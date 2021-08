PepsiCo kondigt acties aan voor portefeuilleoptimalisering van sapbedrijven in Noord-Amerika en Europa

PURCHASE, N.Y., 4 augustus 2021 /PRNewswire/ -- PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) kondige vandaag aan dat het een overeenkomst is aangegaan met PAI Partners (PAI) om Tropicana, Naked en andere bepaalde sapmerken in Noord-Amerika te verkopen, en een onherroepelijke optie om bepaalde sapbedrijven in Europa te verkopen. Dit zal resulteren in een gecombineerde opbrengst voor belasting van ongeveer $ 3,3 miljard, met behoud van een 39% minderheidsbelang in een nieuwe gevormde joint venture. PAI, een toonaangevend private-equitybedrijf met een uitgebreide ervaring in de voedsel- en drankensector, wordt de meerderheidsaandeelhouder van het overgedragen bedrijf, waarbij PepsiCo de exclusieve Amerikaanse distributierechten behoudt om zijn merken direct en gekoeld te leveren aan winkels in kleine en food service-kanalen.

"Deze joint venture met PAI stelt ons in staat om op voorhand aanzienlijke waarde te realiseren en tegelijkertijd de aandacht en middelen te leveren die nodig zijn om deze geliefde merken op lange termijn extra te laten groeien", aldus PepsiCo-voorzitter en CEO Ramon Laguarta. "Daarnaast geeft het ons de vrijheid om ons te concentreren op de bestaande portefeuille met zijn gevarieerde aanbod, waaronder het uitbreiden van ons aanbod aan gezondere snacks, caloriearme dranken en producten als SodaStream, die erop gericht zijn om beter te zijn voor mensen en de planeet."

"We zijn verheugd om deze legendarische drankmerken in de PAI-portefeuille op te kunnen nemen door opnieuw een samenwerking met een toonaangevend wereldwijd voedingsmiddelen- en drankenbedrijf aan te gaan. We geloven dat er een groot groeipotentieel is door investeringen in productinnovatie, uitbreiding naar aangrenzende categorieën en schaalvergroting in merksapdranken en andere gekoelde categorieën", aldus Frédéric Stévenin, Managing Partner bij PAI. "We zijn ook verheugd dat PepsiCo betrokken zal blijven als onze partner in de joint venture bij de uitvoering van onze plannen om het toekomstige succes van deze merken te stimuleren."

Deze sapbedrijven leverden in 2020 ongeveer $ 3 miljard aan netto-omzet, met operationele winstmarges die lager waren dan PepsiCo's totale operationele marge in 2020. PepsiCo verwacht de opbrengst van de verkoop van deze activa primair te gebruiken om de balans te versterken en organische investeringen in de sector te doen. De transactie wordt naar verwachting aan het eind van 2021 of het begin van 2022 afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder overleg met de ondernemingsraad en regelgevende goedkeuring.

Centerview Partners LLC treedt op als financieel adviseur van PepsiCo. Gibson, Dunn & Crutcher LLP treedt op als leidend raadsman van PepsiCo en Davis Polk & Wardwell LLP als belasting- en antitrustadviseur voor de VS. J.P. Morgan Securities LLC treedt op als financieel adviseur van PAI. Willkie Farr & Gallagher LLP treedt op als juridisch adviseur van PAI en Latham & Watkins LLP als financieel adviseur.

Over PAI Partners

PAI Partners is een vooraanstaand private equity-bedrijf dat in marktleiders over de hele wereld investeert. Het bedrijf heeft uitgebreide ervaring in de voedsel- en drankensector, en heeft momenteel geïnvesteerd in Froneri, de op een na grootste ijsfabrikant ter wereld, en Ecotone, een leider op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Het beheert zo'n € 15 miljard aan speciale buy-outfondsen en heeft sinds 1994 in 84 bedrijven in 11 landen geïnvesteerd, goed voor een transactiewaarde van meer dan € 65 miljard. PAI heeft een uitstekende staat van dienst opgebouwd door samen te werken met ambitieuze managementteams. Met zijn unieke perspectief, ongeëvenaarde sectorervaring en langetermijnvisie helpt PAI bedrijven om hun volledige potentieel waar te maken en te overtreffen. Lees meer over het verhaal, het team en de benadering van PAI op: www.paipartners.com.

