PHANTASTICUS PICTURES ANNONCE LA SORTIE INTERNATIONALE DE VANTARA : SANCTUARY STORIES, EN AVANT-PREMIÈRE SUR LES PLATEFORMES DE DISCOVERY INTERNATIONAL CE PRINTEMPS

La série « The Powerful New Wildlife » est animée par Forrest Galante, biologiste et expert en faune et flore.

STAMFORD, Conn., 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Phantasticus Pictures a annoncé aujourd'hui le déploiement mondial de Vantara : Sanctuary Stories, - une nouvelle série documentaire révolutionnaire sur la faune et la flore qui sera diffusée en avant-première sur le réseau international de plateformes de Discovery à partir du 19 avril. Lancée d'abord au Royaume-Uni et en Irlande, la série en six parties sera diffusée dans plus d'une douzaine de territoires en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique.

Forrest Galante’s Vantara: Sanctuary Stories takes global audiences to India for a rare, unprecedented look at Vantara – one of the world’s largest wildlife sanctuaries.

Animée par le célèbre biologiste et aventurier Forrest Galante, la série offrira aux téléspectateurs du monde entier un accès rare et sans précédent à Vantara, le plus grand centre de sauvetage et de réhabilitation d'animaux sauvages au monde.

Dates de sortie internationales

DNE Discovery UK & Ireland 19 avril Animal Planet Taiwan 19 avril DNE Moyen-Orient Afrique 22 avril Découverte de la Pologne 3 mai Découverte de l'Europe centrale 4 mai Animal Planet NZ (Nouvelle-Zélande) 6 mai Animal Planet SE Asia 6 mai Animal Planet Australie 13 mai DNE Discovery Finlande, Norvège, Suède, Danemark 13 mai Découverte de l'Afrique 16 mai Animal Planet Japon 16 mai Découverte de l'Espagne et du Portugal 5 juin

Situé à Gujarat, Inde, Vantara est un sanctuaire fermé au public, conçu avant tout pour le bien-être des animaux qui y vivent. Aujourd'hui, Galante offre aux téléspectateurs un regard inédit derrière ses murs, dans un monde où très peu de gens ont été autorisés à pénétrer.

S'étendant sur plus de 3 500 acres et abritant plus d'un million d'animaux, l'homme d'affaires indien Anant Ambani est le visionnaire à l'origine de Vantara, qui a entrepris de redéfinir ce que pourraient être le sauvetage et le bien-être des animaux dans le monde moderne. Ce qui a commencé comme une mission de soins pour les animaux maltraités et déplacés s'est transformé en l'un des projets de conservation les plus ambitieux jamais construits - un sanctuaire ancré dans la science, la compassion et l'innovation.

Une nouvelle ère dans la narration de la vie sauvage

Produit selon les normes cinématographiques les plus élevées par Phantasticus Pictures, Vantara : Sanctuary Stories a été diffusée pour la première fois sur Animal Planet aux États-Unis en novembre dernier et a été largement acclamée, avec une note de 8,5/10 sur IMDb.

À propos de Forrest Galante

Forrest Galante est un biologiste de la faune sauvage, un défenseur de l'environnement et un animateur de télévision mondialement connu pour son approche intrépide de l'exploration et de la défense des animaux. Élevé au Zimbabwe, il a acquis une notoriété internationale grâce à l'émission Extinct or Alive de Discovery.

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