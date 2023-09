Performance Health annonce l'acquisition de Sissel France

Un important distributeur de produits de soins et de bien-être en France

WARRENVILLE, Illinois, 7 sept. 2023 /PRNewswire/ -- Performance Health est heureux d'annoncer l'acquisition de Sissel France, un distributeur de produits de consommation et de produits professionnels de premier plan en France. Avec un héritage de plus de 30 ans sur le marché des produits médicaux et paramédicaux, les marques et produits spécifiques de Sissel France sont en harmonie avec la mission de Performance Health d'aider les gens à se sentir bien, à être plus performants et à vivre le mieux possible.

« L'acquisition de Sissel marque une expansion stratégique de notre offre de produits en France et illustre la croissance de notre famille de marques. Elle consolide notre présence dans l'industrie en élargissant notre clientèle et notre portée sur le marché, a déclaré Greg Nulty, directeur général. En combinant les forces de Performance Health et de Sissel France, nous ouvrons des possibilités de croissance en nous appuyant sur les bases solides des activités existantes de Performance Health en France. »

Grâce à cette acquisition, Performance Health sera en mesure de tirer parti des capacités d'entreposage locales, améliorant ainsi sa capacité à servir les clients plus efficacement.

« Chez Sissel France, notre gamme de produits est diversifiée et conçue pour répondre à divers besoins de bien-être, en améliorant différents aspects de la vie. Nos catégories de produits incluent Bien assis, Bien dormir, Bien bouger, Bien-être et Soins & Esthétique. Nous sommes leaders dans la distribution de produits médicaux aux kinésithérapeutes sur le marché français. Nous sommes ravis de nous associer à Performance Health pour aider les consommateurs à vivre leur vie au mieux », a déclaré Cédric Meunier, directeur de Sissel France.

Au cours de la transition, les deux entreprises restent fidèles au statu quo et s'engagent à fournir des produits et des services de premier ordre qui enrichissent la vie des clients. Performance Health est incroyablement reconnaissant du soutien continu de ses clients, partenaires et parties prenantes, et se réjouit à l'idée d'un nouveau chapitre passionnant qui aura un impact positif sur le bien-être dans le monde entier.

À propos de Performance Health

Basé à Warrenville, dans l'Illinois, Performance Health est un leader des soins de santé aux consommateurs et le plus grand fabricant et distributeur mondial de produits destinés aux marchés de la rééducation, de la kinésithérapie et de la médecine sportive. Les produits de la société sont vendus aux principaux établissements de santé et aux praticiens. Vous trouverez plus d'informations sur www.performancehealth.com.

À propos de Sissel France

Créée en 1991, Sissel France est leader de la distribution d'équipements de kinésithérapie en France. Ils distribuent des produits aux magasins d'articles médicaux et sont leaders dans le domaine du Pilates, en tant que revendeur exclusif de Balanced Body.

Contact

Rachel Keoppel

[email protected]

SOURCE Performance Health