Paris Rhône, le mousseur à lait le plus vendu sur Amazon, fait son entrée sur TikTok afin d'améliorer la qualité de vos préparations quotidiennes

PARIS, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Paris Rhône , la marque de mousseurs à lait électriques préférée des Européens, fait son entrée sur le marché américain. Avec le lancement de sa boutique officielle sur TikTok, elle est prête à s'engager auprès du public américain, en proposant ses mousseurs à lait réputés et ses caractéristiques uniques.

« Je suis ravie d'annoncer que Paris Rhône, le leader incontesté des mousseurs à lait électriques en Europe, qui compte une clientèle impressionnante composée de millions de clients enthousiastes, se lance dans une aventure palpitante d'expansion sur le marché américain, a déclaré Maggie Ma, vice-présidente de Paris Rhône. Notre objectif est d'accroître la notoriété de la marque, d'entrer en contact direct avec les consommateurs américains et de conquérir le paysage concurrentiel des amateurs de mousseurs. »

Paris Rhône - Mousseur à lait électrique 4 en 1 MF010

Découvrez l'élégance de Paris avec l'extraordinaire mousseur à lait électrique Paris Rhône, inspiré de l'emblématique Tour Eiffel. Cet appareil au design agréable ne se contente pas de décorer votre cuisine, il présente également un design ergonomique qui garantit une prise en main confortable. Parfaitement adapté à la période de Noël, il constitue un excellent cadeau.

Appareil multifonctionnel 4-en-1 : imaginez-vous en train de savourer une tasse de café parfaite tous les matins, avec une mousse si crémeuse et onctueuse qu'elle transforme votre pause café ordinaire en un instant privilégié. Le mousseur 4 en 1 vous permet de chauffer le lait à la perfection ou de le fouetter pour obtenir une mousse chaude et dense, une mousse chaude et aérée ou même une mousse froide, selon vos envies.

Commande à bouton unique et fonctionnement silencieux : bénéficiez d'une délicieuse simplicité grâce à la commande à un seul bouton et au fonctionnement silencieux. Passez d'un mode à l'autre sans effort et, en seulement 2 minutes, savourez une mousse de lait parfumée sans le moindre bruit.

Rinçage et nettoyage : le mousseur à lait électrique Paris Rhône est doté d'un revêtement intérieur antiadhésif alimentaire, ce qui le rend très facile à nettoyer. Il suffit de le rincer à l'eau courante et de l'essuyer avec un chiffon doux pour préserver votre santé et votre hygiène.

Arrêt automatique et fiabilité extrême : le mousseur à lait électrique Paris Rhône est équipé d'un système d'arrêt automatique et est certifié ETL pour une sécurité et une fiabilité inégalées. Votre lait ou votre mousse seront toujours préparés à la température idéale.

Paris Rhône - Mousseur à lait électrique 500 ml MF005

Cet appareil remarquable est doté d'une fonctionnalité 4 en 1, qui permet de préparer du chocolat chaud, de chauffer du lait et de produire de la mousse chaude ou froide pour vos boissons. En 2 minutes, il produit aisément une mousse de café de qualité professionnelle, améliorant ainsi la qualité de votre café. Avec une capacité de 500 ml pour le chauffage et de 250 ml pour la mousse, il améliore la dégustation de vos boissons préférées.

Appareil multifonctionnel 4-en-1 : Le mousseur à lait électrique multifonctionnel est capable de chauffer le lait à 60±5℃, de faire du chocolat chaud et de faire de la mousse chaude ou froide pour votre café, latte, cappuccino, macchiato et autres boissons.

Plus grande capacité et bec verseur coudé : Un grand récipient peut produire 500 ml de chocolat chaud ou lait ou bien 250 ml de mousse de lait chaude ou froide à la fois, idéal pour une dégustation en famille ou entre amis, à la maison ou au bureau. Le bec verseur coudé est idéal pour le latte art et évite de renverser le contenu.

Mousse rapide et délicate : En seulement 2 minutes, vous pouvez déguster vos boissons préférées avec un nappage mousseux ; la mousse dense produite par le mousseur à café rehausse le goût délicat de vos boissons de qualité professionnelle.

Chocolat chaud de luxe : Doté d'un couvercle pour chocolat au design unique, ce moussoir à lait électrique peut préparer du chocolat chaud avec une température allant jusqu'à 85℃, pour vous offrir une tasse de cacao chaud. C'est également une bonne idée cadeau.

À propos de Paris Rhône

Depuis sa création en 1915, Paris Rhône s'est engagé à développer des produits qui améliorent la vie quotidienne des clients et leur qualité de vie en général. La décision stratégique de se développer sur le marché américain et d'établir une boutique TikTok permet un engagement direct avec les consommateurs américains, en présentant des mousseurs à lait de haute qualité et des fonctionnalités innovantes. Pour en savoir plus, consultez le site officiel de Paris Rhône ici , et découvrez la boutique TikTok de Paris Rhône ici .

