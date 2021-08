PepsiCo annonce des mesures d'optimisation de portefeuille pour les activités du secteur des jus en Amérique du Nord et en Europe

PURCHASE, New York, 4 août 2021 /PRNewswire/ -- PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec PAI Partners (PAI) pour vendre Tropicana, Naked et d'autres marques de jus sélectionnées en Amérique du Nord, ainsi qu'une option irrévocable pour vendre certaines entreprises de fabrication de jus en Europe, ce qui se traduira par des recettes fiscales d'environ 3,3 milliards de dollars tout en conservant une participation sans contrôle de 39 % dans une nouvelle co-entreprise. PAI, une société de capital-investissement de premier plan possédant une solide expérience dans le domaine de l'alimentation et des boissons, sera l'actionnaire majoritaire de l'entreprise transférée, tandis que PepsiCo conservera les droits de distribution exclusifs aux États-Unis pour le portefeuille de marques de son système de livraison directe en magasin réfrigérée, le meilleur de sa catégorie, pour les canaux des petits formats et des services alimentaires.

« Cette co-entreprise avec PAI nous permet de réaliser une valeur initiale importante, tout en fournissant l'attention et les ressources nécessaires pour générer une croissance supplémentaire à long terme pour ces marques favorites », a déclaré Ramon Laguarta, PDG de PepsiCo. « En outre, cela nous permettra de nous concentrer sur notre portefeuille actuel d'offres diversifiées, y compris la croissance de notre portefeuille de goûters plus seins, de boissons sans calories et de produits comme SodaStream qui visent à être meilleurs pour les gens et la planète. »

« Nous sommes ravis de faire entrer ces marques de boissons historiques dans le portefeuille de PAI par le biais d'un autre partenariat avec un leader mondial de l'alimentation et des boissons. Nous pensons qu'il y a un grand potentiel de croissance à réaliser grâce à des investissements dans l'innovation de produits, l'expansion dans des catégories adjacentes et l'amélioration de l'échelle dans les boissons de jus de fruits de marque et d'autres catégories réfrigérées », a déclaré Frédéric Stévenin, associé directeur chez PAI. « Nous sommes également ravis que PepsiCo reste impliqué en tant que partenaire dans notre co-entreprise, alors que nous mettons en œuvre nos plans pour assurer le succès futur de ces marques. »

Ces entreprises spécialisées dans les jus ont généré environ 3 milliards de dollars de revenus nets en 2020 avec des marges bénéficiaires d'exploitation inférieures à la marge d'exploitation globale de PepsiCo en 2020. PepsiCo prévoit d'utiliser le produit de la vente de ces actifs principalement pour renforcer son bilan et réaliser des investissements organiques dans l'entreprise. La transaction devrait être conclue à la fin de 2021 ou au début de 2022, sous réserve des conditions habituelles, y compris les consultations des comités d'entreprise et les approbations réglementaires.

Centerview Partners LLC agit à titre de conseiller financier de PepsiCo. Gibson, Dunn & Crutcher LLP agit à titre de conseiller principal auprès de PepsiCo et Davis Polk & Wardwell LLP à titre d'avocat américain en droit fiscal et antitrust. J.P. Morgan Securities LLC agit à titre de conseiller financier de PAI. Willkie Farr & Gallagher LLP agit à titre de conseiller juridique pour PAI et Latham & Watkins LLP agit à titre de conseiller en financement.

À propos de PAI Partners

PAI Partners est une société de capital-investissement de premier plan qui investit dans des entreprises leaders sur le marché dans le monde entier. Elle possède une expérience considérable dans le secteur de l'alimentation et des boissons et investit actuellement dans Froneri, le deuxième fabricant mondial de crème glacée et Ecotone, un leader de l'alimentation saine et durable. Elle gère environ 15 milliards d'euros de fonds dédiés aux rachats d'entreprises et, depuis 1994, a réalisé 84 investissements dans 11 pays, représentant plus de 65 milliards d'euros en valeur de transaction. PAI s'est forgée un palmarès exceptionnel en s'associant à des équipes de direction ambitieuses. Son point de vue unique, son expérience sectorielle inégalée et sa vision à long terme permettent aux entreprises de réaliser leur plein potentiel et de le dépasser. Pour en savoir plus sur l'histoire de PAI, son équipe et son approche, rendez-vous sur le site : www.paipartners.com.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont appréciés par les consommateurs plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. PepsiCo a généré plus de 70 milliards de dollars de revenus nets en 2020, grâce à un portefeuille complémentaire d'aliments et de boissons comprenant Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana et SodaStream. Le portefeuille des produits de PepsiCo comprend une vaste gamme d'aliments et de boissons agréables, soit 23 marques qui génèrent des ventes au détail annuelles estimées à plus d'un milliard de dollars chacune.

