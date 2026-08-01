2026 AI 제품 응용 엑스포, 쑤저우서 개막

쑤저우, 중국 2026년 8월 1일 /PRNewswire/ -- 2026 AI 제품 응용 엑스포(2026 AI Product & Application Expo, 이하 '엑스포')가 7월 30일 쑤저우에서 개막했다. 이번 행사는 신형 산업화, AI 파운데이션 모델 및 컴퓨팅 인프라, OPC 창업 및 토큰 경제 등 3대 핵심 분야에 초점을 맞춘다. 엑스포는 AI 분야의 최신 발전 성과를 선보이는 동시에 업계 교류와 협력을 위한 수준 높은 플랫폼 역할을 한다.

개막식에서는 '차세대 인공지능 발전 연례 보고서(2025-2026)(Annual Report on Next-Generation Artificial Intelligence Development (2025-2026))'와 '중국 도시 인공지능 발전 지수(2025-2026)(China Urban Artificial Intelligence Development Index (2025-2026))'가 발표됐다. 엑스포는 또한 '2026 AI 기술 리더십 인재 프로그램(2026 AI Technology Leadership Talent Program)' 선정자를 표창하고, 제4회 인공지능 제품 응용 혁신 창업 경진대회(the fourth Artificial Intelligence Product Application Innovation and Entrepreneurship Competition) 수상자에게 상을 수여했다. 이와 함께 마이크로소프트(중국)(Microsoft (China) Co., Ltd.)과 쑤저우시 정부(Suzhou Municipal Government)는 전략적 협력 협약을 체결했다.

1만 5000제곱미터가 넘는 규모로 조성된 전시장에는 약 400개 기업이 참가해 1500개 이상의 제품과 솔루션을 선보인다. 올해 엑스포는 새로운 'OPC 에너지 필드(OPC Energy Field)' 구역을 마련해 18개의 AI 에이전트 툴, 50개 이상의 최첨단 AI 응용 프로그램, 80개 이상의 청년 혁신 프로젝트 및 다수의 서비스 제공업체를 한자리에 모았다. 또한 세계인공지능대회(World Artificial Intelligence Conference, WAIC)와의 협력을 강화해 쑤저우의 탄탄한 산업 응용 기반과 상하이의 선도적인 AI 혁신 생태계를 양방향으로 연결한다.

쑤저우 산업단지(Suzhou Industrial Park)는 쑤저우시 AI 산업 발전의 핵심 허브로 자리 잡았다. 최근 몇 년간 이 단지는 AI 파운데이션 모델, 산업용 소프트웨어, AI 칩 설계에 주력해 AI와 실물경제의 융합을 촉진하는 한편, 1000억 위안 이상의 가치를 지닌 AI 산업 클러스터를 구축했다. 2025년 말 기준 이 단지에는 1900개 이상의 AI 관련 기업과 1500명 이상의 고급 산업 전문 인력이 상주하고 있다. 또한 20개의 상장기업을 육성했으며, 산업용 소프트웨어, 머신 비전, 정보기술 및 바이오기술(information technology and biotechnology, ITBT), AI 파운데이션 모델 등 전문 분야에서 선도적 입지를 조기에 확보했다.

SOURCE Suzhou Industrial Park