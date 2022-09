Payment Fraud Intelligence erweitert die Recorded Future Intelligence Cloud

Echtzeit-Informationen aus dem Dark Web ermöglichen Finanzinstituten, Kartenherausgebern und E-Commerce-Anbietern die Verhinderung von Zahlungsbetrug

BOSTON, 8. September 2022 /PRNewswire/ -- Recorded Future, das weltgrößte Intelligence-Unternehmen, hat heute die Erweiterung seiner Intelligence Cloud um Payment Fraud Intelligence bekannt gegeben, eine einzige Quelle der Wahrheit für die Identifizierung, Abschwächung und Verhinderung von Zahlungsbetrug. Payment Fraud Intelligence ermöglicht es denjenigen, die sich mit Betrug im Zahlungsverkehr befassen, einschließlich Finanzinstituten, Kartenausstellern und E-Commerce-Anbietern, den gesamten Lebenszyklus des Zahlungsbetrugs zu unterbrechen, indem es hilft, E-Skimmer-Infrastruktur, kompromittierte Karten und Krypto-Wallets in Verbindung mit bösartigen Aktivitäten zu erkennen.

Betrug im Zahlungsverkehr ist ein milliardenschwerer Wirtschaftszweig, der sich auf Händler, Karteninhaber und Finanzinstitute auswirkt, und in den nächsten zehn Jahren weltweit Verluste in Höhe von über 400 Milliarden Dollar verursachen wird. In der Vergangenheit hat die Branche einen reaktiven Ansatz verfolgt und gewartet, bis betrügerische Käufe getätigt wurden, um dann zu sersuchen, die Verluste zu begrenzen. Dies führte zu weiteren Rufschädigungen und finanziellen Verlusten. Recorded Future hat einen beispiellosen Einblick in die gesamte Infrastruktur für Zahlungsbetrug und ermöglicht es seinen Kunden, kriminelle Aktivitäten zu unterbinden, indem sie proaktiv Zahlungsdaten erkennen, die im Dark Web verkauft werden, E-Commerce-Websites finden, die mit E-Skimmern infiziert sind, und Tausende von Testhändlern abbilden, die zur Validierung von Karten verwendet werden, bevor diese betrügerisch eingesetzt werden.

Recorded Futures Payment Fraud Intelligence ermöglicht es den Teams für Zahlungsbetrug, proaktiv zu handeln:

Aufzeigen kompromittierter gemeinsamer Einkaufspunkte (CPPs)

Verbesserung der Risikomodelle und Verringerung des Betrugspotenzials

Verbesserung der durchschnittlichen Betrugsrate in einem gesamten Kartenportfolio

Erkennung der Infrastruktur von Angreifern, die zum Abschöpfen von Zahlungskartendaten verwendet werden

Mit Recorded Future Payment Fraud Intelligence kann das Team für Kartenbetrugsprävention bei der Swedbank automatisch alarmiert, wenn seine Karten kompromittiert und im Dark Web zum Verkauf angeboten werden. So kann das Team die Karten präventiv sperren und ersetzen, bevor es zu einem Betrug kommt.

„Recorded Future lässt sich in Betrugserkennungssysteme integrieren, um die Wirksamkeit der Erkennungsalgorithmen zu verbessern, und scannt proaktiv das Dark Web, um kompromittierte Karten zu finden und die Infrastruktur der Angreifer aufzudecken, um aktive Infektionen und vollständige Expositionszeiträume zu identifizieren. Jetzt können Finanzinstitute wirksame Schutzstrategien entwickeln und umsetzen, um den Auswirkungen der Kompromittierung von Zahlungskarten und nachfolgenden Betrugsangriffen entgegenzuwirken, bevor es zu Angriffen kommen kann." - Andrei Barysevich, Vice President, Fraud Solutions, Recorded Future.

Informationen zu Recorded Future

Recorded Future ist das größte Nachrichtendienstunternehmen der Welt. Die Intelligence Cloud von Recorded Future bietet eine vollständige Abdeckung von Gegnern, Infrastruktur und Zielen. Durch die Kombination von kontinuierlicher und flächendeckender automatischer Datenerfassung und -analyse mit menschlicher Analyse bietet Recorded Future Echtzeiteinblicke in die digitale Landschaft und versetzt Kunden in die Lage, proaktiv zu handeln, um Angreifer zu stören und ihre Mitarbeiter, Systeme und Infrastrukturen zu schützen. Recorded Future hat seinen Hauptsitz in Boston und verfügt über Niederlassungen und Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Das Unternehmen arbeitet mit über 1.500 Unternehmen und Regierungsorganisationen in mehr als 64 Ländern zusammen. Erfahren Sie mehr unter: recordedfuture.com.

