointe, plus de 80 projets d'innovation menés par des jeunes et de nombreux prestataires de services. Le Salon renforce également la collaboration avec la World Artificial Intelligence Conference (WAIC - Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle), en créant des liens bidirectionnels entre la solide base d'applications industrielles de Suzhou et l'écosystème d'innovation de pointe en matière d'IA de Shanghai.

Le parc industriel de Suzhou est devenu le principal pôle de développement du secteur de l'IA dans la ville. Ces dernières années, le parc s'est concentré sur les modèles de base d'IA, les logiciels industriels et la conception de puces d'IA, favorisant ainsi l'intégration de l'IA dans l'économie réelle tout en développant un pôle industriel dédié à l'IA dont la valeur dépasse les 100 milliards de RMB. À la fin de l'année 2025, le parc comptait plus de 1 900 entreprises spécialisées dans l'IA et plus de 1 500 professionnels de haut niveau du secteur. Le parc a également vu naître 20 sociétés cotées en bourse et s'est imposé très tôt comme un leader dans des domaines spécialisés tels que les logiciels industriels, la vision artificielle, les technologies de l'information et de la biotechnologie (ITBT) et les modèles de base de l'IA.