Over PepsiCo

Elke dag genieten consumenten in meer dan 200 landen en gebieden overal ter wereld meer dan een miljard keer van PepsiCo-producten. Op basis van een elkaar aanvullende voedingsmiddelen- en drankenportefeuille met onder andere Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana en SodaStream genereerde PepsiCo in 2020 meer dan $ 70 miljard aan netto-inkomsten. PepsiCo's productenportefeuille omvat een breed scala aan eten en drinken, waaronder 23 merken die jaarlijks elk meer dan $ 1 miljard aan geschatte verkopen genereren.

Door PepsiCo aan te sturen, willen we onze visie bereiken om wereldleider te zijn op het gebied van gemaksvoedsel en -dranken en betekenisvol te winnen. "Betekenisvol winnen" weerspiegelt onze ambitie om in de marktplaats op een duurzame manier te winnen en betekenis toe te voegen aan alle aspecten van onze bedrijfsstrategie en merken. Kijk voor meer informatie op www.pepsico.com.

Waarschuwende verklaring

Dit bericht bevat verklaringen die gezien kunnen worden 'toekomstgerichte verklaringen' ("forward-looking statements") binnen de betekenis van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Toekomstgerichte verklaringen worden in de regel geïdentificeerd door het gebruik van woorden als "doelstelling," "anticiperen," "geloven," "aandrijven," "inschatten," "verwachten," "doel," "willen," "kunnen," "plan," "project," "strategie," "target" en "zullen", of vergelijkbare verklaringen of variaties op dergelijke terminologie en andere vergelijkbare uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen brengen inherent risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die in dergelijke verklaringen worden voorspeld, waaronder de impact van COVID-19; de toekomstige vraag naar PepsiCo's producten; schade aan de reputatie of het merkimago van PepsiCo; problemen of zorgen met betrekking tot productkwaliteit en veiligheid; PepsiCo's vermogen om doelgericht te concurreren; PepsiCo's vermogen om hoogopgeleid en divers personeelsbestand aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden; waterschaarste; veranderingen in het winkellandschap of in de verkoop aan een belangrijke klant; verstoring van de toeleveringsketen van PepsiCo; politieke of maatschappelijke omstandigheden op de markten waar de producten van PepsiCo worden gemaakt, geproduceerd, gedistribueerd of verkocht; PepsiCo's vermogen om zijn activiteiten te laten groeien in opkomende markten en markten in ontwikkeling; veranderingen in de economische omstandigheden in de landen waar PepsiCo actief is; toekomstige cyberincidenten en andere verstoringen; het niet met succes afronden of beheren van strategische transacties; PepsiCo's afhankelijkheid van externe dienstverleners; klimaatverandering of maatregelen om wat aan klimaatverandering te doen; stakingen of werkonderbrekingen; het niet waarmaken van voordelen van PepsiCo's productiviteitsinitiatieven; verslechtering van schattingen en onderliggende veronderstellingen met betrekking tot toekomstige prestaties, die kunnen leiden tot een bijzondere waardevermindering; schommelingen of andere veranderingen in wisselkoersen; elke (mogelijke) verlaging van de kredietwaardigheid van PepsiCo; het opleggen of voorstellen van nieuwe of verhoogde belastingen gericht op PepsiCo's producten; het opleggen van beperkingen op de marketing of verkoop van PepsiCo's producten; wijzigingen in wet- en regelgeving aangaande het gebruik of de verwijdering van plastic of andere verpakkingen van PepsiCo's producten; het niet naleven van de wetten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en privacy; verhoging van de inkomstenbelastingtarieven, wijzigingen in de inkomstenbelastingwetten of meningsverschillen met de belastingdienst; het niet adequaat beschermen van PepsiCo's intellectuele eigendomsrechten of inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van anderen; het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving; en mogelijke aansprakelijkheden en kosten van rechtszaken, claims, juridische of regelgevende procedures, vragen of onderzoeken.

Raadpleeg voor aanvullende informatie over deze en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van PepsiCo wezenlijk verschillen van de hier uiteengezette resultaten PepsiCo's deponeringen bij de Securities and Exchange Commission, waaronder het meest recente jaarverslag op Formulier 10-K en daaropvolgende rapporten op Formulieren 10-Q en 8-K. Beleggers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die alleen geldig zijn op de datum waarop ze zijn gedaan. PepsiCo neemt geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen bij te stellen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Contactpersonen:

Voor PepsiCo:

Carrie Ratner

[email protected]

Voor PAI Partners:

Brian Ruby / Chris Gillick

ICR

[email protected]

