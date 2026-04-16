PHANTASTICUS PICTURES OGŁASZA ŚWIATOWĄ PREMIERĘ SERIALU DOKUMENTALNEGO „VANTARA: SANCTUARY STORIES", KTÓRY ZADEBIUTUJE TEJ WIOSNY NA MIĘDZYNARODOWYCH PLATFORMACH DISCOVERY

Nowy, poruszający serial przyrodniczy autorstwa zoologa Forresta Galante.

STAMFORD, Connecticut, 16 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Phantasticus Pictures ogłosiła dzisiaj światową premierę „Vantara: Sanctuary Stories" - przełomowego serialu dokumentalnego o zwierzętach, który zadebiutuje na międzynarodowych platformach Discovery już 19 kwietnia. Sześcioodcinkową produkcję będzie można zobaczyć najpierw w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a następnie trafi ona na ekrany telewizorów w Europie, regionie Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce.

Forrest Galante’s Vantara: Sanctuary Stories takes global audiences to India for a rare, unprecedented look at Vantara – one of the world’s largest wildlife sanctuaries.

Dokument autorstwa znanego biologa i podróżnika Forresta Galante ukaże widzom z całego świata rzadkie wycinki z życia Vantary - największego na świecie azylu i ośrodka rehabilitacji dla zwierząt.

Daty premier serialu

DNE Discovery - Wielka Brytania i Irlandia 19 kwietnia Animal Planet - Tajwan 19 kwietnia DNE - Bliski Wschód Afryka 22 kwietnia Discovery - Polska 3 maja Discovery - Europa Środkowa 4 maja Animal Planet - Nowa Zelandia 6 maja Animal Planet - Azja Południowo-Wschodnia 6 maja Animal Planet - Australia 13 maja DNE Discovery - Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania 13 maja Discovery - Afryka 16 maja Animal Planet - Japonia 16 maja Discovery - Hiszpania i Portugalia 5 czerwca

Vantara, leżący w Gujarat w Indiach, to zamknięty dla zwiedzających azyl, który zaprojektowano głównie z myślą o dobrostanie żyjących tam zwierząt. Dzięki Galante będziemy mogli po raz pierwszy zajrzeć za jego mury, przyglądając się światu, do którego dostęp mieli dotychczas nieliczni.

Vantara rozciąga się na obszarze ponad 1416 hektarów i jest domem dla ponad miliona zwierząt. Obiekt to dzieło indyjskiego przedsiębiorcy i wizjonera Ananta Ambaniego, który postanowił zupełnie zmienić sposób, w jaki myślimy o ratowaniu zwierząt i dbaniu o ich dobrostan we współczesnym świecie. Coś, co zaczęło się jako misja niesienia pomocy skrzywdzonym i pozbawionym swojego naturalnego środowiska zwierzętom, przekształciło się w jeden z najbardziej ambitnych projektów ochrony przyrody, jakie kiedykolwiek powstały - azyl, którego działalność opiera się na nauce, empatii i innowacyjności.

Nowa era opowiadania historii o faunie

Serial "Vantara: Sanctuary Stories", produkcja Phantasticus Pictures stworzona według najwyższych standardów kinematografii, miał premierę w listopadzie ubiegłego roku na kanale Animal Planet w Stanach Zjednoczonych, spotykając się z bardzo dobrym przyjęciem, czego potwierdzeniem jest ocena 8,5/10 w serwisie IMDb.

Forrest Galante

Forrest Galante to ceniony na całym świecie zoolog, działacz na rzecz ochrony zwierząt oraz autor programów telewizyjnych, który słynie z nieustraszonego podejścia do eksploracji świata zwierząt i obrony ich praw. Wychował się w Zimbabwe, a międzynarodową rozpoznawalność zyskał dzięki programowi „Extinct or Alive" emitowanemu na Discovery.