Notre vocation chez PepsiCo est de devenir le leader mondial des aliments et boissons pratiques. « Gagner avec un objectif » reflète notre ambition de gagner durablement sur le marché et d'intégrer notre objectif dans tous les aspects de notre stratégie commerciale et de nos marques. Pour plus d'informations, visitez www.pepsico.com.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens du Private Securities Litigation Reform Act (réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Les déclarations prospectives sont généralement identifiése par l'inclusion de mots tels que « but », « prévoir », « croire », « conduire », « estimer », « s'attendre à », « viser », « pouvoir », « planifier », « projet », « stratégie », « cible » et « sera » ou des déclarations ou des variations similaires de ces termes et d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations, y compris l'incidence de la COVID-19 ; la demande future de produits de PepsiCo ; l'atteinte à la réputation ou à l'image de marque de PepsiCo ; les questions ou préoccupations relatives à la qualité et à la sécurité des produits ; la capacité de PepsiCo à livrer une concurrence efficace ; la capacité de PepsiCo à attirer, à former et à conserver une main-d'œuvre hautement qualifiée et diversifiée ; les pénuries d'eau ; les changements dans le paysage de la vente au détail ou dans les ventes à tout client clé ; les perturbations de la chaîne d'approvisionnement de PepsiCo ; les conditions politiques ou sociales sur les marchés où les produits de PepsiCo sont fabriqués, distribués ou vendus ; la capacité de PepsiCo à accroître ses activités sur les marchés émergents et en développement ; l'évolution des conditions économiques dans les pays dans lesquels PepsiCo exerce ses activités ; les cyber-incidents et autres perturbations à venir ; l'incapacité à mener à bien ou à gérer des transactions stratégiques ; la dépendance de PepsiCo à l'égard de fournisseurs de services tiers ; les changements climatiques ou les mesures de lutte contre les changements climatiques ; les grèves ou les arrêts de travail ; l'incapacité de tirer profit des initiatives de productivité de PepsiCo ; la détérioration des estimations et des hypothèses sous-jacentes concernant les performances futures pouvant entraîner une charge de dépréciation ; les fluctuations ou autres changements des taux de change ; toute dégradation ou dégradation potentielle des notations de crédit de PepsiCo ; l'imposition ou proposition d'imposition de taxes nouvelles ou accrues visant les produits de PepsiCo ; imposition de restrictions sur la commercialisation ou la vente des produits de PepsiCo ; les modifications des lois et règlements relatifs à l'utilisation ou à l'élimination des plastiques ou autres emballages des produits de PepsiCo ; le non-respect des lois sur la protection des données personnelles et la confidentialité ; l'augmentation des taux d'imposition, les modifications apportées aux lois sur l'impôt sur le revenu ou les désaccords avec les autorités fiscales ; l'incapacité de protéger adéquatement les droits de propriété intellectuelle de PepsiCo ou la violation des droits de propriété intellectuelle de la part de tiers ; le non-respect des lois et des règlements applicables ; et les responsabilités et les coûts potentiels découlant de litiges, de réclamations, de procédures judiciaires ou réglementaires, d'enquêtes ou de recherches.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces facteurs et d'autres qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de PepsiCo diffèrent considérablement de ceux présentés dans le présent document, veuillez consulter les documents déposés par PepsiCo auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son plus récent rapport annuel sur le formulaire 10-K et les rapports subséquents sur les formules 10-Q et 8-K. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier entièrement à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites. PepsiCo ne s'engage pas à mettre à jour ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

