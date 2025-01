Pearson et Microsoft annoncent un partenariat pluriannuel pour transformer l'avenir de l'apprentissage et du travail avec l'IA

Les deux entreprises s'engagent à transformer et à développer les compétences et l'apprentissage en matière d'IA des apprenants, des travailleurs et des employeurs

Pearson bénéficiera davantage des capacités du cloud Microsoft Azure et des outils d'IA, notamment en déployant Microsoft 365 Copilot auprès de l'ensemble de ses effectifs

Microsoft bénéficiera davantage des services d'évaluation et d'apprentissage de Pearson

LONDRES et REDMOND, Washington, 15 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Microsoft Corp. (NASDAQ : MSFT) et Pearson (FTSE : PSON.L), leader mondial de l'apprentissage tout au long de la vie, a annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique visant à relever l'un des principaux défis auxquels sont confrontées les organisations à l'échelle mondiale : les compétences à l'ère de l'IA. Le partenariat se concentrera sur la fourniture aux employeurs, aux travailleurs et aux apprenants de nouveaux produits et services alimentés par l'IA pour aider à préparer les effectifs actuels et futurs dans tous les secteurs à l'ère du travail s'inscrivant dans une économie pilotée par l'IA. En combinant l'expertise de Pearson en matière d'apprentissage et d'évaluation avec les technologies cloud et d'IA de Microsoft, ce partenariat jouera un rôle fondamental en aidant les organisations à réaliser la pleine valeur de l'IA par le biais de la requalification.

Une enquête mondiale de l'IDC [i] a révélé que le manque de travailleurs qualifiés est le plus grand défi pour les entreprises qui mettent en œuvre la technologie de l'IA au sein de leur organisation. Le 2024 Work Trend Index Annual Report de Microsoft et LinkedIn a également révélé que 66 % des dirigeants déclarent qu'ils n'embaucheraient pas quelqu'un qui n'a pas de compétences en matière d'IA. Pearson's Skills Outlook : Reclaim the Clock Cette recherche montre que l'IA générative peut aider les travailleurs américains à économiser 78 millions d'heures par semaine sur les tâches routinières et répétitives qui remplissent souvent leur journée et peuvent conduire au burnout.

Repenser la requalification pour stimuler la croissance

Étant donné le besoin urgent de repenser l'apprentissage et de requalifier les travailleurs, Microsoft et Pearson collaboreront de plusieurs manières, notamment :

Apprentissage personnalisé à grande échelle : Pearson alimentera ses services de contenu, d'évaluation, de perfectionnement et de certification de confiance et de renommée mondiale avec l'infrastructure informatique et d'IA de Microsoft Azure Cloud. Ce partenariat aidera Pearson à développer davantage les capacités en matière d'IA et de technologie dans l'ensemble de l'entreprise, en rendant l'apprentissage personnalisé et les services basés sur l'IA disponibles à des millions d'apprenants, à différents stades de leur parcours d'apprentissage, dans le monde entier.

Omar Abbosh, PDG de Pearson, a déclaré : « L'IA est à l'origine d'une véritable révolution dans l'éducation et le travail, et nous devons réinventer la façon dont les gens apprennent pour être à la hauteur de ce moment crucial. Le partenariat avec Microsoft nous permet d'atteindre un plus grand nombre d'apprenants que jamais. En associant le leadership de Microsoft en matière d'IA et les services de formation et d'apprentissage de Pearson, , nous pouvons apporter aux apprenants en entreprise précisément ce dont ils ont besoin pour avancer dans leur carrière et les aider à réaliser la vie qu'ils imaginent. Ce nouveau chapitre avec Microsoft est une autre façon de renforcer notre engagement à développer l'IA dans nos produits et à nous concentrer davantage sur le marché des entreprises. Plus important encore, il reflète les opportunités à venir pour Pearson et les personnes que nous servons ».

Judson Althoff, vice-président exécutif et directeur commercial de Microsoft, a déclaré : « La vitesse et l'ampleur des innovations actuelles en matière d'IA offrent aux entreprises de tous les secteurs la possibilité d'accélérer la transformation de l'IA. Alors que les investissements dans l'IA augmentent, la demande de formation et de soutien pour permettre une utilisation efficace et responsable de l'IA n'a jamais été aussi forte. Nous sommes ravis de nous associer à Pearson pour aider les entreprises internationales à développer des expériences d'apprentissage qui permettent aux employés d'acquérir les compétences en IA nécessaires pour faire progresser leur carrière et obtenir de meilleurs résultats ».

Ce partenariat s'inscrit dans le prolongement des efforts déployés par Microsoft et Pearson pour offrir des compétences en matière d'IA à des personnes du monde entier. En 2024, Microsoft et ses partenaires ont formé et certifié plus de 23 millions de personnes en compétences numériques. Pearson a lancé sa certification Generative AI Foundations pour doter les professionnels et les étudiants des compétences essentielles nécessaires pour travailler avec les technologies d'IA générative. En outre, des organisations du monde entier utilisent Pearson VUE, ainsi que la capacité Faethm de Pearson basée sur l'IA, et le badge Credly pour diagnostiquer, évaluer et certifier les compétences. Pour en savoir plus sur les ressources de Microsoft en matière de compétences en IA, visitez la page AI Skills Navigator.

À propos de Pearson

Chez Pearson (FTSE : PSON.L), notre objectif est simple : aider les gens à réaliser la vie qu'ils imaginent grâce à l'apprentissage. Nous pensons que chaque opportunité d'apprentissage est une chance de percée personnelle. C'est pourquoi nos 18 000 employés de Pearson s'engagent à créer des expériences d'apprentissage dynamiques et enrichissantes conçues pour avoir un impact sur la vie réelle. Nous sommes le leader mondial de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Nous proposons à nos clients, dans près de 200 pays, des contenus numériques, des évaluations, des qualifications et des données. Pour nous, l'apprentissage n'est pas seulement ce que nous faisons. C'est ce que nous sommes. Visitez-nous sur pearsonplc.com

À propos de Microsoft

Microsoft (Nasdaq « MSFT » @microsoft) crée des plateformes et des outils alimentés par l'IA pour offrir des solutions innovantes qui répondent aux besoins en constante évolution de nos clients. L'entreprise technologique s'est engagée à rendre l'IA largement disponible et à le faire de manière responsable, avec pour mission de permettre à chaque personne et à chaque organisation de la planète d'accomplir davantage.

