Payment Fraud Intelligence étend l'Intelligence Cloud de Recorded Future

BOSTON, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Recorded Future, la plus grande société de renseignements au monde, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son Intelligence Cloud avec Payment Fraud Intelligence , une source unique de vérité pour identifier, atténuer et prévenir la fraude aux moyens de paiement. Payment Fraud Intelligence permet à ceux qui se concentrent sur la fraude aux moyens de paiement, notamment les institutions financières, les émetteurs de cartes et les fournisseurs de commerce électronique, de perturber l'ensemble du cycle de vie de la fraude aux moyens de paiement en aidant à détecter les infrastructures e-skimmer , les cartes compromises , et les portefeuilles de crypto-monnaie associés à des activités malveillantes.

La fraude aux moyens de paiement est un secteur d'activité qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui touche les commerçants, les titulaires de cartes et les institutions financières. Elle entraînera des pertes de plus de 400 milliards de dollars au niveau mondial au cours de la prochaine décennie. Historiquement, l'industrie a adopté une approche réactive , attendant que les achats frauduleux aient lieu, puis essayant de limiter les pertes, ce qui entraîne des dommages supplémentaires à la réputation et des pertes financières. Recorded Future dispose d'une visibilité inégalée sur l'ensemble de l'infrastructure de la fraude aux moyens de paiement, ce qui permet aux clients de perturber les activités criminelles en détectant de manière proactive les données de paiement vendues sur le dark web, en trouvant les sites de commerce électronique infectés par des e-skimmers et en cartographiant des milliers de commerçants testeurs utilisés pour valider les cartes avant qu'elles ne soient utilisées frauduleusement.

Le service Payment Fraud Intelligence de Recorded Future permet aux équipes chargées de la lutte contre la fraude aux moyens de paiement d'agir de manière proactive :

Identifier les points d'achat communs (CPP) compromis

Améliorer les modèles d'exposition au risque et réduire le potentiel de fraude

Améliorer les mesures du taux de fraude moyen sur l'ensemble d'un portefeuille de cartes

Détecter l'infrastructure des attaquants utilisée pour pirater les données des cartes de paiement

Grâce à Recorded Future Payment Fraud Intelligence, l'équipe de prévention des fraudes à la carte de Swedbank est automatiquement alertée lorsque ses cartes ont été compromises et mises en vente sur le dark web, ce qui lui permet de bloquer et de remplacer les cartes de manière préventive, avant que la fraude ne se produise.

« Recorded Future s'intègre aux systèmes de détection de la fraude pour améliorer l'efficacité des algorithmes de détection et scanne de manière proactive le dark web pour trouver les cartes compromises et révéler l'infrastructure des attaquants afin d'identifier les infections actives et les périodes d'exposition complètes. Désormais, les institutions financières peuvent élaborer et mettre en œuvre des stratégies d'atténuation efficaces pour contrer l'effet des compromissions de cartes de paiement et des attaques de fraude ultérieures avant que les attaques ne puissent se produire. » - Andrei Barysevich, Vice-président, solutions de lutte contre la fraude, Recorded Future

À propos de Recorded Future

Recorded Future est la plus grande société de renseignements au monde. L'Intelligence Cloud de Recorded Future offre une couverture complète des adversaires, des infrastructures et des cibles. En combinant la collecte et l'analyse automatisée de données persistantes et omniprésentes à l'analyse humaine, Recorded Future offre une visibilité en temps réel sur le vaste paysage numérique et permet aux clients de prendre des mesures proactives pour perturber leurs adversaires et assurer la sécurité de leurs employés, de leurs systèmes et de leur infrastructure. Basée à Boston et disposant de bureaux et d'employés dans le monde entier, Recorded Future travaille avec plus de 1 500 entreprises et organisations gouvernementales dans plus de 64 pays. Pour en savoir plus, consultez le site recordedfuture.com .

